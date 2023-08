PASO: el detalle de los cierres de campaña de las fórmulas presidenciales

A tan solo cinco días para las PASO, las fuerzas políticas ultiman detalles y preparan sus cierres de campaña camino a los comicios. Con predominio de internas, las principales coaliciones concluirán sus actividades electorales con eventos que incluyen recorridas en el interior del país y de la provincia.El primero en cerrar su campaña fue el precandidato de La Libertad Avanza Javier Milei, quien encabezó un acto este lunes en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, aprovechando que es el día libre de Luis Miguel en su serie de shows en el micro estadio.Con asistentes de todo el país, el libertario reunió alrededor de 15 mil personas en vistas a las elecciones primarias del próximo domingo. Histriónico, el economista esbozó un fuerte discurso contra la dirigencia política y realizó una reivindicación del menemismo.El ministro de Economía, Sergio Massa, quien compone la fórmula mayoritaria de Unión por la Patria junto a Agustín Rossi, concluirá su agenda de actividades con un acto que tendrá lugar el jueves a las 18, en el Teatro Argentino ubicado en la ciudad de La Plata.La idea de quienes comandan la ingeniería electoral, entre los que destacan el jefe de campaña Eduardo "Wado" de Pedro y el asesor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, es mostrarse el resto de la semana, hasta la mañana del viernes que iniciará la veda, con representantes sectoriales.El pasado domingo, Massa conquistó el apoyo de los movimientos sociales oficialistas en una celebración que tuvo sede en Ferro y el lunes protagonizó encuentros con la Central de Trabajadores Autónomos, autoridades educativas y referentes de la cultura.Está programado que hoy por la tarde se muestre con los titulares de la Confederación General del Trabajo (CGT) que preparan una multitudinaria convocatoria en respaldo a la fórmula oficialista y que visite la ciudad de Rosario, que se sumará a las recorridas que encabezó en Mendoza, San Luis, Córdoba, Salta, Tucumán y La Rioja.Por otro lado, Juan Grabois, dirigente del MTE, otro de los competidores en la interna del espacio, celebrará un acto en el micro estadio Malvinas Argentinas, ubicado en el barrio porteño de la Paternal, bajo la consigna "votá con el corazón".Será el miércoles a las 17 y contará con la asistencia de la legisladora porteña Ofelia Fernández; los diputados Itaí Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho, ente otros.Ante la presencia de militantes del espacio, el dirigente social cerrará su campaña en un evento que lo tendrá como principal orador junto a su compañera de fórmula, Paula Abal Medina.La coalición opositora también prepara sus múltiples cierres de campaña. Por un lado, el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, protagoniza una gira federal en la recta final camino a la interna que tuvo sus inicios el domingo con su recorrida por Tucumán y que culminará el miércoles en Paraná, Entre Ríos, junto al aspirante a la gobernación Rogelio Frigerio.Durante el mediodía de hoy, el referente del PRO se mostrará en la provincia de Córdoba, en compañía de su candidato a vice Gerardo Morales, desde donde presentará las propuestas del espacio. Se espera que los gobernadores electos Claudio Poggi (San Luis); Carlos Sadir (Jujuy); Ignacio "Nacho" Torres (Chubut); Marcelo Orrego (San Juan); y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) asistan a una de las últimas paradas de la agenda.El pasado lunes, Rodríguez Larreta recorrió San Isidro, Vicente López y encabezó una caminata por el barrio porteño de Belgrano. Además, participó de la actividad que encabezó Jorge Macri, aspirante a sucederlo en la Ciudad de Buenos Aires, que dejó una foto de unidad de los máximos referentes del espacio entre los que destacaron además el ex presidente Mauricio Macri y su competidora Patricia Bullrich.En las vísperas de la veda, el alcalde porteño cerrará su actividad el jueves también en la ciudad de La Plata junto a su alfil a la gobernación Diego Santilli y el intendente local Julio Garro. El evento tendrá lugar en el club Atenas de La Plata, bajo la modalidad de 360 grados, similar a la de 2021.Por su parte, la titular del PRO en uso de licencia Patricia Bullrich, quien se medirá contra Rodríguez Larreta bajo el paraguas de Juntos por el Cambio para conquistar la representatividad del sello, definió mostrarse en un municipio simbólico: Lanús, donde comanda su precandidato a gobernador Néstor Grindetti.Con el intendente interino Diego Kravetz y el legislador Adrián Urreli a la cabeza, los halcones trabajan una masiva convocatoria en el microestadio de Lanús. Además de la precandidata, tomarán la palabra Grindetti, el aspirante a vice Luis Petri y, posiblemente, Cristian Ritondo.En agenda, la ex ministra de Seguridad estará hoy en el anfiteatro Parque España de Rosario a las 17 y mañana en Plaza de la Música de Córdoba, donde protagonizará su segundo cierre camino al central.La fórmula del espacio Hacemos por Nuestro País, encabezada por Juan Schiaretti y Florencio Randazzo se darán cita el miércoles al mediodía en Capital Federal, con sede en el hotel NH, ubicado en Bolívar al 120. Allí, celebrarán un encuentro nacional de dirigentes que culminará con una conferencia de prensa donde presentarán las propuestas.Al día siguiente, se mostrarán ante la militancia en la provincia de Córdoba, en el espacio Quality, ubicado en la capital, donde harán uso de la palabra.El Frente de Izquierda no es la excepción y sus principales referentes se medirán en una PASO por la candidatura del espacio. En una encarnizada interna, el postulante del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano, acompañado en fórmula por Vilma Ripoll (MST), competirá contra Myriam Bregman y Nicolás del Caño, ambos del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).Los cierres, al igual que la campaña también serán divididos. Bajo el lema "Unidad de luchadores y la izquierda", el legislador porteño y la referente del MST tendrán su cierre de campaña el miércoles a las 17 frente al Cabildo de la ciudad de Buenos Aires.Por otro lado, Bregman y del Caño encabezarán el próximo jueves un acto en el Club Atlético Fernández Fierro, ubicado en Sánchez de Bustamante 772, junto a los precandidatos a la ciudad, Jorge Adaro, y a legisladora porteña, Andrea D'Atri.Por fuera del FIT, el Nuevo MAS, que lleva a Manuela Castañeira como la candidata más joven a presidenta de la elección, protagonizará una caminata el próximo jueves a las 17.Castañeira se mostrará por las calles de Callao y Corrientes hacia la 9 de Julio, en compañía de los referentes del espacio y solicitantes, Juan Cruz Ramat y Federico Winokur a diputados; Soledad Yapura a la gobernación y Héctor “Chino” Heberling a jefe de Gobierno porteño.