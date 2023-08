Schiaretti: “Argentina tiene que retomar la cultura de producción y trabajo”

El precandidato a presidente, Juan Schiaretti, del espacio Hacemos por Nuestro País, visitó la ciudad de Paraná y brindó una conferencia de prensa en la que abordó diversos temas de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarían el domingo 13 de agosto.En diálogo con, Schiaretti expresó con firmeza:y para eso es importante no solo escuchar a los emprendedores sino trabajar juntos, es lo que hacemos nosotros en Córdoba”.Haciendo referencia a un análisis de las PASO, Schiaretti continuó: “Nosotros llevamos por el país nuestro mensaje que es el dedonde todo es más barato en el AMBA y los del interior pagamos más cara la luz, el boletos, agua y saneamiento, pagamos hasta seguridad en barrios de la ciudad de Buenos Aires, pagamos más caro la nafta y el gas y pagamos impuestos que nos perjudican a los productores del interior como son las retenciones a las exportaciones agropecuarias que yo voy a eliminar en cuatro años y el 10 de diciembre la vamos a bajar un 25 %”.Enfatizando sobre la importancia de acabar con la división en el país, Schiaretti argumentó: “Nosotros expresamos el federalismo que no tienen nada que ver con esa mirada que es desde el AMBA y para el AMBA, que tienen los diversos gobiernos nacionales y que no es culpa de los habitantes de Buenos Aires y del gran Buenos Aires, también expresamos el fin de la grieta. Mientras la mayoría de los políticos se pelean como perros y gatos, en vez de atender las necesidades de la gente, la gente está sufriendo una altísima inflación, la gente ve como no le alcanza el dinero para poder pasar el mes y los políticos se pelean para ver quien figura en una lista, se pelean por las internas y la sociedad está rechazando esa dirigencia política por eso inclusive está yendo menos gente a votar; creemos que mientras no se acabe la grieta, Argentina va a seguir en este empate de debilidades, va a seguir sin encontrar rumbos”.El precandidato mencionó algunos ejemplos de situaciones “absurdas” y la necesidad de llegar a acuerdos: “Pasan cosas absurdas por ejemplo la ley de alquileres donde hay acuerdos entre las distintas fuerzas en el congreso, pero como se pelean el bloque de cambiemos y el del frente de todos, no se sanciona la ley y sufren los inquilinos, sufren los propietarios, esto se tiene que terminar. Tenemos que ir hacia un gobierno de coincidencias y eso expresamos nosotros”.Resaltando su enfoque en la gestión y el anhelo de un país en condiciones normales, Schiaretti agregó: “También expresamos la gestión porque nosotros nos dedicamos a gestionar y no a pelear y expresamos el anhelo de tener un país normal, yo quiero que argentina funcione normalmente, que la inflación sea menor al 10% como es en Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú y en Chile; no hay ningún motivo para que tengamos esta inflación tan alta que nos tiene a mal traer a los argentinos”.Cuando se le preguntó acerca de cómo piensa reducir la inflación, Schiaretti explicó su enfoque en el equilibrio fiscal:porque llegamos a este nivel de inflación porque en los últimos 60 años todos los gobiernos gastaron más de lo que le ingresaba y esto es como una familia, si usted gasta más de lo que le ingresa va a tener dificultades,En relación con el control de la inflación, Schiaretti agregó: “Es lo que nos está pasando en Argentina porque cada vez hay más pobres, más inflación, cada vez hay más habitantes que trabajan en negro; entonces hay que dejar de gastar más de lo que ingresa porque acá para gastar más de lo que ingresa piden prestado hasta que el que nos presta dice ´no le presto más´ porque no me pagan y ahí le entran a dar a la maquinita de imprimir billetes y la inflación esta altísima como sucede ahora”.El precandidato concluyó con su visión de un futuro próspero: “Junto con gastar más de lo que ingresan hay que tomar medidas consistentes, lo que llaman los economistas ingresos y precios, y bajar la inflación a niveles como tienen nuestros vecinos. Esto lo podemos conseguir en cuatro años, con eso no solo va a mejorar el nivel de vida de la población, sino que va a haber esa sensación de alivio y ahí podemos empezar a impulsar la cultura de que haya más producción, más empleo y no le podemos poner trabas a quienes producen y generan empleo”.