Mathieu: “Crear una sociedad anónima de transporte, propiedad del municipio”

Nicolás Mathieu, tiene 35 años. Fue Secretario de la Juventud de Entre Ríos, entre 2015 y 2019. Fue electo concejal de Paraná en 2019, pero se incorporó a la Municipalidad de Paraná, como secretario de Desarrollo Social, donde se desempeñó hasta 2021. Se desempeña como delegado del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) en Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.Actualmente, es Precandidato a intendente de Paraná por “Más para Entre Ríos”.Este jueves estuvo en el programa El Ventilador, de, y se refirió a las internas en Paraná: “Hay sectores que representamos distintas cosas dentro del peronismo y lo más sano en vez de forzar una unidad era poder disputar unas PASO, que son amigables, pero con distintas posturas”.“En el peronismo de Paraná hay cuatros grandes sectores que han conducido con aciertos y con errores los últimos 20 años del peronismo y era necesario hacer una propuesta generacional desde el peronismo y desde ahí nace nuestra propuesta política”, explicó.A la pregunta de si su espacio político se alinea con Sergio Massa o con Juan Grabois, dijo: “En el cuarto oscuro vamos a estar con los dos precandidatos a presidentes, eso fue una decisión partidaria. Dentro de la lista 107 hay quienes van a militar la lista con Massa y otros que se sienten identificados con el perfil de Grabois y para nosotros es sano”, además agregó que “así como se discuten liderazgos en Paraná, creo que a nivel nacional también es necesario discutirlo y por eso nuestra lista es amplia para quienes quieran militar para cualquiera de los dos candidatos”.Consultado sobre la ley de cupos, donde quién pierde puede integrar la lista para las elecciones generales, y porque esto no se da en el peronismo, el precandidato indicó: “Había sido una promesa del gobernador, que también es presidente de nuestro partido, no hubo consenso para poder llevarlo adelante y sin dudas creo que es una cuenta pendiente porque posterior a un PASO es lo que garantiza la menor perdida de voto; si una lista pierde, pero tienen concejales en una lista ganadora, motiva y compromete de una manera distinta a solamente acompañar a quien gano”.Refiriéndose a Paraná, manifestó: “Tenemos de base una muy buena gestión municipal, esto lo reconoce el peronismo, Emanuel Gainza, Lucia Varisco, entre otros, que hablan de continuar lo que está bien; esto nos da a todos los candidatos del peronismo una muy buena base para encarar este proceso”. Además, agregó que “sin dudas hay muchas cosas por continuar, hay una demanda de la sociedad acerca de la cuestión inflacionaria que es algo que desde el municipio no se puede resolver, pero como partes del partido gobernante nos tenemos que hacer cargo. Desde lo que uno propone y haciendo hincapié en que hicimos cuando pudimos, uno comienza a caminar en este proceso”.Respecto al transporte público de pasajeros, expuso: “Tenemos una propuesta similar a una experiencia que se hizo en Rosario donde en el 2019 se creó una empresa unipersonal, propietaria de la Municipalidad de Rosario. Es decir, crear una sociedad anónima propiedad de la municipalidad de Paraná”.“Hoy funcionamos con un sistema de transporte monopolizado y nosotros entendemos que la única manera de romper ese sistema es con una mayor intervención y ¿de qué manera?, con una empresa estatal de transporte”, enunció.En este sentido, y consultado sobre los fondos para llevar a cabo este proyecto, el candidato respondió: “Hoy el presupuesto municipal para este año es de $40 mil millones de pesos, quien es intendente tiene la decisión sobre este presupuesto. Un problema histórico como el transporte urbano que afecta a 80 mil personas aproximadamente más los que afectan indirectamente, necesita una fuerte inversión y una decisión política. Se conforma una vez con un capital social y después ya funciona como sociedad anónima”.Ante la pregunta sobre su mirada de la inseguridad y el narcotráfico, el precandidato comentó que “desde el municipio respetamos que el poder del policía es netamente provincial, pero hay acciones que desde un municipio se pueden desarrollar para una ciudad más segura como una correcta iluminación, garitas seguras, poder garantizar una buena transpirabilidad de los patrulleros, ambulancias y bomberos, también es necesario reforzar el trabajo articulado que existe entre el municipio y policía en cuanto al sistema de videovigilancia; hay que seguir reforzando este sistema que registra las arterias principales de la ciudad, entrada y salida de distintos barrios, entradas y salidas de la ciudad, y ese trabajo articulado suma a que vivíamos todos en una ciudad más segura”.Consultado sobre cuáles serían las políticas públicas del estado municipal que apunten a cuidar el medio ambiente, Mathieu, indicó: “Nosotros queremos transformar a Paraná en una ciudad sustentable, es decir, pensar en una planta de tratamientos de líquidos cloacales; hoy, de todo el Río Paraná, Resistencia es la única ciudad que hace el tratamiento de los líquidos antes de volcarlos al Río Paraná¡, esto es una acción que tenemos pensada”.