Cerruti destacó suba del piso del Impuesto a las Ganancias y récord de turismo

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, destacó esta mañana la suba del piso no imponible del Impuesto a las Ganancias que desde agosto pagarán solo los salarios de más de 700.875 pesos con un alivio fiscal para más de un millón de trabajadores y trabajadoras, y también ponderó el nuevo récord de turismo en la temporada de invierno.En el inicio de la conferencia habitual a la prensa acreditada en la Casa Rosada, Cerruti brindó detalles sobre la medida anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, que además de fijar un nuevo piso para Ganancias también establece un aumento de las escalas que se utilizan para el cálculo del impuesto en un 35%, retroactivo a enero 2023.De esta manera, para los sueldos brutos devengados a partir del 1 de agosto de 2023 no corresponderá retención alguna cuando la remuneración bruta no supere los $ 700.875, inclusive. Con un impacto directo en 1.015.000 de trabajadores y trabajadoras.La portavoz ponderó que "ahora un millón de beneficiarios: más de 400 mil trabajadores de la provincia de Buenos Aires, más de 100 mil de la Ciudad de Buenos aires y el resto distribuidos en todo el país, van a dejar de pagar el Impuesto a las Ganancias desde agosto", y precisó que "además se aumentaron las escalas en un 35 por ciento de manera retroactiva a enero, por lo cual también van a ver una variación y un incremento de sus salarios a quienes les aplique la nueva escala".Cerruti anticipó, además, las nuevas estadísticas que se publicarán esta tarde sobre el empleo formal que, dijo, "siguen mostrando que ya llevamos 34 meses seguidos de crecimiento del trabajo registrado, y también empezamos a notar una recuperación del salario".Por otro lado resaltó que en la temporada de invierno se registró un movimiento de aproximadamente 5,5 millones de turistas en todo el país, con un alza del 6,7 por ciento respecto a 2022, que generaron gastos por 400 millones de dólares."Tuvimos de nuevo récord de turismo en estas vacaciones de invierno y eso tiene que ver también con el crecimiento de Aerolíneas Argentinas", señaló al cuestionar las propuestas de privatización de las empresas públicas por parte de la oposición "para que unos pocos se lleven el dinero de los argentinos y sobre todo para que no funcionen, porque todos sabemos lo bien lo bien que está funcionando en este momento" la línea de bandera "y cómo ha crecido el turismo".Y también valoró que, gracias al exitoso ensayo de motores del lanzador de satélites Tronador II-250, la Argentina estará entre los 10 países del mundo que podrán realizar el ciclo espacial completo (diseñar nuestros propios satélites y enviarlos al espacio)."La verdad es que cuando escuchamos las propuestas de la oposición que nos llevan al peor momento de la Alianza y del macrismo luego, que son los dos momentos en los cuales gobernaron quienes hoy se presentan como candidatos, nos llena de preocupación, pero entendemos que las y los ciudadanos no quieren volver al pasado y no van a elegirlas", afirmó.