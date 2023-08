Madurez política

Desde Concordia, Bordet y Bahl llamaron a seguir transformando la ciudad y la provincia. “”, afirmó el gobernador y precandidato a Diputado Nacional, Gustavo Bordet. Fue en Concordia, donde recorrieron obras y dialogaron los vecinos junto a Adan Bahl y Enrique Cresto.Junto con la precandidata a vicegobernadora por Más para Entre Ríos, Claudia Monjo, y la precandidata a diputada Provincial, Mariel Ávila, entre otros referentes políticos de la ciudad, recorrieron obras públicas que se llevan a cabo en Concordia y dialogaron con vecinos, vecinas y militantes.“Estamos con Adán Bahl, que es nuestro candidato a gobernador, y con Claudia Monjo, candidata a vicegobernadora, con precandidatos a intendentes y legisladores para proponerles a los concordienses poder seguir desarrollando un proyecto que se viene trabajando con obras que han transformado la ciudad”, explicó Bordet y puso en valor la gestión que lleva adelante Enrique Cresto.El mandatario puso como ejemplo la construcción de los “accesos como la ruta 4, con doble vía; el acceso a Osvaldo Magnasco; los trabajos en el aeropuerto que antes de fin de año estarán terminados, que se suman a esta obra; y la planta de agua que se concluirá antes de fin de año”.“Son obras emblemáticas y hay otras que están comenzando, como la planta de tratamiento de efluentes sobre el río Uruguay cuyo proceso licitatorio está en marcha”, recordó Bordet.En ese marco, puso en valor que “Enrique Cresto ha hecho un gran trabajo en la ciudad de Concordia, en todo sentido, integrando la zona urbana y la periurbana de la ciudad”. “Esto es lo que tenemos que potenciar y que llevar adelante”, advirtió.“Es mucho lo que falta, pero sólo puede hacerlo alguien con experiencia, con conocimiento de la realidad de la provincia, y por supuesto Beto (Bahl) reúne todas esas cualidades para lograr más para Entre Ríos”, continuó.Por otra parte, Bordet se refirió a las PASO en la ciudad, y valoró que “hay una gran madurez política en todos los pre candidatos a intendentes. Se disputa con mucha lealtad, se disputa como se debe en un marco de una interna: con pasión también porque la política es así con pasión, pero también con la mesura necesaria para , luego de las PASO, consolidar una propuesta que le dé a Concordia este salto de calidad que estamos generando”.“Formamos parte de un gran equipo todos y por eso mismo hay ese marco de respeto en la campaña, porque entendemos que más allá de las legítimas aspiraciones que todo el mundo puede tener, somos parte de un proyecto político que nos engloba a cada uno”, puntualizó.“Nuestro espacio político está muy movilizado y comprometido, vamos a tener un resultado favorable el domingo próximo”, concluyó Bordet.Por su parte, el precandidato a gobernador, Adán Bahl, afirmó que "”.“La verdad es que a toda nuestra energía la tenemos en hacer propuestas y una campaña constructiva. Toda nuestra energía está puesta en cosas positivas. Estamos muy entusiasmados. Los vecinos y vecinas de Concordia saben que van a tener a dos personas que van a contribuir a seguir desarrollando esta hermosa ciudad, junto al gobierno local y especialmente a defender los intereses de los entrerrianos y acompañar el desarrollo de la ciudad”, subrayó.Luego aseguró que "todas las localidades son importantes y vamos a gobernar como lo ha hecho Gustavo, con una visión de Entre Ríos en su conjunto. No solamente las grandes ciudades son importantes sino también las juntas de gobierno, comunas, y vamos a gobernar sin ningún tipo de discriminación como lo ha hecho nuestro gobernador. Creemos que en toda la provincia hay entrerrianos que merecen vivir mejor, así que nuestra visión va a ser totalmente integral y por eso nos interesa tanto tener gobiernos locales que trabajen en sintonía con nosotros".Finalmente, la precandidata a vicegobernadora Claudia Monjo señaló que "estamos viviendo una campaña muy motivadora, recorriendo la provincia; y la verdad que estoy sorprendida en estas visitas que hemos tenido en las últimas semanas de cómo en nuestra provincia los empresarios, lo industriales están invirtiendo, están trabajando, están apostando a una provincia que viene creciendo y creo que esa es una fortaleza muy importante que por ahí no se muestra. Nosotros la estamos viendo y hay que hacerla ver y valer”. Y acotó: “Esto tiene que ver con esta base que ha sentado Gustavo Bordet en la provincia y nosotros entendemos que tenemos que dar ese salto de calidad con una base que es inmejorable".Entendió luego que su con elección como candidata, “el centro entrerriano ha sido valorado, no creo que sea en mi persona, pero yo lo siento como una alegría enorme para todo el centro entrerriano, no solo para Villaguay, sino para toda esa región que vamos a estar representados. Van a encontrar en mi y en Beto dos personas que vamos a estar fuertemente pensando en el centro entrerriano, en el norte, en el sur, en toda la provincia”.