Gainza: “Hace 10 años que venimos trabajando para este momento”

Su trayectoria

Su mirada sobre la política

La polémica sobre su título de abogado

Recorte de tasas municipales

La situación del transporte urbano de colectivos

La solución a la problemática del agua

Apoyo escolar en los barrios

Salud animal

Su candidato a nivel nacional

Propuestas de campañas

Su punto de vista sobre el municipio

Ética pública y transparencia

¿Cómo trabajar la discapacidad en Paraná?

es un joven político de 35 años. A los 17 comenzó el camino de la militancia, donde se lo reconoce por ser el fundador de la juventud del PRO en Paraná y en Entre Ríos. Durante 2013 y 2015 estuvo presente en el Bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación.Posterior a ello, su experiencia más cercana fue ejercer de Concejal entre los años 2015 y 2019. Hace cuatro años, tuvo su primer intento de tomar la intendencia de Paraná, pero perdió en la interna con Sergio Varisco. Además, es miembro de la fundación “Hacemos Argentina”, que se dedica a realizar apoyos de diferentes índoles a la comunidad en la capital entrerriana.El próximo domingo tratará de tomarse revancha de hace cuatro años atrás, siendo uno de los candidatos de Juntos por el Cambio. Bajo el nombre de “Amor x Paraná”, buscará ser la lista que sume más votos para las Elecciones Generales de octubre. Hoy visitópara responder las inquietudes de los panelistas y de los paranaenses.En primer lugar, hizo mención a su recorrido y preparación para ser el candidato de su partido: “, tanto en lo personal como también con mi equipo. Competimos siempre de abajo hacia arriba. En 2011 fue donde fui candidato a concejal, nos faltaron 3.500 votos para entrar en ese momento, en 2015 insistimos porque no quería ser candidato a diputado, quería ser concejal para conocer la Municipalidad desde adentro y para ver cómo era la dinámica desde el municipio. En 2019 tuvimos nuestra primera experiencia electoral compitiendo en las PASO en Juntos por el Cambio. Competimos contra Sergio Varisco en esa interna y nos fue muy bien porque 20 mil vecinos nos acompañaron con su voto”.A modo de balance, estimó: “Creo que todos esos pasos, además de preparar un plan de gobierno, tener propuestas y armar equipos, llevan tiempo.. Gran parte de todo lo que está en ese libro, que son propuestas específicas, surge de las demandas de los vecinos, de mucho mano a mano, de mucha recorrida, se suma también al laburo que tenemos con nuestra fundación. Hoy tenemos 40 puntos de apoyo escolar en Paraná, 20 cursos de oficio. Hay muchas cosas que nos han dado mucho diálogo y vínculo con la gente”.En este punto, el precandidato a intendente manifestó: “Hay una práctica que tenemos que desterrar que es la improvisación, que es decir el título, decir muchas veces qué queremos hacer, pero muchas veces falta el cómo. Eso genera en la gente mucha expectativa que dice voto a este candidato y los problemas se resuelven de un día para otro. Hay que estar preparado, estudiar los temas que son complejos. No se resuelven de un día para otro. Si fuera fácil, no estaríamos discutiendo problemas que tiene hace muchísimo tiempo Paraná. Transporte, cortes de agua en la zona sur, lo que pasa en los jardines maternales, la ausencia de médicos en los centros de salud, la falta de empleo, la falta de inversión privada. Hay muchas cuestiones que no son solo de Paraná”. Al mismo tiempo, agregó que necesita que los políticos se capaciten, se preparen, hagan diagnósticos, hagan propuestas y escuchen a la gente que sabe.Asimismo, hizo un análisis de cómo ve hoy el ámbito político a nivel nacional, provincial y municipal: “Vos para eso tenés que escuchar a las personas que tienen base de experiencia con eso”. También sostuvo que ve cómo trabajan otros municipios para “copiar lo bueno, adaptar la realidad local y darle mucho laburo”.Por otra parte, deslizó cómo debe prepararse un político para ejercer un cargo de jefe municipal: “. No es lo mismo que alguien te mande por WhatsApp lo que le pasa en su casa a que uno vaya y vea cuando tiene problemas de agua y no puede bañar sus chicos, cuando un centro de salud está cerrado y le falta un médico o los jardines maternales cuando saben que no hay cupo.