Bordet irá por provincializar Salto Grande para reducir la tarifa eléctrica

Massa, la síntesis

Una bomba de tiempo

El actual gobernador de la provincia y precandidato a diputado nacional por Más para Entre Ríos, Gustavo Bordet, dio a conocer que la provincialización de la represa de Salto Grande será su principal proyecto en el Congreso. “Mi compromiso es siempre con la provincia de Entre Ríos”, afirmó.“Mi compromiso es siempre con la provincia de Entre Ríos. Es trabajar como en este caso para que Salto Grande sea administrada por Entre Ríos. Pero también trabajar en el presupuesto nacional para asegurar la asignación de partidas que lleguen a la provincia para realizar las obras, las políticas y las gestiones que necesitan las y los entrerrianos, para mejorar la calidad de vida en Entre Ríos. Ese es mi compromiso como legislador”, subrayó Bordet.El mandatario recordó que actualmente “Salto Grande produce la energía con recursos que son de la provincia de Entre Ríos. Cammesa, que es la distribuidora, le paga a Salto Grande 870 pesos el megavatio y automáticamente, en un pase contable, se le vende a Enersa esa misma energía que produce Salto Grande a 22.500 pesos. Es una asimetría fenomenal y esto es lo que queremos corregir. Es el principal proyecto que quiero llevar a la cámara de diputados”.“Lo que estamos reclamando es que Salto Grande tiene que ser para los entrerrianos. Pero no es que la obra física tiene que ser de Entre Ríos, lo que nos interesa en realidad es que la operación, el mantenimiento y la fijación del precio de la energía, tiene que hacerlo la provincia de Entre Ríos”, aclaró luego el mandatario.Sin embargo, Bordet aclaró que “el tema más importante, el central de todos, es que la provincia de Entre Ríos pueda intervenir en fijar el precio de la energía”. “Estamos pagando la electricidad carísima porque nos venden a precio de mercado con un recurso que es de la provincia de Entre Ríos, porque el agua del rìo Uruguay, y el lecho del río Uruguay como dice la Constitución de 1994 reformada, es propiedad de la provincia. Entonces no es que estamos pidiendo algo que es imposible. Estamos pidiendo lo que nos corresponde”.En esa línea, el precandidato a diputado nacional aclaró que “esta lucha tiene que ser de todas las fuerzas políticas. No se puede hacer en soledad, desde un gobierno. Mi tarea en la Cámara de Diputados va a ser convencer a todas las fuerzas políticas de esta lucha, fundamentalmente a todos los integrantes de la Cámara de la provincia de Entre Ríos, de Corrientes y de Misiones que tenemos participación en Salto Grande, de la importancia que tiene de lograr este cometido y, por supuesto, también hacerlo de manera concomitante en el Senado. Es algo que perfectamente se puede lograr y que tenemos que hacerlo”. “Hace más de 50 años de la construcción de la represa con lo cual ya está amortizada y en otros casos hay antecedentes que una vez amortizada las represas se las cedieron a las provincias. Esto es lo que tenemos que pelear”, sintetizó.Por otra parte, Bordet se refirió a la figura del actual ministro de Economía y precandidato a presidente de la Nación, Sergio Massa. Destacó que “es una persona que tiene un conocimiento global del país, porque se ha preparado mucho, fue candidato a presidente con una buena performance en 2015, y conoce el funcionamiento de las variables económicas, pero también de las variables políticas”.El mandatario explicó que “el problema de la inflación no es sólo económico, también es político”, y sostuvo que Massa representa “la síntesis para poder resolver el problema ejerciendo la conducción política y económica. Entiendo que es el camino para empezar a solucionar los problemas estructurales que tiene el país y hacerlo de una manera responsable, para que no caiga todo el peso siempre sobre los trabajadores y los sectores sociales más desfavorecidos”.Por último, Bordet admitió que observa “con mucha preocupación a candidatos que parece que se pelean por hacer propuestas que tienen que ver con la radicalización liberal, con políticas que cada vez que se aplicaron en Argentina hicieron sufrir a nuestro pueblo. Sufrieron los trabajadores y los sectores más humildes de la población”.“Con 40 años de democracia, volver a escuchar propuestas temerarias, de ajuste, de dominación de las recetas del FMI, la verdad que me preocupa mucho. Porque cuando las aplicaron, siempre, inexorablemente, nos llevaron a fracasos. Y los platos rotos siempre los terminó pagando el pueblo. Lo del FMI es muy claro, Argentina había salido del endeudamiento con Néstor Kirchner en 2007. El ex presidente Macri tomo 50 millones de dólares a pagar en 4 años, algo que era imposible, era claramente una bomba de tiempo que nos dejó, que tuvo que resolverla como pudo nuestro gobierno actual. Lo que propone hoy la misma oposición es volver a más de lo mismo, y hacerlo más rápido, con lo cual el horizonte a futuro es muy preocupante”, concluyó el mandatario y precandidato a diputado nacional.