Armando Sánchez propone: “Una nueva estación de colectivos multimodal”

El nacimiento de "Políticas Para la República"

Ética, saber y voluntad: pilares fundamentales

Movilidad urbana y desarrollo sustentable

Inclusión para personas con discapacidad

Transparencia y eficiencia en el gobierno

Optimización del empleo público

Bienestar animal y compromiso social

Una opción independiente para representar a la ciudadanía

Proyecto para reducir tasas y sellados municipales

Enfoque en discapacidad

Armando Sánchez, precandidato a la intendencia de Paraná por el partido "Políticas para la República en Paraná", estuvo en el programa "El Ventilador" de, respondiendo a todas las preguntas planteadas por el panel. Definiéndose como vecinalista, emprendedor y músico, Sánchez compartió detalles sobre la génesis de su partido y las principales ideas que conforman su plataforma política.Durante la entrevista, Sánchez relató el origen del partido "Políticas para la República en Paraná", que tuvo sus raíces en 2005, aunque él se involucró en 2012. “El partido nació en 2005, pero yo lo conocí en 2012. Cuando conocí la idea, éramos varios los que nos queríamos meter en política, pero ninguno de los partidos tradicionales nos hacía sentir representados y dijimos ‘arranquemos un pardito desde cero’, no sabíamos cómo y conocimos esta idea que era bastante reciente, tenía seis años en ese momento, y lo arrancamos acá en Paraná”.“Fue invitar a amigos, conocidos, realizamos un evento en Facebook, invitamos a 200 personas, vinieron cinco, pero así arrancamos. Fuimos formándonos, el cuadro político, los miembros del partido y nos tomó ochos años lograr la personería jurídica que nos permitiera participar de las elecciones y recién en el 2019 nos presentamos a elecciones por primera vez “, contó el precandidato a intendente de Paraná.El lema del partido "Políticas para la República en Paraná" es "ética, saber y voluntad". Sánchez explicó que su intención es atraer a aquellos ciudadanos que compartan estos valores y principios. “El lema de nuestro partido es ética, saber y voluntad, porque creemos que hacía falta un partido con principios claros, donde la gente que se sume al partido sea por los principios que tenemos, por ejemplo: la persona como centro de las políticas públicas, trabajar por el bien común, el debate de ideas. Aparte, la claves, es que somos un partido programático, no importa si es año electoral, nos dedicamos a hacer diagnósticos de la realidad y buscar propuestas para tenerlas listas y presentarlas a la hora de elecciones”, afirmó.En su proyecto de gobierno, Sánchez presentó el "Plan director de Movilidad de la ciudad de Paraná y su Área Metropolitana". Este plan busca convertir la estación de colectivos en una estación multimodal: “Planteamos que sea el corazón de la Movilidad de Paraná, la nueva estación de colectivos, que sea una estación multimodal y el único lugar que tiene esa capacidad es la estación del ferrocarril. Queremos que funcione el tren y en la parte de calle Pronunciamiento se haga toda la parte de estación multimodal para que se potencie todo el sector”.“Además, que se generen edificios de viviendas, edificios de coworking, parques públicos ya que si uno ve el predio de todo el ferrocarril desde Google maps se ve su gran dimensión y se puede ver que tiene un montón de posibilidades”. “Buscar la sustentabilidad porque hay que promover los modos de transporte más sustentables, el tren y el colectivo, es decir, el desmedro de los vehículos particulares, hay que generar que las personas usen el transporte público”.El candidato también se refirió a su propuesta para abordar las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en la ciudad. “En este plan director de movilidad, es un proyecto de ordenanza que presentamos en noviembre del 2020, y la gente lo puede descargar en nuestra página web que es pr.org.ar, en el apartado de proyectos presentados. El tema de las veredas son una carrera de obstáculos en la ciudad de Paraná es tremendo porque si bien las veredas dependen de cada frentista, pero llega un punto que el municipio tiene que intimar al propietario y si no acciona, el municipio tiene que accionar, mejorar las veredas y cobrárselo al propietario. Todas las veredas que vemos rotas hace bastante tiempo son responsabilidad del municipio”, explicó Sánchez.Respondiendo a la pregunta de cuál sería su proyectó en ese sentido: “El municipio tiene que encararlo con presupuesto para hacer el arreglo de las veredas y retomar estas cuestiones que mencionaba antes para hacerlo funcionar, lo que buscamos nosotros es que el sistema funcione porque ya está todo presentado en ordenanzas simplemente hay que hacer que funcione. Volver a intimar a los propietarios de veredas que están rotas para que no se llegue a la situación de decidía que es actualmente donde hay varias veredas que durante años no se han tocado y que genera obstáculos para las personas con discapacidad”, aseveró Sánchez.Además, añadió: “En cuanto al tema de las rampas, hoy vemos que se aplicó esto de las rampas en algunas calles de la ciudad de Paraná y ya hay algunas que están rotas, que se hicieron en octubre del año pasado; entonces, no solo aplicar rampas con calidad sino también en diferentes lugares de la ciudad”.Sánchez destacó la importancia de la transparencia en la gestión pública. En la página web del partido, se pueden encontrar los sueldos de los concejales, mostrando el compromiso del partido con la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. “En el 2019 logramos dos concejales en el Consejo Deliberante y cuando asumieron no sabíamos cuánto cobraba un concejal y hoy la gente lo puede saber porque nosotros lo hacemos público en nuestra página web, en el apartado de transparencia, ahí se pueden ver los recibos de sueldo de los concejales. Todos los concejales cobran el mismo sueldo, que hoy está en $413.000 y además a cada concejal, depende por bloque, se le da un monto para contratos; en nuestro caso, disponemos de $250.000 para contratos por concejal”, explicó.Además, añadió: “En septiembre de 2022 nos respondieron un informe donde vimos que el bloque del PRO gasta el doble de lo que gastamos nosotros en contratos y un concejal del PJ, gasta el triple de lo que gastamos nosotros en contratos”.En relación a la gestión municipal, Sánchez propone una reducción de secretarías y un equipo más reducido, considerando que con cuatro secretarías y no más de 50 personas, podrían gobernar de manera eficiente toda la municipalidad: “Saber que la gestión municipal actual y que es parecida a las anteriores, tiene 240 cargos de planta política. Actualmente son 10 secretarias. Nosotros decimos que se puede gobernar con cuatro secretarias, las que nosotros planteamos son Planificación estratégica, Infraestructura de Servicios Públicos, Desarrollo Integral y Asistencia Técnica, con esos cuatros secretarias y con no más de 50 personas nosotros podríamos gobernar toda la municipalidad”, indicó.El precandidato hizo referencia a la problemática de la superpoblación de animales en la ciudad, y destacó la necesidad de fomentar la tenencia responsable: “Hay que ir por la tenencia responsable de los animales, es cierto que un perro callejero no es bueno para la ciudad. Entonces, primero una política de trabajar con los animales para que no se reproduzcan, porque hay grupos que trabajan y dar su tiempo por los animales, pero no es suficiente y están muy solos; el Estado puede colaborar a la tarea que ellos hacen, pero nunca alcanza y es cuestión de voluntad política para aplicarlo en mayor medida”, aseveró.Sánchez afirmó que el partido "Políticas para la República en Paraná" es totalmente independiente y representa una alternativa para aquellos ciudadanos que no se sienten representados por los partidos tradicionales. “Ninguno de los partidos que ya gobernó nos hace sentir representados y vemos que han cometido muchos errores, el municipio y las gestiones han sido ineficientes hace mucho tiempo”, explicó el precandidato y agregó que “somos un partido totalmente independiente y esto es muy bueno porque cuando salimos casa por casa a la gente le llama la atención que el mismo candidato a intendente salga a tocar timbre y en esto de cuando le decimos que no somos ni peronistas ni radicales ni del PRO, vamos con boleta corta, la gente para la oreja porque hay una necesidad de otra cosa”, manifestó.Entre las propuestas del partido, se encuentra la reducción de ocho tasas y sellados municipales, que representaría un impacto del 0.6% en el presupuesto municipal vigente, agilizando los trámites para los ciudadanos. “El presupuesto municipal actual que se votó el año pasado fue de $37 mil millones de pesos y el proyecto que proponíamos nosotros, de reducir ocho tasas y sellados municipales tenía una injerencia del 0,6% del presupuesto, es una medida responsable y al vecino le agiliza el tema de los tramites”.En relación a las personas con discapacidad, Sánchez mencionó que han presentado proyectos para diferentes discapacidades, como la incorporación de carta en braille en restaurantes o edificios públicos para facilitar trámites. Afirmó que, de llegar al gobierno, estos proyectos podrían concretarse para beneficiar a la comunidad. “Nuestro concepto para hacer políticas es pensar a las personas como centro de las políticas públicas y en esto presentamos un proyecto diferentes discapacidades, por ejemplo, para personas no videntes hemos pensado un proyecto de que se tenga que tener carta en braille en los restaurantes o en los edificios públicos donde uno hace tramites y este proyecto no se aprobó; cualquiera puede mirar en nuestra página web los proyecto que hemos presentado y que por no tener la intendencia y ser ochos concejales no se han aprobados, por eso buscamos la intendencia y que la gente sepa que si nosotros logramos la intendencia, todo lo que puede ver ahí puede ser realidad”, concluyó el precandidato a intendente de Paraná.