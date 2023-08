Varisco: “Igualar sueldos de policías de Entre Ríos con Federales es dignificar”

Política Presentan proyecto para que policías entrerrianos cobren igual que los federales

Sobre el proyecto

Ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley de enganche salarial de los integrantes de las fuerzas de seguridad entrerrianas con los de la Policía Federal., quien actualmente integra el bloque Unión Cívica Radical.Específicamente busca establecer que a las remuneraciones de los funcionarios de la Policía de Entre Ríos (PER) y del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), se les aplique "en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga el Ministerio de Seguridad de la Nación para los haberes de la Policía Federal Argentina (PFA)".Al respecto, Varisco informó a Elonce que “el objetivo del proyecto es que. Es para dignificar y es un tema muy importante porque debemos mejorar la seguridad, que es uno de los temas más urgentes en los que se debe trabajar”.En este marco, sostuvo que “hay una gran disparidad (entre los salarios de la policía federal y provincial) que tiene que ver con las categorías y antigüedad, pero creemos que a igual tareas misma remuneración. Es algo en lo que trabajamos desde hace tiempo”“Es necesario trabajar con mayor motivación y un respaldo que le da su sueldo. En este momento los recursos están, solo es necesario determinar cuáles son las prioridades”, dijo al detallar que un Policía Federal cobra mucho más que un provincial, hay una diferencia muy importante.El texto dice también que le corresponderá al Poder Ejecutivo provincial implementar las medidas tendientes a adecuar las remuneraciones "en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente". Además agrega: "La Policía de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos comunicarán al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, o el que en un futuro lo reemplace, el incremento que resulte, con copia de la Acordada respectiva, para su cumplimiento".El segundo artículo prevé un aumento salarial: "Establécese un incremento del ocho con cincuenta por ciento (8,50%) sobre las remuneraciones vigentes para funcionarios de la Policía de Entre Ríos (PER) y funcionarios del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), el que será aplicable a partir del segundo mes siguiente al de la promulgación de esta ley".En los fundamentos, Varisco sostuvo que los funcionarios de seguridad de Entre Ríos vienen desde hace mucho tiempo reclamando condiciones laborales dignas y ante eso aseguró: "No podemos seguir exigiendo más seguridad si no escuchamos la necesidad de las personas que tienen la responsabilidad de brindárnosla". Agregó que no tienen gremio propio, por lo cual deben "resignarse" a los aumentos que consiguen los gremios que representan otros trabajadores."Actualmente los funcionarios de la Policía y del Servicio Penitenciario de Entre Ríos gozan de sueldos que se encuentran muy por debajo de los de la Policía Federal Argentina, como si hubiera policías de primera y policías de segunda", consideró.