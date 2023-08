Proyecto para reducir tarifa eléctrica: “Dimos un paso gigantesco”, dijo Kueider

Este miércoles la Comisión de Energía del Senado debatió la disminución de las tarifas del servicio eléctrico para el interior de país, proyecto elaborado por el senador entrerriano Edgardo Kueider.



Al respecto, el legislador informó que “dimos un paso gigantesco” ya que “emitimos dictamen favorable” por lo que ya tiene pedido de preferencia en la próxima sesión dispuesta para dentro de siete días.



En dialogo con el canal de Senado Argentina, indicó que la idea es “estableciendo un criterio de que el dinero que destinan a la provincia generadoras de luz, la apliquen en reducción de tarifa eléctrica y no a rentas generales que no afecta ni un centavo”.



El proyecto “busca un sistema eléctrico más justo y más federal para los argentinos, a partir de correcciones a muchas de las distorsiones que actualmente se presentan” manifestó el senador.



Para Kueider, este proyecto demostrará que la clase de senadores que ocupan una banca. “Si nosotros que somos el Senado de la Nacion no ponemos en debate y no contribuimos para que a la gente no se le sume más problemas de los que tiene, entonces nos tenemos que dedicar a otra cosa”.



Su punto de investigación a través de este proyecto pasa por “como se componen los costos de energía. Si a Salto Grande le pagan 731 el precio de generación y lo venden a 13 mil, hay que valuar donde están esos costos de más”.