Bahl: "Nos toca ir por un salto de calidad"

Apoyo contundente a Bahl y Monjo

Bahl compartió actos con los tres precandidatos a la intendencia de Concepción del Uruguay. “Estamos orgullosos del proceso electoral interno que se desarrolla en esta hermosa ciudad”, señaló el precandidato a Gobernador por Más para Entre Ríos, Adán Bahl, respecto a la campaña rumbo a las PASO de José Lauritto, Marcelo Bisogni y José Gabriel Perdomo. El actual Intendente de Paraná estuvo acompañado por su compañera de fórmula, Claudia Monjo.“La gente no quiere ver más políticos peleando. Por eso, estamos orgullosos del proceso electoral interno, sin peleas y en base a propuestas, que se desarrolla en esta hermosa ciudad “, expresó Bahl.Luego, remarcó que “partimos de una Entre Ríos ordenada y en marcha con la gestión de Gustavo Bordet. Ahora nos toca ir por un salto de calidad, con la confianza de que a nivel nacional tenemos un precandidato como Sergio Massa, con una enorme capacidad de trabajo y una mirada federal”.Por último, agregó que “tenemos a favor un conocimiento profundo de cada pueblo y cada ciudad de la provincia. Además, en todo el territorio saben que no venimos a improvisar y que vamos a trabajar por una provincia eficiente, protagonista y orgullosa de su identidad”.Cabe destacar que además de Lauritto, Bisogni y Perdomo, estuvieron sus compañeras de fórmula: Rossana Sosa Zitto, Belén Ratto y Gladys Gabriela Ávalos, respectivamente. También el Intendente de Concepción del Uruguay y precandidato a Senador, Martín Oliva; los precandidatos a Diputados, Yari Seyler, Carlos María Scelzi y Carina Domínguez; y el precandidato a Senador, Sergio Giordanengo.Lauritto valoró las gestiones de Bahl y Monjo en sus respectivas intendencias en Paraná y Villaguay. Y aseguró que “si son elegidos vamos a tener siempre las puertas abiertas y un diálogo permanente. Concepción del Uruguay quedará mucho más cerca de Paraná”.Bisogni destacó “recibir a dos grandes intendentes de nuestra provincia como Adán Bahl y Claudia Monjo, que han transformado la realidad de sus ciudades”. Y agregó: “Doy fe de que con ellos vamos a poder seguir mejorando la calidad de vida de las y los uruguayenses”.Perdomo, por su parte, agradeció la presencia de Bahl y Monjo y el esfuerzo por “llevar a todos los rincones de la provincia la expresión política de nuestro peronismo, con nuestra identidad y nuestras raíces”.A su turno, Martín Oliva expresó: “Yo sé que Beto puede hacer muchas cosas buenas por nuestra provincia: fue Ministro de Gobierno, Vicegobernador y hoy es un Intendente que transformó Paraná, estando en la diaria con los vecinos, escuchando y resolviendo sus necesidades”.Por último, Yari Seyler dijo que “el centralismo porteño no nos va a decir de qué estamos hechos, nosotros sabemos lo que queremos y cómo lograrlo. Estoy convencido de que Bahl va a ser nuestro nuevo gobernador”.