“Necesitamos que pongamos la vara más alta para nosotros mismos. Mea culpa primero de donde estamos, que es parte de toda la dirigencia, pero sobre todo como salimos. Para salir, hay que laburar de manera profesional. Hay que estudiar los temas, hay que trabajar el fondo de las cuestiones, escuchar los que saben y también dejarlo por escrito. El libro lo que busca es diagnóstico, visión y propuestas. La gente cuando revisa ese documento tiene el grueso de las principales respuestas. Después si nos dan la oportunidad de gobernar, tiene que empezar a controlar. Tiene que haber una hoja de ruta, un norte claro y eso lo tenemos que construir con responsabilidad que muchas veces es lo que le hace falta a la política”, agregó.Ante las dudas sobre su graduación como abogado, respondió: “Una cuestión para aclarar este tema que me parece importante: no es casual que esta discusión sobre mi título universitario, sobre si me recibí o no me recibí en 2013 traída hoy a 2023, a tres semanas de la elección, no tenga un condimento político. Primero, no tengo nada que esconder. Segundo, siempre fui muy claro. La última vez que pisé la universidad fue en el 2013, la última vez que rendí examen fue Derecho Internacional Privado tal cual lo dije cada vez que me preguntaron. Lo que pasó es que nunca busqué el título porque nunca me interesó ejercerlo de abogado. Todos los que me conocen en Paraná, saben que hace 14 años me dedico a la política y a la función pública”.“El dato mata relato”, afirmó el precandidato a la intendencia de Paraná mientras mostró el título analítico. “En ese analítico que tienen ustedes ahí en la mano van a encontrar cuando fue la última materia que rendí. Van a ver que es el 9 de agosto de 2013. Después, ¿qué es lo que pasó? En base a este reclamo de que si me había recibido –tuvo tres etapas-. Primero era Gainza nunca se recibió y no es abogado. Después era le faltan cuatro materias y ahora es la fecha con la que me recibí supuestamente hace dos semanas. Fui a la universidad, me recibí y ahora tengo el título acá. Cuando se suscitó esta situación si era o no era abogado, fui a la universidad, estaba en receso el 19 de julio. Me dijeron ‘hay una equivalencia de inglés II que no se había acreditado de la UCA de Paraná a la de Buenos Aires. Inglés II está acreditada ahí y a partir de ahí se me expidió el título que es el que traigo acá”. Consultado sobre si alguna vez había mentido en el ejercicio de la política, aseguró: “No mentí”.Sobre este tipo de situaciones, manifestó que “hace más de un año y medio armamos un equipo de contadores que hizo el análisis de toda la presión tributaria que hay en la ciudad de Paraná. Hay en la tributaria, que es una ordenanza, 176 tasas que le cobramos a los contribuyentes. En esa lógica,”.Para poder dar solución a los problemas, expresó los lineamientos: “Hay tres ejes de trabajo. El primer eje es cómo cambiamos la matriz económica de Paraná para generar empleo. Hoy la ciudad de Paraná tiene como principal activo el empleo público. Tenemos que esperar que el sector privado pueda crecer porque si crece, generamos puestos de trabajo genuino. Para que eso pase, hay que bajar impuestos, eliminar presión tributaria, simplificar trámites”.Asimismo, adelantó que en el libro “Despertar” hay otras propuestas como “habitaciones comerciales inmediatas. Es una experiencia que ya existe hoy en Mar del Plata y en Tres de Febrero. Vos entrás a una plataforma web, haces una declaración jurada. Cuando la haces, te llega un QR. Automáticamente vos nunca saliste de tu comercio, pegas el QR en la vidriera y tenes 60 días para empezar a trabajar. En los 60 días, en vez de que vos vayas al municipio, el municipio con inspectores visita tu local, chequea si la declaración jurada coincide y convierte una provisoria en una definitiva por dos años. Es gratuito, digital y la carga de la prueba la tiene el municipio en vez del contribuyente”.