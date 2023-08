Acosta: “El potencial de Paraná es enorme”

Su plan de seguridad en Paraná

tiene 35 años, fue una de las fundadoras del PRO en Paraná, trabajó en el municipio bonaerense de Vicente López y en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente ocupa el cargo de diputada provincial y es vicepresidenta de la Cámara Baja entrerriana.En primera instancia, se refirió a la importancia de renovar los actores políticos: “Empecé a militar allá por el 2007 en el que era nuestro partido Compromiso por el Cambio. Mi primera experiencia desde lo legislativo fue en 2015. Este es mi segundo mandato como diputada provincial. Es muy gratificante ser parte desde el lugar que nos toca”. Asimismo, sostuvo que “la política es muy buena y es muy importante que cada vez más gente participe, más allá de que hay una especie de frustración con la política. La política es la herramienta de la transformación y tenemos que hacer buena política”.Posteriormente, se refirió a su perfil y admitió que coincide con el de Patricia Bullrich. “No especulo en política, tiene que ver con mi forma de ser desde que arranqué a participar en política y tanto Patricia como Rogelio son las personas que me definen para generar esta alternativa para la ciudad de Paraná porque creo en el proyecto personal que está llevando adelante Patricia”. En esa línea, definió a la precandidata a presidenta cómo “una mujer con mucha voluntad, decisión, fortaleza y cada uno de los momentos que le tocó gestionar o llevar adelante un proyecto. Lógicamente, lo mismo con Rogelio Frigerio”.Sobre la diferencia que posee con los otros tres candidatos, Acosta expuso que “dentro del PRO, hemos generado esta alternativa porque hemos venido diferenciándonos en la forma de llevar adelante la política dentro de nuestro partido. Ya lo hemos hecho antes en internas, hoy lo estamos haciendo a través de las PASO en las intendencias. A veces no coincidimos con algunas visiones de llevar adelante la política y con los otros candidatos es lo mismo. Sentimos que somos una alternativa que somos lo nuevo, pero también tenemos experiencia porque mi candidato a vice es Roberto Sabbioni, que es una persona que tiene mucha experiencia dentro del municipio”.Asimismo, continuó: “”.Consultada sobre este tipo de propuesta, la precandidata explicó: “Tiene que ver con lo que le ha tocado a cada uno desde el lugar que ocupamos de tener coherencia con lo que se viene planteando y trabajando. Desde el día que asumí como diputada provincial, dije que el tema de la seguridad para mí era uno de los ejes centrales que había que trabajar como política pública a nivel provincial. No se llevaba adelante por el gobierno nacional ni provincial y como municipio tenemos que hacernos cargo de este tema”.“Hemos presentado muchos proyectos en la Cámara de Diputados Provincial vinculados a lo que es la seguridad., que no es una fuerza policial, sino urbana”, añadió. Sobre cómo proceder con esta propuesta, indicó: “”, acotó.Por ese motivo, la política recordó las estadísticas de la cantidad de policías que necesita Paraná: “Necesita un policía cada mil habitantes. Nosotros tenemos menos de medio policía cada tres mil habitantes en la provincia de Entre Ríos. Ahí es donde el rol del municipio puede ser muy importante para que el policía esté combatiendo el delito y no cuidando espacios públicos o plazas”.“Nosotros debemos, desde el municipio, tratar de acompañar a todos los que tienen ganas de trabajar y generar herramientas de laburo. No hay que ponerle las patas en la cabeza a quien quiere emprender. Eso no quiere decir que estemos a favor de la ilegalidad o que desmerezca o no acompañe a quien está en regla y tienen una pérdida desde su trabajo como es el caso de muchos remises en Paraná”.“El tema del transporte es muy amplio y no hay que mirarlo de forma aislada”, sostuvo, además de asegurar que habilitaría el servicio de UBER “si pagarían los tributos en el municipio, las tasas y esté bien regulado”, profundizó.Acosta también explayó que es necesario sentar en la mesa tanto a remises como a UBER “para que nadie pierda” y remarcó que el problema es que “no nos estamos sentando en una mesa entre todos los sectores de la ciudad. Hay falta de planificación”.. Los empleados municipales también van a dejar de trasladarse solamente al centro y, así, pensar no solamente al centro para trabajar y pensar en lo que nosotros creemos que tiene que ver con las famosas ciudades a 15 minutos”, recalcó.Sobre los beneficios de esta iniciativa, la dirigente de Juntos por el Cambio cree que “va a ayudar a descomprimir el problema del transporte y va a generar mayor presencia