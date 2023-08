Fouces:“Quiero que dejemos de percibirnos como una ciudad de empleados públicos"

Emilio Fouces tiene 56 años y nació en Paraná. Es casado y tiene cuatro hijos. Es formado en la educación pública: asistió a la escuela Del Centenario, Colegio Nacional y Universidad Nacional del Litoral. Es abogado y ejerce la profesión de manera independiente, ininterrumpidamente, desde 1990. Asimismo, es dirigente deportivo y empresario en rubros agropecuario, de servicios y fondos de comercio. Nunca ocupó un cargo público.Actualmente se postula como precandidato a concejal por “Paraná está para más”, en Juntos por el Cambio.Este martes estuvo en el programa, de, y expresó: “Yo no asumí a la presidencia del CAE para ser político. Yo en el club empecé a jugar a los cinco años al rugby y luego lo hice durante toda mi vida.”.Remarcó que “no me gusta estar tranquilo, siempre necesito hacer cosas para canalizar inquietudes o deseos, cosas que siento que necesito hacer.”.Consultado sobre por qué el sector del radicalismo pegará boleta con Rogelio Frigerio, señaló: “la política no son proyectos individuales, ni personales. Nosotros entendíamos que para poder aspirar a llegar a donde queremos llegar, que es a gobernar Paraná, debíamos competir en igualdad de condiciones con el resto de los candidatos. Todos sabemos que en una elección nacional es un suicidio electoral ir con una boleta corta. No hay ninguna chance de tener posibilidades de competir y por eso priorizamos el proyecto colectivo, dejando de lado, en el caso de Lucía Varisco una cuestión personal y familiar, y en mi caso una cuestión profesional. Para nada nos desdecimos o borramos con el codo lo que dijimos en algún momento. Hoy nos sentimos comprometidos y vamos a ser responsables. Si nos sumamos a este proyecto es para llevarlo adelante”.Aclaró que “yo no vengo del palo radical, soy un independiente, pero me sumo a esta propuesta que es claramente radical, a pesar de que hay personas que vienen de otro sector, como peronistas o socialistas. La cabeza es claramente radical, el varisquismo es el radicalismo por excelencia en Paraná. Yo voy en las filas de Lucía Varisco”.En ese sentido, dijo que “la política dejó hace muchos años de ser las contiendas electorales. Soy un gran apasionado de la política. Si bien nunca intervine, yo estudié abogacía y por las características de mi profesión fui un ávido estudioso de la política. Siempre me interesó, pero nunca participé. Tengo amigos políticos que han llegado a lugares muy importantes, por lo tanto toda mi vida tuve ese roce con la política. Soy un convencido de que la política, desde 1983, cuando Alfonsín nos devolvió la democracia, fue la última contienda partidaria de peronismo y radicalismo. A partir de ahí hubo coaliciones que lucharon por propuestas, algunas terminaron muy bien y otras muy mal. Lo tomo en ese sentido. No es que me enrolé en el radicalismo, sino que me enrolé a una coalición, a un grupo de gente donde tenemos un norte común, muchas más coincidencias que disidencias. No me presento como radical porque les estaría faltando el respeto a los radicales que han militado toda la vida”.Asimismo, negó “haber dicho ser kirchnerista, nunca milité para el kirchnerismo. Soy un admirador de Néstor Kirchner. Fue una persona que cambió la matriz del país en un momento en el que era muy necesario y en temas muy sensibles como son los derechos sociales y la soberanía económica del país, uno de los graves problemas que tiene este país”.“Yo veo que mucho más que los nombres partidarios, si uno se pone a analizar el objetivo de las políticas y propuestas, son muchas más las coincidencias que las disidencias. Son gente que está cerca del más necesitados y desprotegidos.”, señaló.Se refirió también a Patricia Bullrich y manifestó: “personalmente no coincido con su línea de pensamiento, pero estratégicamente y electoralmente para poder competir tenemos que pegar boleta. Nosotros tenemos un proyecto claramente local y estamos militándolo en estas PASO. Hay que ver que pasa luego, cómo quedan acomodadas las propuestas definitivas para las generales. Estamos militando nuestro proyecto para la ciudad de Paraná dentro de una propuesta que participa a nivel nacional. El radicalismo, a través de Morales, se encolumnó dentro de la propuesta de Juntos por el Cambio y nosotros estamos encolumnados dentro de esa propuesta”.Indicó queSi cada uno aporta desde su base, desde su tierra, desde su patria chica, sin dudas va a mejorar el país” y agregó: “El rol de los concejales está totalmente desvirtuado, desprestigiado, nadie sabe ni quiénes son los concejales ni qué se discute.”.Y ejemplificó: “El otro día visité un comercio muy importante que tiene una franquicia muy grande en Paraná, que jerarquiza la ciudad. Está haciendo un trámite para habilitar unas mesas afuera hace más de un año. Esas mesas afuera, más allá del beneficio que pueden generarle al empresario, generan puestos de trabajo, servicios para el turista y para el paranaense”.No me gusta vivir en una ciudad devaluada como la que tenemos hoy y hace un tiempo. Me crié estudiando en Santa Fe. Entré a la facultad de 1985 y me recibí en 1990. Santa Fe era una ciudad chata y nosotros lo contrario. Hoy es absolutamente al revés”, manifestó y comentó que “el estudiante no es una persona que tiene alto nivel de consumo y por eso hay mucho movimiento de bares en la vecina ciudad. Lo que hace a Santa Fe es la retroalimentación de la oferta y la demanda.”.Dijo que “”.Consideró queParaná fue la única ciudad donde una heladería que era en su momento número uno en el país se fundió o que una gran cadena de comidas rápidas acá en algún momento cerraba a la siesta. Eso tiene que ver con la chatura de la ciudad, la falta de consumo, de apuesta. Los paranaenses se van a comprar ropa afuera, se van al cine afuera en vez de defender lo local”, agregó.Respecto al transporte público de pasajeros, dijo que “no sé si alguna vez tomé un colectivo urbano, sí los que van desde Paraná a Santa Fe y viceversa. A esos los tomé todos los días” y recordó que “una vez crucé por la balsa, en 1983. Con rugby nos íbamos a Salta, se cortó el Túnel 15 días antes y cruzó todo el equipo en un anfibio del Ejército. Cruzamos en uno de esos a Santa Fe”.Indicó que si es elegido concejal “no renunciaré a la presidencia del Club Atlético Estudiantes y menos a trabajar en mi estudio jurídico, porque vivo del estudio”.Se refirió a la situación de los clubes y las ONG, y expresó: "En la sociedad”.“Hay muchísimas”, finalizó.