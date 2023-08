Los montos que cobrarán las autoridades de mesa y qué pasa con quien no concurre

¿Qué pasa si me designan como autoridad de mesa y no puedo ir?

De cara a las elecciones 2023, el Gobierno nacional estableció los montos que cobrarán, en concepto de viáticos, las autoridades de mesa que participen en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los comicios generales y el balotaje, en el caso de que se llegue a esa instancia.A través de la Resolución 88/2023, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio del Interior fijó en un, y cumplan efectivamente tal función, en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, en las Elecciones Nacionales y en la eventual Segunda Vuelta a celebrarse durante el año 2023., en concepto de viático, por su labor durante las PASO, los comicios nacionales y un eventual balotaje., también en caso de cumplir funciones durante las PASO, las elecciones nacionales y una eventual segunda vuelta. Si no se celebrara el balotaje, este último importe adicional será de 7.000 pesos.A ese monto se sumarán otrosreconocidas por la Justicia Nacional Electoral, previo a las PASO, los comicios de octubre y un potencial balotaje.Por otra parte, aquellos que sean designados comoen los locales de votación y cumplan la función en las PASO del 13 de agosto, en los comicios del 22 de octubre y en un potencial balotajeEn tanto, percibirán $3.500 por cada jornada electoral los delegados y las delegadas judiciales que efectivamente den cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral o en los sistemas que se implementen por la Justicia electoral de distrito y sean expresamente autorizados por ésta en las elecciones.En el caso de los delegados tecnológicos que participen en la verificación de la identidad de los electores, mediante herramientas de identificación biométrica cobrarán $15.000 por elección.A través de esta normativa se faculta además a la Dirección Nacional Electoral (DINE) a liquidar las sumas fijadas en esta resolución a los ciudadanos y ciudadanas con derecho a percibirlas, las que serán abonadas con posterioridad a cada elección.Si una persona fue designada como autoridad de mesa, pero no se presenta a ejercer su cargo y no justifica su ausencia de acuerdo a la ley,, según establece el artículo 112 del CNE.En consecuencia, las funciones de las autoridades de mesa son irrenunciables. Sin embargo, una persona que fue designada puede excusarse por "razones de enfermedad" o "de fuerza mayor debidamente justificadas".Solamente. Pero, en caso de no poder obtener esa documentación,, que serán evaluados por la Junta Electoral.