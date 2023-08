Gustavo Guzmán: “Hay que recuperar el vínculo cara a cara con el vecino”

Una Vocación de Servicio Arraigada

Gustavo Guzmán, quien se presenta como precandidato a la intendencia de Paraná, compartió su visión y propuestas en una entrevista en el programa "Buenas Noches" de. En un momento político crucial, Guzmán expresó su compromiso con la ciudad y sus habitantes.El precandidato se mostró activo en su campaña, participando en encuentros con vecinos y organizaciones locales. Al respecto, afirmó: "Estamos con mucha actividad, recorriendo los vecinos y organizaciones. Uno aprende en cada reunión de la que participa."Consultado sobre sus razones para postularse como intendente, Guzmán compartió sus orígenes y el camino que lo llevó a la política:hace tiempo desarrollo la actividad política y en lo personal comencé en la parroquia del barrio, después fui miembro del movimiento de Schönstatt yLa descripción de sí mismo que brindó Guzmán es la de un hombre arraigado en su ciudad: "Un hijo de la ciudad. Me crie en el barrio, iba a la escuela Sanata Teresita y jugaba al básquet en el Quique Club, estudié en la UCA. Conozco la ciudad y en cierta manera tengo una vocación de servicio y es en realidad lo que nos llama desde el grupo a querer cambiar algunas realidades de la ciudad que no nos gustan y creemos que podemos hacerlas mejores."En relación a la perspectiva que tiene de Paraná, Guzmán enfocó su mirada en los avances logrados: "La veo bien, recupero una autoridad con el intendente Bahl y no es poco, asimismo la relación y la confianza con el vecino.En función de eso, veo a Paraná ordenando desde el servicio, con mucha obra pública que es un logro que hay que reconocerle al intendente; ahora toca avanzar con una cuestión que venimos retrasados que tiene que ver con el problema económico a nivel nacional y que es la cuestión social."Enfatizó la importancia de abordar la cuestión social en la próxima etapa, con un enfoque humano en el desarrollo de la ciudad.En sus recorridos por los barrios, Guzmán percibió diversas necesidades planteadas por los vecinos: "Las necesidades van fluctuando en función del barrio o de la necesidad del vecino puntual.que se plantea en los barrios por los vecinos y los trabajadores que me comentan que ya casi nadie cobra presentismo o asimismo el dueño de una empresa distribuidora que nos plantea que los trabajadores llegan tarde y el servicio de distribución se retarda producto de que el colectivo no pasa. Este es el problema de la ciudad."En cuanto a su compromiso con el medio ambiente, compartió su perspectiva y experiencia: "Tenemos que vivir en una ciudad amigable. En lo personal soy miembro del foro ecologista de la ciudad de Paraná y de ahí hemos aprendido muchas cosas y fundamentalmente queGuzmán también compartió su experiencia en la gestión de ANSES, donde atender a personas y responder a sus necesidades es fundamental: "El ANSES es un organismo modelo en el país, de última tecnología y que a nosotros nos permite atender 700 personas por día y generar beneficios, a través de los turnos organizarlas y estar cara a cara con las personas."Respecto a la gestión municipal, destacó la importancia de recuperar el vínculo con los vecinos y aplicar la atención personalizada como en ANSES: "La forma de atención, en la entrada nosotros tenemos dos personas que son del sector de orientación que todas las mañanas le dicen al vecino `Buen día señor, ¿Qué necesita? ´.y que es lo que necesitas; más allá del soporte tecnológico como el 147 o un programa robótico de respuestas”, explicóEn cuanto a la cantidad de boletas en el cuarto oscuro, instó a los votantes a tomar su tiempo y decidir con conocimiento:Guzmán concluyó resaltando la importancia de dejar la intendencia y mantener un vínculo positivo con los vecinos: "No se puede ser buen deportistas si no se es buena persona. No se puede ser buen vecino o para nosotros no se puede realizar la actividad política si no se es buen vecino."En este momento político clave, Gustavo Guzmán reafirmó su compromiso de trabajar por una mejor Paraná, basándose en sus experiencias y visión de la ciudad y sus habitantes.