“Reformular el trabajo de la planta de reciclados de Paraná que solo recibe el 15% de los residuos de la ciudad, necesitamos que la totalidad de los residuos pasen por la planta reciclado, además tener un lugar de disposición final de esos residuos porque los desechos siguen yendo a El Volcadero. Son cosas que faltó de esta gestión y que nosotros las queremos continuar”, plantó.Cuando se le preguntó quién lo acompaña en su plataforma política, el precandidato, detalló que “me acompaña Fernanda Romero Carranza que es nuestra candidata a vice intendenta y tiene 30 años. La lista de concejales también está conformada por personas de entre 30 y 40 años, cada uno con su recorrido, hay militantes universitarios, funcionarios, personal de salud, docentes universitarios, dirigentes gremiales y deportivos. Para nosotros era importante tener la voz de la sociedad civil que cada uno con su recorrido suma mucho al espacio, pero nunca han tenido la posibilidad de protagonizar y tener una responsabilidad mayor”.Consultado sobre turismo y discapacidad, Mathieu, desarrolló: “Si analizamos la realidad del turismo de Paraná, la ciudad está instalada como un destino de escapada, eso se debe a que hay una gran promoción turística de Paraná que ha ido acompañada de un desarrollo turístico, pero tenemos que seguir valorando el rio, construir Paraná de cara al río y seguir profundizando en una política de desarrollo turístico para que dejemos de ser turismo de escapada”.En cuando a discapacidad: “En la lista esta la Licenciada en Psicología Silvina Popelka, quien fue directora de Discapacidad Municipal. Hoy el municipio tiene un centro educativo de integración donde van 60 personas a capacitarse, hacer talleres, pero una cuenta pendiente es que políticas ejecutas desde el municipio, puertas afueras del centro educativo de integración. Entonces, hay que pensar políticas de accesibilidad que no es solo la silla de ruedas”.Ante la pregunta del gasto político y sus secretarias, respondió: “Cada orgánica es potestad de la gestión en función de las líneas directrices y prioridades que uno tienen, si uno piensa en menos funcionarios estamos hablando de menso gasto político. Pero muchas veces se incurre a disminuir el gasto político en una época de campaña y al momento de la gestión es otra, pero sin dudas hay que reformular la orgánica municipal, hay que trabajar con los trabajadores municipales, hay que poner en marcha concursos, que hoy los directores sean personales de planta, eso va a disminuir la cantidad de directores políticos que hay. Se puede trabajar de cara al empleado municipal para que asuman mayores roles, pero hay que dejar en manos de cada gestión cuales son las prioridades y el diseño de una orgánica que permita dar respuesta a las demandas que Paraná tiene”.Y ejemplifico: “Hoy estuve en el área de control urbano que es una de las áreas más visibles de la gestión y hoy el director de esa área es un empleado de carrera”, además afirmó: “Hay empleados para hacerse cargos de las áreas”.“A ves los políticos caemos en el error de llevar nuestro equipo porque es más fácil bajar una directiva, pero eso hay que cambiarlo”, afirmó.Respondiendo a que va a ser luego de los resultados del 13: “El peronismo no tiene margen para perder ni un solo voto del 13 de agosto al 22 de octubre, eso lo tenemos claro y si nos toca ganar llamaremos a los otros candidatos y si perdemos nos pondremos a disposición para trabajar para el 22 de octubre”.En cuanto a agenda de género, el precandidato manifestó que “No hay que pensar solo acciones en función del género, sino que cualquier acción de la gestión tiene que estar pensada desde esa perspectiva. Si uno piensa analíticamente que se ha hecho, hoy el municipio tiene un hogar para mujeres que han sido víctima de género, estas mujeres tienen que tener un acompañamiento desde el esta municipal para que atraviese ese proceso y tena la posibilidad de reinsertarse en la sociedad”.En este sentido y al ser consultado sobre qué posibilidad habría de que el municipio releve terrenos fiscales y pueda disponer de algunas partidas de aquellos para situaciones muy puntales de mujeres que necesiten de un lote para construir y reubicarse allí. El precandidato detalló una de sus propuestas: “Pensamos en un banco de tierras municipales, no solo pensado para mujeres víctimas de violencias, sino también para los jóvenes. Hoy necesitamos generar en los jóvenes un proyecto de vida porque si no muchos creen que la salida es Ezeiza”.“Hay dos cosas que son centrales, una tener la tierra y lo otro que genera un proyecto de vida, es un arraigo a la ciudad a través de un trabajo o un emprendimiento”, concluyó.