“Necesitamos generar con el que quiere invertir en Paraná condiciones para que sienta que el municipio, en vez de ponerle obstáculo, le diga cómo te doy una mano”. Entre algunas de las tasas que apunta a eliminar, enumeró “derecho de publicidad, ocupación de espacio público. Por ejemplo, si un restaurante quiere sacar una mesa afuera un día extra de lo que tiene habilitado, tiene que pagar por eso una tasa. La tasa de derechos comerciales porque la quiero hacer gratuita para que tengamos cada vez más comercios que puedan avanzar e instalarse en Paraná. Algo importante, tuvimos la oportunidad de reunirnos con los encargados de habitaciones comerciales de ambas ciudades que tomamos como ejemplo. En los dos casos, la cantidad de comercios habilitados creció exponencialmente”, indicó.Ante esta inquietud del ciudadano paranaense, Gainza contó: “Lo primero que nosotros reconocemos es que tenemos un problema. Santa Fe y Córdoba realizaron en ambos casos un proyecto de ordenanza que se presentó en el Concejo Deliberante declarando la emergencia del sistema. Nosotros hemos analizado la ordenanza de ambas ciudades, es perfectamente aplicable a Paraná. Lo que te permite cuando declaras la emergencia, es que vos puedas rediscutir todo el sistema de transporte que hoy está vigente”.Por otro lado, fue crítico con el actual servicio de colectivos: “Debería haber más de 180 colectivos en la calle según el contrato como también debería actualizarse la tarifa cada vez que hay 10% de inflación. No ocurre ninguna de las dos. ¿Qué dice la empresa? No me actualizan la tarifa, yo saco colectivos y el problema que tenemos hoy está vinculado hoy a que la frecuencia no la podés garantizar porque tenes mucho menos unidades de las que deberías tener”.Como punto de resolución, expuso: “. Cinco de cada diez pasajeros del sistema de colectivos de Paraná inician o terminan su recorrido en Área Metropolitana y no tenemos una sola reunión entre los intendentes para decir que este es un problema que tenemos que solucionar entre todos. Planteémoslo a provincia, a Nación, modifiquemos el recorrido que vamos a hacer con la red de garitas. Hay problemas complejos que necesitan acciones complejas para resolverse”.A su vez, trajo a colación un ejemplo concreto que podría aplicarse: “Hay que hacer algo similar a lo que hizo Corrientes. Tiene el 75% de sus líneas afectadas a ERSA y el 25% ha licitado líneas individuales. Los que son más grandes se van a acordar de Mariano Moreno, La Victoria, Martín Fierro, etc. Son familias locales que tenían empresas más chicas y competían. Tenemos que lograr que haya más empresas para que compitan. A ERSA hay que darle las redes troncales para que se mantenga y licitar otras líneas más pequeñas para que puedan venir a competir a la red troncal”.También amplió el tema del transporte a las garitas, que depende del municipio y no de la concesión. “Las garitas están dinamitadas o no existen. La demarcación es color de piso o la calcomanía en el poste. Eso tenemos que cambiarlo con inversión y hacer menos obra pública en las plazas o en algo en particular y tratar de buscar equilibrio para que las garitas también sean parte del plan de obra”.“Hay muchas cosas que esta gestión hizo bien, pero hay algunas cosas que se pueden mejorar en prioridades. Hagamos una plaza menos, que los jardines maternales estén en condiciones, que los centros de salud tengan médicos y pongamos una red de garitas en la plaza de colectivos. También la aplicación del celular, que tampoco funciona”, finalizó sobre este tema.Sobre este inconveniente en la capital entrerriana, expresó que “hay dos cosas que estamos analizando. Una es la que hizo Santa Fe, que creó un ente que es autárquico para la administración del servicio del agua. Es provincial, pero hay muchas cosas que la Municipalidad puede hacer. Por ejemplo, lo que la Municipalidad recauda por agua no siempre se invierte a Obras Sanitarias. Entra a Rentas Generales de la Municipalidad y, a veces, se deriva a otras cosas”.