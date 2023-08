Galimberti: “Nos sentimos plenamente capacitados para manejar esta provincia”

El precandidato a gobernador por Juntos por Entre Ríos, Pedro Galimberti, señaló que está “en una recorrida continua por diferentes lugares de la provincia”.En los estudios de, manifestó que “somos una expresión que, en términos económicos, es mucho a pulmón. Política se hace con las convicciones y, a veces, con la billetera que se pueda tener. Nosotros tratamos de correr la carrera en el ámbito que más nos favorezca”.”, enfatizó.El dirigente radical consideró que “cada región tiene sus características, más la idiosincrasia de la gente. Las miradas y las peticiones, por ahí son diferentes”.Hizo notar quecomo condición necesaria para vivir y producir. Además de la cuestión de la producción, son para que los gurises puedan ir a la escuela, para que alguien pueda salir cuando tiene una problemática de salud o ir al cumpleaños del abuelo que es en el pueblo. Ahí, Entre Ríos tiene un grave déficit. La situación de Vialidad es criticada por la gente, más allá de la visión que pueda tener yo que estoy en campaña política”.En ese sector, también solicitan que “el centro de salud esté, que le pinten la escuela, que el patrullero tenga combustible para andar, que el enfermero cumpla con los días que tiene que concurrir”.. Las más grandes tienen problemáticas más difíciles. Hay algunas que tienen inconvenientes que se parecen más a los del conurbano de Buenos Aires que a la Entre Ríos que nosotros conocíamos y queremos. Hay problemáticas sociales que se han agudizado”, remarcó.Puso de relieve que “el 50 por ciento de la gente en Argentina está en la informalidad, lo cual es tremendo, por todo lo que ello implica. Los Estados en sus diferentes variantes tienen que buscar alternativas, porque es como que estamos haciendo dos Argentinas. La grieta importante está ahí, no en las discusiones políticas. Ahí hay un gran desafío para la política. Nosotros vamos a trabajar sobre esto en Entre Ríos. Hay lugares en los que el Estado sabe que están pasando cosas y no interviene, sino que hace la vista gorda”.“Argentina debe resolver el tema de la economía. Hay que trabajar en eso lo más rápido posible, porque si eso no pasa el bolsillo de la gente se va a seguir enflaqueciendo”, acotó.El precandidato a gobernador, quien no va pegado con su boleta a ningún postulante a la Presidencia, afirmó que “nos vamos a sentir más cómodos con el que voten los argentinos. No nos dieron el pegado, no vamos a tomar esa definición. Estamos trabajando muy bien la boleta corta. En el interior, la gente vota al intendente. Mira quién va a en ese cargo o para concejales”, más allá de la interna que mantiene Galimberti con Rogelio Frigerio para definir quién será finalmente el candidato a gobernador por este frente en Entre Ríos.“Apuntamos mucho a las cuestiones locales y a relacionar el gobierno provincial con el municipio, porque lo que se quiere en uno y otro lugar no siempre es lo mismo. La gente es la que te marca el rumbo. Podés ir con algunas ideas, pero hay que mirar cómo es la idiosincrasia de la gente y, a partir de allí, tomar decisiones y medidas de gobierno”, completó Galimberti durante el programa