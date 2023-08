Rosario Romero prometió que continuará con la experiencia comercial “Tu Mercado”

La precandidata a la Intendencia de Paraná por el espacio Más para Entre Ríos, Rosario Romero, recorrió este miércoles la propuesta municipal Tu Mercado, en el complejo Escuela Hogar. “Este lugar tan emblemático expresa la historia argentina y muchas historias de educación, solidaridad y de apoyo a niños y mujeres. Es un muy buen lugar para que el municipio haya desarrollado Tu Mercado, una actividad que se hace regularmente y que como propuesta queremos continuar con este tipo de experiencias porque nuestros productores locales tienen la oportunidad, como la cooperativa Nueva Vida que trabaja en El Volcadero en el proceso de residuos, se aúnan para ofrecer productos a bajo precio, ayudando al bolsillo de los vecinos”, manifestó a Elonce.



“La economía tiene que ir reformateándose en el sentido de buscar la generación de empleo genuino”, sostuvo la ministra de Gobierno en uso de licencia debido a la campaña electoral. Y agregó: “Desde el gobierno provincial y municipal venimos con estas políticas durante muchos años; los ocho años del gobernador Gustavo Bordet se destacaron por el apoyo a emprendedores, pymes y desarrollos cooperativos”.



“El área de Cooperativas y Mutualidades depende del ministerio y trabajo con el sector desde hace muchos años; tememos una experiencia valiosísima en la colonia productiva Guardamonte, que atesoro como una de las mejores cosas que hemos hecho porque allí hay productores vinculados a la tierra, la producción agropecuaria tradicional y no tradicional”, ponderó Romero.



Para la aspirante al Ejecutivo municipal, las políticas impulsadas por el espacio político al que pertenece “conforman una plataforma virtuosa porque el Estado da apoyo y reflota áreas de la economía que estaban caídas y que hoy están produciendo y pueden autosustentarse y, a su vez, ayudar al vecino a la compra más económica”.



Ejes de campaña

Durante su alocución, Romero hizo referencia al trabajo desarrollado por la cooperativa Nueva Vida dedicada a la recuperación de residuos del Volcadero, el basural a cielo abierto de la ciudad. Consultada a la precandidata por la situación de desigualdad que subsiste en esa zona, ésta refirió que los ejes de su campaña electoral son “orden, obras y desarrollo”. En relación a la última propuesta, aseguró que “hay que trabajar mucho en barrios de Paraná que todavía requieren urbanización y mejoras en la calidad de vida de los vecinos”. “Hare hincapié en el desarrollo humano y el crecimiento de esos barrios para que la gente no viva al borde de un arroyo”, prometió.



“En barrio San Martin, más conocido como El Volcadero, hay que ampliar la capacidad de la planta de tratamiento de residuos y albergar a más personas que quieran formalizar la calidad de recuperadores”, propuso la precandidata a la Intendencia de Paraná.



Y continuó: “Hay que hacer como Evita, aspirar a más, porque no podemos seguir tolerando que haya chicos entre los residuos. Pero se sale con el impulso y el apoyo del Estado, y una tarea particular sobre las familias porque hay que rescatarlas; el Estado tiene que ser un facilitador para las empresas, el emprendedor privado y al que está más abajo, extenderle la mano”. (Elonce)