Vidal acompañó a Gainza en un acto en el club San Agustín

En su discurso, el político entrerriano sostuvo: “Muy contentos de que María Eugenia nos visite en Paraná, agradecerle por el apoyo de siempre, no solamente de ahora sino de muchos años. Como ella decía,. No es casualidad que estemos a pocos días de la elección y por eso pedirle a los vecinos que nos acompañen el domingo con su voto, que sepan que además de ese equipo, hay un plan de gobierno listo para enfrentar los problemas que hace mucho tiempo tiene Paraná y que llegó el momento de solucionarlo”.Además, agregó: “Es un club de mi barrio, soy de San Agustín, tengo la casa de mi abuela muy cerquita de acá y creo que tenemos muchas cosas que tenemos que recuperar y trabajar por los barrios de Paraná. La inseguridad y recuperar la tranquilidad, pero también muchas actividades de contención: los jardines maternales, los centros de salud. Todo lo que hemos trabajado y hablado durante esta campaña y creo que en este momento de cierre es la oportunidad de que los vecinos sepan que dentro de muy pocos días tienen esa chance de votar esa renovación y un cambio generacional en el cuarto oscuro”.Por otro lado, recordó el libro con sus planes de gobierno en Paraná: “Para nosotros era muy importante que, más allá de las ganas de cambiar o de que queremos hacer, le expliquemos a la gente como lo vamos a hacer. En ese libro ‘Despertar’, están todas nuestras propuestas detalladas, con plazos y objetivos claros. Queremos que no haya más espacio para la improvisación y la sarasa.En cada conversación con los vecinos, nos han dado el pie para plantar los problemas, pero también para buscarles soluciones. Ese libro representa lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre si la gente nos elige”.Gainza adelantó qué hará en los últimos días de campaña: “Mañana vamos a tener otro acto más junto a Horacio Rodríguez Larreta y Rogelio Frigerio, que va a ser a las 18 horas en la Plaza de las Colectividades. También María Eugenia va a participar de ese encuentro y el jueves tenemos una modalidad de cierre que se llama 12 horas de propuestas. Hicimos 12 compromisos durante estos últimos dos meses. Además del libro, vamos a estar haciendo 12 postas, desde las nueve de la mañana hasta las 21 para volver a refrescar cada propuesta de cada segmento en la ciudad de Paraná”.“Este proyecto de Amor por Paraná se ha construido con una participación ciudadana muy importante y para mí es un orgullo no solo representar ese equipo, sino también agradecerle de corazón a los vecinos que nos han abierto las puertas de su casa”, señaló.Frente a la gente en el acto, indicó: “En estos meses de campaña, hemos podido recorrer no por primera vez, sino por cuarta o por quinta vez los barrios de Paraná. Sabemos que tenemos muchas cosas por continuar que esta gestión ha hecho bien. Hemos destacado la obra pública, el orden de las cuentas públicas, pero también no quiero irme de acá sin decirles que nosotros le vamos a aportar a la gestión lo que muchas veces le falta: la escucha del vecino, una planificación ordenada y el corazón para escuchar la gente y mirarla a la cara”.“El cambio que viene, que además de ser profundo en las formas, también es profundo en el qué. Nosotros, después de mucho tiempo, de muchas décadas de los mismos apellidos, de la continuidad de los mismos de siempre, le vamos a dar un mensaje el domingo de cambio, de renovación, de esperanza. Vamos a explotar las urnas de esperanza, de muchos sueños, de mucha fuerza de cambio. Eso va a pasar el 13 de agosto de punta a punta en Paraná desde el Thompson hasta Paracao, desde la Toma a cada barrio de la ciudad.”, concluyó.Vidal, por otro lado, manifestó a: “. Por eso estoy acá esta noche compartiendo esta ciudad con su equipo para decirle que pese a la tristeza, la angustia y las dificultades que enfrentamos todos los días, hay mucha gente comprometida en cambiar. Hay gente joven, con ganas, con equipo, con preparación y que viene trabajando hace mucho tiempo como Emanuel, que sé que puede cambiar esta ciudad. Viene a renovar esa necesidad que queremos todos de que la política no la ocupen siempre los mismos, que haya caras nuevas y gente joven. Para mí, Emanuel representa eso”.Sobre lo que sucede a nivel nacional, provincial y municipal, opinó: “Es una competencia, toda competencia es un aprendizaje. El 13 vamos a estar todos juntos. Ya he dicho públicamente que me encantaría que Horacio Rodríguez Larreta sea el titular de esta pelea. Pase lo que pase, somos un solo equipo. Así lo estamos demostrando en esta provincia. En Entre Ríos, donde todos apoyamos a Rogelio y a Emanuel”.“Para aquellos que no se decidieron, que no se sienten representados por nadie, que no ven un futuro, este domingo tienen la oportunidad de hacer escuchar su voz. El domingo de elección es un momento donde la política se calla y los que hablan son los ciudadanos. Si no expresan su voz, alguien va a decidir por ellos. Quedarse en casa es poder darle el poder a otros para que decidan. Aunque estén enojados, desesperanzados y hartos de la política, no se pierdan la oportunidad de expresar su voz y de que la política tenga que escucharlos”, cerró.