“Planteamos que todo lo que tenga que ver con tributos y tasas vinculadas a la prestación de agua potable, quede en el área de agua potable o de Obras Sanitarias para mejorar la prestación”, observó. Luego comunicó que “primero es dar recurso y financiamiento al área de Obras Sanitarias. Segundo, hay que volver a potenciar el trabajo de la gente de carrera de Obras Sanitarias. Hay mucha gente que no está en cargo directivo porque no se ha concursado y nos parece importante que quienes más conocen el servicio de agua potable, que es un tema complejo, tienen que estar al frente. En tercer lugar, lo que me parece que tenemos que hacer es volver a analizar cuál es el estado de la situación de la cañería que tenemos actualmente. El 40% de lo que se genera de potabilización, se pierde entre derroche y pérdida de la cañería”.El creador de la Juventud PRO en Paraná sostuvo: “En términos educativos, el municipio tiene una responsabilidad que ya le compete que es la red de jardines maternales municipales. Son 32. Hoy tenemos problemas estructurales porque nos faltan maestros, nos faltan nutricionistas, porque son chicos que van de 50 días a tres años y no le hacemos los fichajes médicos para saber si tiene celiaquía, desnutrición o sobrepeso. No capacitamos al personal de alimentos para que le podamos dar un seguimiento a ese chico”.De ese modo, ejemplificó: “Con nuestro programa de apoyo escolar proponemos comisiones vecinales, centro de integración comunitaria, clubes de barrio, educación no formal para que la Municipalidad colabore en el sistema formal de la educación primaria y secundaria con espacios de apoyo escolar como tenemos nosotros vía una fundación, pero que lo podamos implementar a través del Estado como un complemento a la educación formal”.Apuntó a que haya “no solamente para el contenido básico (matemática, lengua, inglés), sino sobre todo hábitos y valores. El término educación nutricional, prevención de salud mental y vínculos a cómo lavarse bien los dientes, cómo tener hábitos de higiene y mucho énfasis en el mérito. En la importancia en que los chicos aprendan que es positivo estudiar, buscar superarse, poner la vara más alta”.Acerca de esta problemática que le consultó la gente, pensó en trabajar “sobre dos ejes: castración y tracción a sangre. Son los dos principales problemas que tenemos que tomar medidas concretas. El municipio está haciendo castraciones en el centro de Floresta y después tiene un quirófano móvil. La cantidad que estamos haciendo hoy en Floresta son 25 o 30 y deberíamos llegar a 100 por día de acuerdo a los proteccionistas. Hay que poner más prestaciones de castración y también más difusión en los barrios para el trabajo complementario. Tenemos que ayudar para que todas las personas de los barrios comprendan la importancia de llevar su perro a castrar y cómo seguir el seguimiento posterior a la castración”.“Con respecto a tracción a sangre, lo que estamos analizando es generar un predio en particular para que las fundaciones vinculadas a la tracción a sangre que hoy están trabajando. Tenemos un problema de que no tenemos un lugar de destino para los caballos”, recalcó.Emanuel se pronunció en favor de Larreta y no con a Patricia Bullrich: “. Creemos que todo lo que colabore para que seamos más competitivos para ganar la provincia y la municipalidad es importante, pero nosotros tenemos la boleta con ambos candidatos y nosotros hemos destacado que la gente tiene la posibilidad de elegir cuales son los candidatos que mejor lo representen. Nuestro espacio no esta tan acostumbrado a tener internas, pero teniendo las PASO como una herramienta, de la misma forma que esta bueno que se compita en nación, se compite en la provincia y nosotros en Paraná, tenemos seis candidatos y me parece positivo para que la gente elija”.En cuanto a propuesta para los emprendedores: “. Para que eso ocurra, hay que dar capacitaciones de oficio, herramientas para aprender y el `primer empujón´ para arrancar”.