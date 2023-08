Candidatos a la intendencia de Paraná repasaron sus propuestas para la ciudad

Romero: “Planteamos continuidad desde un testimonio de vida y de militancia”

Gainza: “El rol del intendente requiere que uno esté presente y activo”

Varisco: “Esto no es una aventura, soy consciente del desafío y fundamentalmente de la responsabilidad que es gobernar la municipalidad”

Acosta: “Queremos un municipio transparente, honesto, que trabaje de cara al vecino”

Sánchez: “Somos la alternativa que no ha gobernado ni fracasado en la ciudad”

En el programa, de, estuvieron los precandidatos a intendente de Paraná, Rosario Romero (Más para Entre Ríos), Emanuel Gainza (Juntos por Entre Ríos), Lucía Varisco (Paraná está para más), Ayelén Acosta (Juntos por Entre Ríos) y Armando Sánchez (Políticas para la República).En la última semana previa a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los precandidatos repasaron sus propuestas y expresaron cuáles son sus expectativas para el domingo 13 de agosto.En primera instancia, la precandidata expresó: “Hemos hecho una campaña de reuniones y de contacto con los vecinos de Paraná. Recién lo escuchaba al intendente y realmente deja la vara muy alta, en una situación de continuidad en el orden que Adán Bahl estableció en la ciudad, en las obras y en el desarrollo. Esos tres ejes de campaña son los que le estamos planteando al vecino. Tenemos muy buena receptividad del vecino, notamos una empatía, un ida y vuelta que aún reconociendo que falta, nos habla muy bien de Beto y confía en nosotros como una gestión de continuidad”.Sobre la propuesta que puede ofrecer, dijo que “. Hemos estado con la gestión del intendente Bahl aún antes de que él fuera el intendente porque hemos promovido su candidatura en 2019. Hemos acompañado su gobierno como agrupación política. De hecho, muchos funcionarios que tiene hoy Beto Bahl, están en nuestras listas. Muchos concejales están en nuestras listas. Concretamente, seis de nuestros ocho concejales. El equipo de gestión de Beto mayoritariamente nos está acompañando porque planteamos genuinamente una continuidad. No estamos hablando de una continuidad ficticia sobre que la población advierte que una gestión exitosa. La estamos planteando desde la convicción de haber acompañado cuatro años su gestión”.“Es muy importante el acompañamiento del gobierno provincial porque en muchas obras que hoy se están ejecutando o se ejecutaron en Paraná son obras financiadas por el gobierno provincial y nacional. Otras, son financiadas por el gobierno municipal que está muy bien administrado y tiene una recaudación muy buena. El paranaense es muy pagador de las tasas, pero en los últimos años ha habido un incremento en el pago de las tasas y eso se debe a que el ciudadano ve la gestión. En esa confianza en el gobierno nacional, provincial y local gobernando juntos, ciframos mucha expectativa”, acotó.De cara a las obras que necesita la ciudad, enfatizó: “La sistematización del arroyo Las Viejas, que va a posibilitar que tengamos una playa en el Thompson completamente descontaminada. Esa obra se va a terminar de ejecutar en la próxima gestión porque lleva un 25% de ejecución. Lo mismo el planetario, que comienza a construirse en el Parque Nuevo. Va a ser un llamador del turismo estudiantil y lo tenemos que terminar. Muchas obras que se han proyectado y ya están con proyecto ejecutado y otras cuyo proyecto se está elaborando como el colector cloacal Tuyucuá, que va a brindar a toda la zona sur de la ciudad no solamente la posibilidad de cloacas, sino además una planta de tratamiento. Esto es muy importante como obra. Tiene que ser una de las obras troncales de la próxima gestión y nosotros con eso venimos trabajando con el intendente”.En base a por qué debería ser elegida, Romero manifestó: “. Vamos a terminar de finalizar este parque fotovoltaico dentro del Parque Industrial. Vamos a terminar de organizar el Distrito del Conocimiento en la ciudad. Junto con el gobierno provincial, vamos a tener 400 cámaras de video vigilancia instaladas en la ciudad y proyectamos hacia los próximos cuatro años duplicar esta cantidad del 911 y tenemos el plan de