María Eugenia Vidal: "Apoyo a Gainza; ha trabajado mucho por esta ciudad"

La diputada del PRO,participó en una entrevista en el programa El Ventilador, transmitido por, donde brindó su respaldo contundente a Emanuel Gainza y su equipo en la ciudad de Paraná.Vidal destacó con énfasis la labor de Gainza a lo largo de los años en beneficio de la comunidad paranaense y subrayó su compromiso inquebrantable con la ciudad., afirmó Vidal.En su discurso, Vidal enfatizó la importancia de las acciones concretas en la política y resaltó la efectividad de las acciones emprendidas por Gainza. "En un contexto donde muchos vecinos han perdido la confianza en los políticos y están indecisos sobre a quién otorgar su voto, resulta fundamental demostrar no solo mediante discursos, sino a través de hechos, cómo se ha trabajado en pos de mejorar la realidad de la ciudadanía. Yo misma he tenido la oportunidad de recorrer los centros de apoyo escolar y los talleres de oficios impulsados por Emanuel. He sido testigo de cómo ha movilizado a numerosos vecinos para ayudar a otros y he sido testigo de su compromiso genuino con la ciudad", expresó Vidal.En lo que respecta a su participación política y el respaldo a diferentes candidatos, Vidal sostuvo: "En este momento no me encuentro en la posición de ser candidata, pero sí estoy comprometida con acompañar a aquellos que representan los valores y objetivos en los que creo. En política, es fundamental entender que no se trata solo de cargos, sino de trabajar en conjunto por el bienestar de la comunidad. Es por eso que, en esta ocasión, respaldo a Emanuel Gainza, Rogelio Frigerio y Horacio Rodríguez Larreta".Durante la entrevista, Vidal también compartió detalles de su relación de largo tiempo con Horacio Rodríguez Larreta. "Han sido 27 años de trabajo conjunto y amistad. Para mí, resultaba natural brindarle mi apoyo.Tengo la certeza de que el 13 de agosto, estaremos todos juntos, sin importar el resultado", agregó Vidal.La exgobernadora también abordó el tema de las diferencias en el ámbito político y mencionó a Mauricio Macri. "En política, la verdadera evaluación proviene de los ciudadanos. Mauricio es un expresidente, cuyo peso en el ámbito político sigue siendo significativo. Su voz y su opinión continúan siendo relevantes, independientemente de las elecciones y de quién sea el líder el día de la votación", señaló Vidal.En cuanto a los desafíos futuros, Vidal resaltó la importancia de la ley de coparticipación., puntualizó Vidal.Para concluir y en relación al desarrollo de las provincias, Vidal mencionó: "Es esencial impulsar el crecimiento de cada provincia. Mi experiencia en recorrer el país me ha demostrado el potencial de crecimiento en todas las provincias. Para lograr un verdadero federalismo, es crucial no solo debatir cómo se distribuyen los recursos, sino también cómo cada provincia puede prosperar".