Bordet y Bahl lanzaron el Congreso Internacional de Maíz que se hará en Paraná

Sociedad Paraná será sede del Congreso Internacional de Maíz

El gobernador Gustavo Bordet y el precandidato a sucederlo en el cargo, Adán Bahl, encabezaron el lanzamiento del Congreso Internacional de Maíz (CIM) que se desarrollará los días 12 y 13 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.que, en el CIM, habrá “un gran número de participantes y exponentes de distintos países, quienes hablarán sobre un cultivo que para Entre Ríos tiene una importancia determinante”.“En los últimos diez años, se duplicó la superficie plantada de maíz y, para esta campaña, se esperan 510 mil hectáreas plantadas de maíz en la provincia”, expuso el gobernador. Y agregó: “La principal cadena de valor de Entre Ríos es la avicultura y el principal insumo de las aves es el maíz, por eso, pese a que la provincia superó la superficie plantada, no le alcanza para alimentar lo que insumen las cadenas de avicultura y la porcina”.“Es necesario incrementar la superficie plantada para tener el autoabastecimiento y, por ende, la reducción de costos para las industrias avícola y porcina; y, por otro lado, que también nos permita tener un cultivo que sea sostenido en el tiempo”, analizó Bordet.Bahl, por su parte, destacó que, el Congreso a desarrollarse en Paraná, “generará movimiento económico, gastronómico y hotelero”. “Y también nos interesa que se desarrolle este cultivo porque para que la provincia logre el punto de equilibrio, se necesitan plantar 100 mil hectáreas en Entre Ríos y diez millones en el país”, expuso.En ese sentido, el precandidato a la Gobernación por el espacio Más para Entre Ríos, fundamentó: “Debido a que nos comprometimos a acompañar al sector productivo, al campo, esta es una manera indirecta para hacerlo, pero también de manera efectiva para buscar mayor eficiencia, eficacia y el impacto en la ciudad será muy importante en lo económico”.“No incrementamos, en absoluto, la carga impositiva en ocho años de gestión; no subimos ningún impuesto. De hecho, somos la única provincia argentina que, producto de los dos años de sequía, condonó y eximió del Impuesto Inmobiliario Rural a los productores afectados. Y en el mismo sentido, solo un 7% del total de los productores paga Ingresos Brutos”, explicó el gobernador al responder las críticas.“De ninguna manera, se aumentó la presión tributaria en Entre Ríos, por el contrario, la bajamos o reducimos, y la mejor muestra es el Impuesto Inmobiliario Rural cuyo aumento, para este año, no superó el 50% siendo que la inflación será del 114%”, argumentó.Y agregó: “Se eliminó la ley 4035 para aquellos que tienen nómina de personal porque representaba una distorsión en las cargas patronales que paga cada empleador”.Finalmente, gobernador disparó: “Entiendo que son las entidades o quienes se agrupan en un momento político ante las elecciones, pero los productores, los que trabajan en el campo, entienden el fuerzo que hizo la Provincia para acompañar a cadena de valor, con cada sector productivo”.