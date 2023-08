Lucía Varisco dio a conocer sus propuestas sobre políticas de género

Con una amplia convocatoria de mujeres de distintos sectores y actividades de la capital entrerriana, la precandidata a la Intendencia de la Lista 502 F, Lucía Varisco, presentó la política a seguir desde la plataforma “Paraná esta para más”, tanto en términos de género como de mujer.



Varisco anticipó que la política de Género tendrá cuatro objetivos, que son la perspectiva de género en políticas públicas; la capacitación y entrenamiento; la contención y prevención de la violencia de género; y la Casa de la Mujer, un espacio con talleres, capacitaciones y refugio para mujeres en situación de violencia.



En ese sentido, Varisco apuntó que “tener perspectiva de género significa que cuando se implemente una política se reconozcan las desigualdades y los roles de género históricamente reproducidos por la sociedad” y citó el caso de las tareas de cuidado de adultos mayores o niños, “donde en general hay un trabajo doméstico no remunerado llevado adelante por mujeres. Entonces, una política que contemple dicha perspectiva tiene que brindarle una solución al cuidado, toda vez que la mujer no pueda llevarlo adelante” indicó.



Ante esta situación, la postulante radical a la presidencia municipal de Paraná sostuvo que se brindará” atención y chequeos generales y ginecológicos para mujeres, con espacios de actividades lúdicas para niños y niñas coordinados por personal capacitado, para que puedan efectuar el chequeo tranquilas”.



También puso énfasis en la capacitación para que las mujeres se transformen en emprendedoras, entrenamiento para elevar sus habilidades blandas e incorporar herramientas para tareas de alta demanda como las relacionadas con la tecnología, la informática y la comunicación.

Además, al referirse a la mitigación y contención de la violencia de género, Lucía Varisco planteó la creación de una Patrulla de violencia de género en casos de emergencia para reforzar la prevención, atención y seguimiento de casos con un sentido preventivo y asistencial.



Seguidamente habló de la creación de Puntos Seguros para emergencia, “que implica un aporte tecnológico e innovador para afrontar la problemática de la inseguridad en la ciudad, generando a su vez un refuerzo particular para la prevención de la violencia de género”.



Para concluir, y como una política que contenga los ejes propuestos “vamos a inaugurar la Casa de la Mujer” manifestó Varisco como compromiso de su gestión.



“Allí se llevarán adelante capacitaciones, talleres y funcionará, con acompañamiento interdisciplinario, como refugio para mujeres en situación de violencia” explicó la pre candidata de la lista 502 F y agregó que se promoverá la reflexión permanente en torno a las desigualdades de género, que formará parte de la capacitación del personal municipal.