Trabajadores de Salud exigieron que se avance con recategorizaciones laborales

Trabajadores del Ministerio de Salud realizaron una asamblea durante la mañana de jueves para exigir recategorizaciones laborales, y el pago retroactivo de dicha recategorización”.Al respecto, uno de los delegados de ATE, Gustavo Skidelsky, sostuvo que “estamos en una suerte de espera cuando los compañeros ya deberían estar anoticiados de esto y al 31 de julio cobrar a retroactivo desde enero, pero nada de esto ocurrió”.En este sentido sumó que “se decidió estar en un compás de espera, haciendo asambleas informativas y en el caso de no tener respuestas durante el día, en el conjunto veremos cuáles serán los pasos a seguir”.Por su parte, otro delegado de ATE, Camilo Gaitán, precisó que “el reclamo nació en mayo del 2022 y en diciembre habíamos conseguido un compromiso con los dos gremios sobre que iban a tomar desde enero del 2023 la recategorizacion y hasta el momento se va acumulando. Además, seguimos esperando, en teoría llegaron en junios los listados y a más tardar julio se iban entregar los listados”.“Esto incluye a unos 6.000 trabajadores profesionales, médicos, enfermeros y los que estamos prestando servicio en este lugar”, dijo al detallar que “buscamos la manera que los compañeros sean recategorizados. Es la labor de los trabajadores. Pasamos dos años desde la pandemia y no tenemos el premio por tanto esfuerzo”.Al finalizar, Skidelsky detalló que están a la espera del listado sobre las recateogirzaciones, ver si hay errores y si es así, pedimos que siga su curso y que se analicé de forma particular cada caso”.