Bahl: "Siempre vamos a defender los intereses de todos los entrerrianos"

El precandidato a gobernador por Más para Entre Ríos, Adán Bahl, estuvo en el programa, de”.Remarcó que lo importante es que la ciudadanía “participe, que vaya a votar, que puedan elegir con libertad al candidato o candidata que más lo represente. Son unas PASO, pero son muy importantes, sobre todo donde hay compulsas locales. Hay otros partidos que también tienen su discusión. Lo que está en juego es siempre un proceso democrático donde las personas pueden participar. Por un lado, tienen la obligación, pero yo creo que tienen más el derecho de participar. Creo que van a participar muchas personas, más allá de que en otras provincias la participación es baja, porque históricamente han estado en un 77% o 78%. El entrerriano es de participar y confío en que vayan a votar”.Indicó queComentó que el lunes, tras las PASO, retomará su actividad normal como intendente de Paraná. “Igualmente haremos otra recorrida por la provincia, quedan 60 días para planificar la campaña hasta las Generales”, aseguró.Resaltó que “tenemos una planificación, una estrategia, la cual estuvo en llevar una única fórmula a nivel provincial. Eso se llevó adelante en un proceso de diálogo, de mucho respeto, tuvimos un proceso de mucha responsabilidad, se habló siempre con la verdad y no hubo ningún tipo de inconvenientes. A nivel local todos los precandidatos pueden pegar con la fórmula provincial sin ningún tipo de restricciones, en igualdad de condiciones. Es un proceso democrático que, en definitiva, va a elegir el vecino y la vecina cuál es la propuesta más interesante en cada uno de los municipios que tiene Entre Ríos”.Sobre su gestión de gobierno en el municipio de Paraná, indicó que “hay un reconocimiento importante y eso tiene que ver no solamente con lo que hace un intendente o viceintendenta, es todo un equipo que ha trabajado. Los mejores logros han sido porque hemos trabajado con toda la comunidad, con todas las instituciones.”.“Antes, cuando teníamos que disfrutar de un café o una película, todos nos íbamos a Santa Fe como una ciudad aspiracional. Hoy son los santafesinos los que vienen a Paraná, son los vecinos de la región los que vienen a disfrutar de la gastronomía, hotelería, los espacios públicos. Tenemos nuevos productos turísticos: el Islote Curupí, el Bus Turístico, estamos trabajando en el Planetario, apostando al turismo para el futuro de la ciudad. Me imagino que en dos años todos los chicos de la provincia van a venir a Paraná, lo que genera más turismo, el cual es uno de los motores de la economía, que mucha mano de obra genera. Estamos muy contentos de todos los logros”, manifestó.Indicó que “Nosotros pudimos hacer obra pública por ahorro, por una administración ordenada, hoy hay equilibrio económico y financiero, pero hay muchísimas obras que se están financiando con fondos del gobierno provincial.”.Comentó que “ahora estamos en un proceso de adjudicación de calle Juan B. Justo, desde Ramírez hasta Av. De las Américas, hasta Garrigó, hasta Av. Zanni. También desde Balbín desde Ramírez, hasta Av. De las Américas, hasta Ramírez, desde Luis Noacco hasta Crisólogo Larralde. Estamos llamando a licitación Balbín desde Zanni hasta Caputto; Caputto desde el Aeropuerto hasta Newbery; y Newbery desde Caputto hasta la ruta 12. También Bordón desde Newbery, pasando por Miguel David, hasta las vías para subirnos a la autopista, que en pocas semanas se va a habilitar. Estamos haciendo el acueducto. Se está construyendo la planta, el centro distribuidor sur para que todos los habitantes de Oro Verde tengan agua dulce, como San Benito y Colonia Avellaneda. A todas esas obras hay que garantizarlas y yo voy a ser garantía para toda la región, para todos los paranaenses”.Sobre todo, digo esto porque algunos de los candidatos que hoy está en compulsa, cuando tuvo la responsabilidad de ser gobierno, hicieron un proceso de discriminación frente a los gobiernos provinciales y municipales de otros partidos. Eso no puede ocurrir porque a veces desde la política o el centralismo de Buenos Aires, se puede decir `vamos a discriminar a tal municipio o intendente porque dentro de cuatro años tenemos que ganarle la elección`. Eso es un tremendo error, se perjudica a los vecinos que viven en esa localidad y que no tienen ningún tipo de responsabilidad”, indicó.Por otra parte, manifestó que “el Centro Cultural Juan L. Ortiz va a ser el más importante de la región y lo está financiando el gobierno provincial. En Av. Zanni ya llegamos con la carpeta negra hasta el límite de Oro Verde, que financia el gobierno provincial. Se realiza el saneamiento del Arroyo Las Viejas, lo que indica que el próximo verano nos vamos a poder meter al agua en la zona del Thompson, después de 30 años. A esta obra la financia el gobierno nacional.”.”, agregó.La estrategia planificada “fue hacer un muy buen armado territorial y eso va a tener su impacto. Tenemos precandidatos a intendentes que van solos en la lista y tienen su gran fortaleza, pero en otras localidades, en este proceso de apertura que pocas veces ha ocurrido, vamos a tener resultados muy positivos también. Tendremos un pleno acompañamiento el 13 de agosto”.Contó que meses atrás se realizó un debate de precandidatos a la gobernación por Entre Ríos, organizado por la Sociedad Rural en el CPC. “Estábamos todos, cada uno pudo expresar sus ideas, dar un mensaje muy claro. No se ha dado el concepto de debate, pero sí de expresar ideas, proyectos, qué es lo que vemos, que oportunidades pretendemos potenciar”, señaló.Consultado respecto a lo que expresó Rogelio Frigerio, uno de los precandidatos por Juntos por Entre Ríos, quien aseguró que busca “terminar con los privilegios”, Bahl opinó: “No sé de qué privilegios hablará, porque sé que la familia de él hace 30, 35 años o más tiene vinculación con el estado. Eso no quiere decir que él tenga privilegios, pero tampoco quiere decir que tengan privilegios los que tienen las responsabilidades. Respeto a la persona que se expone y que se pone a consideración de sus vecinos para administrar una gestión y llevar adelante una tarea como intendente. Hay que exponerse, hay que poner la energía, hay situaciones de zozobra, a veces las cosas no salen bien y hay que poner la cara, hay que poner el prestigio, la familia. Así que eso de los privilegios seguramente lo ha sacado de algún focus group, porque hacen una campaña que está muy basada en un gran marketing. Sacan slogan, cosas que al oído de la gente suenan muy bien pero cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar prometieron muchísimas cosas y después no cumplieron”.Respecto a por qué la gente debe votar la fórmula Bahl-Monjo, expresó: “Que tiene un endeudamiento en dólares producto de no haber tenido un gobierno federal anterior que obligó a las provincias, en una situación de zozobra económica, tuvieron que buscar financiamiento en dólares. Hasta el municipio de Paraná, en la gestión anterior, tuvo que endeudarse en dólares, pero a eso lo estamos pagando sin inconvenientes. Somos un equipo que va a defender los intereses de todos los entrerrianos en cada una de las oportunidades”.”, finalizó.