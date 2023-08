Bahl: “Estoy muy tranquilo y no tengo miedo a ganar”

“Hoy la mejor manera de trabajar por Paraná, es siendo gobernador de la provincia”

“Ser gobernador es parte de mi responsabilidad con los paranaenses”

“Solamente desde la provincia vamos a poder seguir transformando Paraná”

“Para continuar construyendo la Ciudad Capital necesitamos un gobernador con mirada federal”

Política Bordet y Bahl lanzaron el Congreso Internacional de Maíz que se hará en Paraná

El próximo domingo se resolverán se llevarán a cabo las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ese será el paso para que muchos partidos y alianzas terminen de definir sus candidatos para las Generales. En el oficialismo,es la única propuesta de Más para Entre Ríos. Hoy estuvo en el programa, que se emite por, donde enfatizó en lo que espera realizar en caso de ser electo gobernador.“Estamos recorriendo mucho la provincia y la verdad que nos va muy bien”, resaltó sobre su recorrida. “(Me encontré) con muchos amigos, gente que conozco hace mucho tiempo. Una provincia tremendamente rica de oportunidades.Por eso nos preparamos para aprovechar esa gran oportunidad que nos da el mundo y transformarlo en mano de obra, trabajo para los entrerrianos, puntualmente para los jóvenes, y también desarrollo para la provincia”, agregó.Sobre lo que se espera en estas elecciones, manifestó: “Es una compulsa, en juego se ponen muchos proyectos locales. Siempre hemos tenido reuniones y he insistido que esta disputa sea en base a propuestas de manera respetuosa, tratando de persuadir al vecino para que lo vote en función de lo que cada uno quiere hacer en su gobierno local. Las disputas son poniendo toda la energía en cosas positivas, no hay campaña sucia y no hay difamación. Después del 13 y el 14, vamos a hacer distintas reuniones. Nosotros tenemos 180 listas. En algunos lugares tenemos lista única y en otras hasta seis candidatos. La convivencia es muy importante para el día después”.Además, comentó qué le pide la gente en sus recorridas: “Depende del lugar que uno recorre.A través de Marca Ciudad, logramos que todas las instituciones trabajen concomitantes con el municipio. Podemos definir los roles, buscamos una ciudad sana, segura, que cuide el ambiente, productiva e inteligente”.También hizo hincapié en la relación con otros sectores: “Hemos tenido mucho vínculo con el sector productivo porque ponemos como eje aparte de la prestación de los servicios, cosa inherente a un gobierno provincial (salud, seguridad y educación), queremos ponerle mucha energía aprovechando estas oportunidades de lo que el mundo demanda y lo que Entre Ríos tiene para ofrecer mirando a los jóvenes. Queremos que se pueden desarrollar y trabajar en el lugar donde viven. Para eso hay que generar puestos de trabajo. Los que generan puestos de trabajo, deben tener la ayuda del gobierno provincial. Por eso tenemos un plan de acción concreto para infraestructura en parques industriales, como hicimos acá en la ciudad de Paraná, acompañar fuertemente a la economía del conocimiento, el emprendedurismo, el turismo, obra de infraestructura vial y energética. Todo lo que implique acompañar, al que genera riqueza, genere puestos de trabajo, orientados a los entrerrianos y particularmente a los jóvenes”.A modo de ejemplo, dijo: “Un caso muy concreto en Paraná con el distrito del conocimiento. Se están haciendo las inversiones, ahora se empieza a construir el edificio de más de seis mil metros cuadrados que busca seducir a las grandes empresas internacionales como Google y Amazon. Ellos no vienen a invertir a un edificio, sino a alquilar. El objetivo es que puedan venir, generen puestos de trabajo y ahí claramente un programador puede trabajar para el mundo sin irse de la ciudad.”.El camino político lo ubicó como único candidato del oficialismo en estas elecciones. Sobre si era ese su sueño desde hace tiempo, argumentó: “Es un poco de las consecuencias de las actividades que uno va desarrollando. De esa manera, uno se va formando también. El hecho de haber estado primero con una formación técnica porque era director de un servicio contable. En ese momento, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obra y Servicios Públicos. Después termine siendo secretario de Obras Públicas, después ministro de esa área. Hace que uno tenga una formación técnica, un conocimiento geográfico de la provincia y una formación política. El municipio da muchísimo entrenamiento. Nos permite movernos desde otra perspectiva, el vínculo con la gente, dar la palabra y cumplirla”.Por otro lado, el actual intendente de Paraná aseveró: “Algunos escapan a la escala municipal. En el frente tenemos personas que cuando estuvieron en el gobierno generaron algún tipo de discriminación para la provincia, para las ciudades. Tengo que ser la garantía del paranaense y lo voy a hacer como gobernador, acompañando al gobierno local. Hay muchísimas obras que dependen del gobierno provincial y les voy a garantizar a los paranaenses que esas obras tienen que terminarse, como es el campo fotovoltaico, el acueducto y la nueva planta de agua. Ahora estamos adjudicando calle Juan B. Justo, brevemente licitando Balbín, Caputto, Newbery y Bordón. Todo eso implica una continuidad porque la garantía es estar en el gobierno provincial y desde ahí seguir la transformación de la capital entrerriana”.Tras el trabajo hecho en Paraná, fue interrogado sobre los objetivos a nivel provincial. En ese sentido, Bahl precisó: “. Son los que tienen que definir con las instituciones cuáles son sus fortalezas, hacia dónde ir y el hecho de que seamos dos intendentes nos permite claramente ver las oportunidades o las fortalezas de cada una de las ciudades. También genera una gran empatía el hecho de que nosotros vivimos acá, durante la gestión vamos a seguir viviendo y después lo vamos a seguir haciendo. Eso genera una gran confianza con el votante, a diferencia de lo que ocurre con otras propuestas electorales”.. Esto es un plus, que es un poco intangible, pero que la gente lo percibe y genera una gran empatía”, añadió.Como mensaje final, sostuvo: “Vayan a votar, que lo hagan en libertad, que elijan la opción con la que se sientan más identificada, que confíen en nosotros, en Claudia Monjo. Tenemos para mostrar lo que ella ha hecho en su ciudad (Villaguay), lo que yo he hecho aquí con un gran equipo en la ciudad de Paraná. Confíen en nosotros, no vamos a ir a improvisar. Vamos a ir desde el primer día para aplicar y resolver los problemas, aprovechar las oportunidades que el mundo nos da a Entre Ríos y trabajar para que esas oportunidades se transformen en trabajo para todos los entrerrianos y crecimiento para la provincia de Entre Ríos. Les puedo asegurar que vamos a aplicar el 110% de nuestra energía para seguir transformando esta hermosa provincia que es Entre Ríos”.