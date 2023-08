Bordet: “La mejor forma de consolidar el sistema democrático es yendo a votar”

“Estamos promoviendo que la gente vaya a votar. Se están cumpliendo 40 años de democracia y la mejor forma de consolidar el sistema democrático es yendo a votar, porque el voto es lo que le da legitimidad a quien resulte electo”, afirmó el gobernador, y precandidato a diputado nacional por Más para Entre Ríos, Gustavo Bordet.



“Desde nuestro espacio político estamos invitando a las y los ciudadanos de Entre Ríos a votar. Por el partido que sea, no se trata de proselitismo. Estamos promoviendo que la gente vaya a votar. Se están cumpliendo 40 años de democracia y la mejor forma de consolidar el sistema democrático es yendo a votar, porque el voto es lo que le da legitimidad a quien resulte electo”, explicó el actual mandatario.



En esa línea, el precandidato de Más para Entre Ríos subrayó que “es importante que la gente se exprese, porque lo que da derecho después a reclamar, a peticionar a las autoridades es el ejercicio del voto”.



“Si bien la democracia no termina con el voto, si empieza con el sufragio. Es el punto de partida. Por eso estamos invitando a que la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas entrerrianas puedan ejercer este derecho del voto, que es importante”, continuó Bordet y también agregó que “además es un día domingo, que se puede ir con la familia; se puede ejercitar un derecho de la democracia que más allá que uno pueda estar enojado, pueda tener alguna duda, siempre la expresión es importante hacerla al momento de votar”.



En ese marco, el precandidato a diputado nacional adelantó que “estimamos que va a haber un alto grado de participación. En la mayoría de los municipios hay propuestas de los frentes políticos para internas. Esto hace más atractivo el hecho de ir a votar y elegir un candidato dentro de las distintas opciones. También entiendo que el entrerriano no tiene un voto cautivo, y es muy bueno que así sea. Se elige libremente el candidato o candidata que mejor lo puede representar en un proceso electoral”.



Por otra parte, sostuvo que muchas veces el electorado “empieza a definir su voto recién en este último tramo de la campaña. Esto también es normal. A veces las campañas son muy largas, comienzan con mucho tiempo y el ciudadano la verdad está en otros temas. El voto, en definitiva, se decide libremente en el cuarto oscuro y a veces en ese mismo momento”.



Por último, Bordet sostuvo que “los entrerrianos somos personas que nos gusta tener la tranquilidad necesaria y la proyección para el futuro en un clima armónico. No somos una sociedad que se embandera decididamente o de manera obcecada con una propuesta. El entrerriano deposita su voto en función de las propuestas, de lo que puede demostrar. Por eso, lo más importante es la convivencia democrática, política, social. Buscar la sana positividad, desdramatizar la política, porque esa es la forma de resolver los problemas que la gente tiene todos los días. Ese es la clave y también cuando algo está mal, escuchar, resolver y solucionar. Esto también ha sido una constante”.