la ciudad LED y que vamos a seguir nosotros”En última instancia, la política recalcó: “Los órganos de control son provinciales, muchas de las normas que aplican los municipios son provinciales, el conocer y tener experiencia de gestión, ayuda a gestionar desde el primer día”.En primera línea, Emanuel Gainza habló de la importancia de la postulación de nuevos nombres en la política: “. No es lo mismo que un vecino te mande por WhatsApp a que uno vaya y conozca lo que está pasando porque al momento vos tomas una decisión, que impacta en la vida de mucha gente. Está bueno que las próximas prácticas y el próximo 13 de agosto los vecinos de Paraná acompañen proyectos de cambio generacional, de renovación y muchas ganas para resolver un problema que tiene que hacer un intendente”.También adelantó que hará en los últimos días de campaña: “Mañana vamos a estar en Victoria, que viene Patricia Bullrich a la mañana, acompañando una conferencia de prensa que es temprano. Después, a las 19:30, en el club San Agustín, viene María Eugenia Vidal a acompañarnos en el cierre de nuestra campaña de Amor por Paraná. El jueves vamos a tener una mecánica de 12 horas de propuestas. Vamos a arrancar a la mañana y vamos a terminar a la noche repasando todos y cada uno de los compromisos que hicimos durante estos meses de campaña”.Asimismo, dio su aprobado sobre la gestión municipal actual: “. He destacado que hay obra pública como por ejemplo Avenida Ejército, Avenida Zanni y Circunvalación. Son cosas positivas que ha hecho esta gestión y hay que continuarlas y darle más profundidad. He destacado el orden de las cuentas públicas, que me parece positivo”.En la misma línea, se distanció en un par de temas: “Nuestro contraste es que hay temas que son prioritarios para la gente y no se habla o que no se han tomado medidas concretas. Entre ellas, el transporte público. Requiere un abordaje de mucha decisión política para poder buscar alternativas de un problema complejo. Hay que volver a trabajar la cuestión social. Los jardines maternales necesitan ayuda, necesitan una mejor infraestructura, más maestros, necesitamos médicos en los centros de salud. Hay mucho para hacer en tema de seguridad y la prevención. Un centro de monitoreo y un mapa del delito, un anillo de seguridad”.precandidata a intendenta de Paraná, repaso sus propuestas y durante la charla, abordó diversos temas y expresó su visión sobre el futuro de la ciudad.En relación al área metropolitana, Varisco afirmó: "Tenemos que continuar trabajando con elcomo se comenzó en la gestión anterior y tiene que ver con el transporte público y el tema del agua. Hoy los límites de Paraná no se notan con el territorio de San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda, así que sin dudas hay que trabajar en conjunto y mirar más allá", y sumó queRespecto al entusiasmo y la alegría que se percibe durante la campaña, Varisco manifestó: "Hay un gran entusiasmo, una gran alegría. Yo en particular estoy muy feliz por todo lo que hemos logrado en este recorrido y sin dudas esperando muy ansiosa el domingo 13 de agosto".En cuanto a lo que está en juego el día de las elecciones, Varisco, destacó: "Está el cambio en la ciudad, el cambio en la provincia, en el país yEn nuestras listas hay dirigentes del socialismo, dirigentes de distintos espacios del radicalismo, dirigentes del justicialismo decepcionados con el kirchnerismo y en ese sentido también referentes de la educación, la cultura, el deporte que hacen una muestra de lo que va a hacer nuestra gestión a partir del 10 de diciembre".Asimismo, la precandidata resaltó la importancia de trabajar en conjunto con distintas instituciones y universidades para mejorar la educación y el acceso al trabajo. En sus palabras: "Con el referente provinciales, de la cantera popular como Alejandro Carrera, estuvimos conversando y confluimos en que es muy importante trabajar en conjunto con las distintas instituciones de la ciudad y con las universidades que venimos teniendo diálogo y si bien él lo hace a modo personal, es muy importante los proyectos que tenemos para adelante. Conversamos mucho lo que tiene que ver con la educación, si bien en lo que respecta al municipio tiene competencia en los jardines maternales, pero