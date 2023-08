Massa anunció un monotributo productivo que se pondrá en marcha por decreto

Economía Massa adelantó que tras las PASO habrá medidas sobre sumas fijas y jubilaciones

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció que pondrá en marcha este mes el "monotributo productivo" a través de un decreto de necesidad y urgencia, para "darle derechos" a los trabajadores de la economía informal."No vamos a esperar al 10 de diciembre para poner en marcha el monotributo productivo. A fin de agosto lo vamos a poner en marcha en un gran trabajo con todos los movimientos sociales, con un DNU. Lo primero que tenemos que hacer es darle a ese trabajador el derecho a una obra social, un seguro de riesgo de trabajo, aporte jubilatorio, porque tenemos que visibilizar para ponerlos en el circuito formal de la economía", indicó el precandidato desde un acto en el microestadio de Ferro Carril Oeste repleto, que cantaba "Massa Presidente".En ese sentido, el ministro, que implicó "la decisión de trabajadores de salir a ganarse el mango, salir a buscar de una forma u otra mecanismos de supervivencia, porque el Estado perdió su capacidad de contenerlos y abrazarlos"."Hoy estamos frente a un proceso político electoral en el que aquellos que nos enfrentan ya no plantean globitos de colores y revolución de la alegría, dicen con toda claridad que van a recortar el gasto en nuestros jubilados al recortar el programa de medicamentos, el gasto universitario con el recorte de becas, limitar los mecanismos de subsidio de transporte que muchas veces representan salario indirecto, van a ir a buscar un nuevo blindaje al FMI como en 2001", advirtió Massa.Y señaló: "".Asimismo, consideró que "en 2019, cuando ganamos el gobierno, fue un gravísimo error no haber desnudado el estado de las cuentas de la Nación, el impacto de la deuda con el Fondo y los privados, porque les permite hoy a quienes son oposición hablar en los canales de televisión como si fueran paracaidistas suecos sin hacerse cargo de los problemas que dejaron".Y recordó que "en 2001, Argentina vivió el recorte a estatales, jubilados, de la mayoría de los gastos del sector público. Vino un megacanje, un blindaje y un proceso de fractura social que terminó dejando a un montón de trabajadores y trabajadoras en la calle, terminó generando la desaparición de muchas empresas. Un proceso que se volvió a repetir entre el 2015 y 2019", refirió sobre el gobierno de Juntos por el Cambio.Massa llamó a "abrazar a ese compañero y decirle que solo nosotros, con la participación de todos los movimientos populares, somos capaces de hacer lo que viene para terminar de recuperar esa Argentina que nos dejaron"."Nuestro gran desafío debe ser encarar de una vez por todas el proyecto, que es deseo pero se posterga de gobierno en gobierno, de trabajar con una base única todo lo que son tierras del Estado para ir a un programa donde garanticemos arraigo para la agricultura popular", añadió frente a más de 1500 personas que sostenían banderas de Barrios de Pie, Movimiento Evita, CCC, Utep, Partido Justicialista, entre otras.Al finalizar su discurso, el precandidato bajó del escenario para saludar a los presentes, que lo abrazaban y le acercaban banderas y cartas, mientras otros le sacaban fotos con sus celulares.Previamente tomó la palabra el secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, que agradeció a Massa por "haber agarrado esa papa caliente, hacerse cargo en los momentos más difíciles de resolver los problemas de este país"."Nos dejaron una deuda que hipotecó nuestro futuro, que cuestionaba nuestra independencia como nación, nuestra soberanía como Patria. Sergio se hizo cargo y empezó a navegar una nueva negociación, tratando de buscar recursos de los lugares más insólitos. Perón hubiera hecho lo mismo", afirmó Pérsico.Y recordó que "cuando Sergio fue intendente de Tigre, la mayoría de la viviendas las hicieron las cooperativas y estoy orgulloso de eso. Reivindicamos mucho nuestra participación en el Estado y en Tigre se dio eso".Por su parte, el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, afirmó: "Es común al conjunto de trabajadores el recuerdo a las políticas económicas durante el macrismo. Muchos habían perdido el trabajo, porque cerraron más de 20 mil pymes producto de tarifazos y la apertura de importaciones. Hay trabajadores que tienen en carne viva las consecuencia de las políticas económicas. Hay un recuerdo de nuestros pueblo que no quieren regresar a esos momentos".Criticó la propuesta política de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y lo calificó de "inviable" para la democracia, porque "quiere llevarse puesto los derechos de los trabajadores".Menéndez destacó además propuestas relacionadas con "créditos para la trabajadores informales", "alimentación", "salud mental", "adicciones" y el "reconocimiento a las trabajadores de los comedores"."Hay que fortalecer la organización popular. Es necesario sacarse de encima al FMI. La derecha va a arrodillarse frente al Fondo", sostuvo.En tanto, el secretario general de la CCC, Juan Carlos Alderete, advirtió que "la Patria está en peligro" porque "esos que nos han endeudado enormemente, que trajeron al FMI, que transformaron al ministerio de Salud en secretaria, golpearon a los jubilados, quieren volver a gobernar nuestro país"."Quieren volver en poco tiempo para cumplir lo que no pudieron en su gobierno, porque las organizaciones sociales y los trabajadores estuvimos dando batalla en la calle. Eso también lo tenemos que poner en agenda política", exhortó el dirigente social.Y alertó que desde Juntos por el Cambio "quieren volver" a gobernar el país "para hacer lo que están haciendo en la provincia de Jujuy, quedarse con nuestros recursos estratégicos para el país".Alderete señaló un cartel que sostenía alguien del público con la leyenda "Abajo la reforma (constitucional) en Jujuy".Había también otras pancartas que rezaban "Abajo la reforma de (el gobernador jujeño, Gerardo) Morales", "Morales dictador" y "A los derechos no se responde reprimiendo".Y la precandidata a intendenta de La Matanza, Patricia Cubria, afirmó que Sergio Massa "es nuestro candidato y va a ser nuestro futuro Presidente"."Estamos acá con una agenda muy importante que es la de tierra, techo y trabajo. La economía popular tienen una tarea importante en la reconstrucción de la Argentina. Estamos ante desigualdades que duelen más y no estamos dispuestos a ser cómplices de esta situación", indicó Cubría.Y aseguró: "La economía popular vino para quedarse y es parte de la solución de la economía argentina".Estaban también en el escenario del microestadio la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; la diputada nacional Natalia Souto y la dirigente de la CCC Liliana Ruiz.Más temprano, el ministro de Economía, junto al candidato a jefe de Gobierno porteño de UxP, Leandro Santoro, visitaron el barrio Ciudad Oculta, en Villa Lugano, donde fueron a dos comedores comunitarios y recorrieron una feria popular.Asimismo, acompañado por Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, y la diputada nacional Paula Penacca, quien busca la reelección, Massa visitó los comedores "Los chiquitos con amor".También estuvo en un centro comunitario coordinado por el referente social "Pitu" Salvatierra, donde se contienen necesidades alimentarias de familias de la zona, se indicó en un comunicado. (Télam)