“Nuestras propuestas arrancan del curso de oficio en los barrios, el acompañamiento de créditos blandos para tu primer emprendimiento, la simplificación de tu primer local comercial, hay un apartado que se llama mi primer comercio y que yo le he propuesto a Rogelio Frigerio trabajar en conjunto porque la provincia tiene otra espalda para realizar créditos en conjunto”, especificó.“Otro tema importante es el proyecto parta el nuevo puerto de la ciudad, hay que generar un polo turístico importante para que la gente tenga una experiencia al venir a Paraná. También Puerto Sánchez, donde tenemos un proyecto para convertirlo en un gran polo gastronómico. Hay que mejorar las calles, poner iluminación, poner un puesto de turismo municipal y líneas de crédito para que los restaurantes que hoy ya están instalados ahí tenga un empujón para mejoras en sus infraestructuras”, consideró.Referido al gasto público y en materia de empleados municipales, Gainza, explicó: “Se puede optimizar mucho la estructura política del municipio, hoy la municipalidad tiene diez secretarias, nosotros creemos que podemos trabajar con seis, hay una figura importante que sumar que es el jefe de gabinetes, que hoy la municipalidad no tiene y va como en dos planos; el intendente hace lo político, representa a la ciudad, pero lo que tiene que ver con gestión dura y el avance de los proyectos, tiene que haber alguien que haga el seguimiento por lo que hay que empoderar la figura del jefe de gabinetes”.“Con respecto al empleo municipal, se habla muchas veces que hay muchos empleados municipales en la ciudad de Paraná. Pero lo que falta, como desafió, no tiene que ver en la cantidad sino en la calidad del empleo municipal. Hoy los salarios están muy atrasados, un promedio municipal cobra $110.000, hay áreas que son más críticas que otras, falta mucha capacitación, un gran porcentaje del empleado municipal no ha podido terminar el secundario, falta intensificar capacitaciones para la atención al público, para que la gente sienta que en su lugar de trabajo lo que más se capacitan salen adelante”, amplió."Considero que el empleado que se capacita tiene que está bien pago, porque como en cualquier empleo del mundo, si uno no tiene una motivación para crecer, es muy difícil que uno quiera progresar y salir adelante en su trabajo”, enfatizó.En relación a esta temática, el precandidato expresó: “Gran parte del plan de gobierno que este puesto en el libro habla sobre tomar medidas para digitalizar y transparentar. Cuando uno hace pública la información, termina con muchas situaciones irregulares. Nosotros lo estamos planteando cuando haces una habilitación comercial, cuando tenes que plantear un plano para la factibilidad de un edificio o la ficha individual de los empleados de la municipalidad para saber cómo pueden mejorar en base a la capacitación y en base al mérito; transparentando esas herramientas con, con tecnología, que la gente pueda ver las licitaciones en internet, todas esas cosas van ayudando a que el ciudadano pueda tener más información y eso transparenta el ejercicio del función pública. También hay procesos internos que se puedan mejorar desde la municipalidad, como mejorar inventarios de recursos municipales, el parque automotor que tenga un responsable por vehículo y no solo una tres o cuatros. Es importante que uno cuide el dinero del contribuyente que es el que está sosteniendo el municipio, además cuando uno optimiza, compra mejor, puede hacer más cosas”.En cuanto a discapacidad: “Hoy Paraná tienen 10 mil personas con discapacidad que tienen registro de discapacidad, pero es mucho más grande el universo. Otras de las propuestas que no están en el libro, es adultos mayores, y es algo que yo hace mucho tiempo que trabajo”.