hay mucho que se puede hacer desde la robótica".En otro orden de ideas, la precandidata subrayó la importancia de impulsar el perfil turístico y otras prioridades de la ciudad:como fue en su momento el cambio de sentido de manos, era un estudio que venían haciendo las universidades y distintas gestiones no se animaron a llevarlo adelante y estaba comprobado que iba a funcionar e iba a agilizar el tránsito”, además, en esta línea, sumó: “Ya hemos hecho diagnósticos, propuestas y hemos presentado soluciones a los distintos problemas de la ciudadLa precandidata, quien es la más joven en esta contienda electoral, destacó su compromiso y responsabilidad en este desafío:Hay cosas que se han hecho bien y las tenemos que mantener, pero también hay cosas que las tenemos que mejorar y poner el acento en los barrios de nuestra ciudad que están muy abandonados y muchos están olvidados no solamente en obras, en infraestructura sino también en lo que tiene que ver con acción social, con defensa civil y digo, tengo la absoluta responsabilidad, el legado de mi padre, mis abuelos”.Por otro lado, afirmó queMi familia ha dejado una huella muy importante y para mí es un gran orgullo caminar y que cada vecino me abra las puertas de su casa. Sabiendo lo difícil que esta todo a nivel nacional con la situación económica, que te abran las puertas, que te inviten a pasar a su casa y siempre hay alguna anécdota de mis abuelos o de mis viejos, es muy lindo y ha sido lo que más fuerza me ha dado en este tiempo”.Consultada sobre por qué habría que votarla el domingo:es muy importante hacerse escuchar, que su voto tiene valor y va a ser un gran mensaje el que van a dar a través de las urnas".Respondiendo en qué escuela vota: "Voto en la escuela Helen Keller, alrededor de las 10 de la mañana, como acostumbro siempre, por supuesto que estamos con toda la logística de los fiscales y con todo lo que lleva armar una elección"., expresó que “tuvimos muy buen recibimiento de los vecinos todos estos días.”.“Todos tenemos propuestas para el municipio de Paraná porque a los problemas de la ciudad los conocemos todos. Hace prácticamente 20 años nos gobiernan los mismos en la provincia. Tenemos cada vez más altos los índices en pobreza, en deserción escolar, aumento de inseguridad y narcotráfico. Pedimos que acompañen el proyecto de Rogelio Frigerio, quien conoce la provincia, los problemas de los entrerrianos. Que apuesten al cambio que se necesita. Quienes se proponen como lo nuevo para ser gobernadores por el Frente de Todos, han sido parte del gobierno en estos 20 años”.Comentó que en las últimas semanas “incorporamos a Hugo Gemelli, fue precandidato y decidió sumarse con todo su equipo. Tenemos distintos sectores que nos vienen acompañando. Venimos hablando de `hagamos equipo`.”.“Estamos trabajando con un gran equipo que nos acompaña, junto a Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio.”.Criticó el actual sistema electoral y aseguró: “este sistema no funciona, hay muchas boletas, necesitamos una boleta única y como diputada presenté proyectos al respecto”.El, sostuvo: “Estamos saliendo casa por casa. Estos son los folletos que entregamos porque no solo la boleta queremos darles, sino para que vea los proyectos. La síntesis que está en el proyecto, sino que entre a la página web que es pr.org.ar. Que la gente vea los proyectos que hemos logrado ingresar al Concejo Deliberante con las dos bancas que conseguimos en 2019 al haber logrado el 10% de los votos y ser la tercera fuerza”.Asimismo, analizó: “En Entre Ríos y en Paraná, particularmente, hay bastante corte de boleta. El electorado, en su mayoría es pensante del voto. Uno lo ve en la categoría de diputados, por ejemplo. Sabemos que va a haber bastante corte de boleta en esta elección”.Venimos creciendo y hay mucha insatisfacción con los partidos tradicionales y hay mucha buena respuesta a esto que somos nosotros. Hemos logrado que gente que hace 10 años que no iba a votar, al conocernos tenemos un alto nivel de conversión”, determinó.Por último, expresó: “El desafío es seguir recorriendo la ciudad como venimos haciéndolo. Es un trayecto que nos hemos trazado como objetivo en la campaña. Lo venimos cumpliendo muy bien e incluso mucho mejor que en 2019”.