del Estado”. También puntualizó que no es algo nuevo que se propone en la capital provincial: “Se arrancaron con las cinco unidades y ahí quedó, pero siempre se habló de la descentralización que es el proyecto. Si la ciudad se va ampliando, los servicios deben ir llegando a todos los vecinos de Paraná. Acá se fue ampliando sin ningún tipo de planificación”. Por último, agregó que en el tema del transporte desea mantener el transporte de bicicletas en Paraná.En cuanto al colectivo, afirmó que “hace bastante que no tomo un colectivo, te soy sincera. Me manejo en auto, pero me lo tomé en general toda mi vida. Tengo familias y amigos que lo toman, pero sí te digo que el tema del transporte público también es un problema que viene acarreando hace más de 20 años”.Ante la consulta de los panelistas, admitió que presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para permitir la llegada de la boleta única electrónica. “Para mí, y en base al equipo que me acompaña, creemos que es el mejor sistema. Después en el segundo mandato como diputada, presenté el proyecto de boleta única a papel, que también creo que como argentinos y entrerrianos nos debemos un nivel intermedio para entender el proceso para después ir (a la boleta electrónica)”. Por este motivo, su pensamiento es “pensar en la sustentabilidad y en el medio ambiente”.Ante las versiones que circulan que se realizarían en la ciudad en caso de asumir, que es advertido por otros sectores políticos, Acosta respondió que “hace más de 20 años en la provincia que gobiernan los mismos y estamos en vez de mejorar los índices, siempre los estamos empeorando”. Ejemplificó que la pobreza en Paraná “es más del 40%” y que hay “mayor inflación, a la gente no le alcanza para el bolsillo y los barrios están cada vez más vulnerables y con menos servicios y presencia del Estado”.. Asimismo, contó en una anécdota los motivos por el cuál un joven de 20 años abandonó hace tiempo en la escuela y apuntó que “hay un Estado ausente, donde hay muchos chicos que están abandonando. La pandemia generó que haya muchos más abandonos y hay un Estado que no está acompañando”.Sobre su visión de lo que está carente Paraná, dijo que “lo que falta es control y trabajo en conjunto entre provincia y municipio para que esta gente que realmente necesita y hoy no puede comer, le cuesta muchísimo, no consigue laburo porque a jóvenes les cuesta conseguir uno que no sea en el Estado o no dependa solamente de un plan, sino que tenga las herramientas para salir adelante. Hoy cuesta llegar a que el chico pueda educarse y, además, que le llegue el alimento cuando, en realidad, los recursos no están por falta de control”.Salió al cruce sobre la última concesión del transporte y se desligó de esa gestión: “No fui parte del convenio que se llevó adelante con el tema del transporte. Creemos que hay cosas que hay que mejorar y por eso nosotros generamos la alternativa. Tenemos la experiencia y estamos trabajando con un gran equipo que nos acompaña para poder transformar de una vez por todas la ciudad de Paraná con una visión mucho más cercana al vecino. Creemos en la descentralización y en la planificación”. Además, manifestó que “al tema de la seguridad lo venimos hablando desde la banca de diputados y por eso hemos logrado que se generado que se cree la comisión de seguridad, que no existía, soy autora de la ley de narcomenudeo y proyectos en base a la reestructuración de las cárceles de la provincia. Muchas de las propuestas que están en consonancia con lo que hoy Rogelio está llevando adelante en la provincia”.. Es el norte al que tenemos que ir y, lógicamente, su gente es el mayor potencial de la ciudad. Gente que tiene ganas de salir adelante, luchadora, con ganas de progresar.Tenemos una naturaleza, un río, barrios, historia y solamente estamos mostrando lo que es la Costanera y el centro. Hay muchos barrios de la ciudad de Paraná que hay que acompañarlo no solo con obras, sino con un desarrollo social que es importante”.Para mencionar la solución a esta problemática, la política comunicó: “Primero que todo tener una política para ayudar a crecer a la provincia para generar empleo, que eso ayude también a que haya menos pobreza. También tiene que ver con un proyecto de regularización que tiene que haber de una vez por todas en la ciudad de Paraná. Es un gran tema que tenemos que trabajarlo junto con provincia y Nación. Es algo que lo he hablado tanto con Rogelio y Patricia”.Sobre por qué hay tantas personas en situación de vulnerabilidad, cree que se debe a “un gran problema social, que tiene que ser trabajado en conjunto tanto con provincia como con Nación. Nosotros desde la fundación hemos acompañado en varias oportunidades con asistencia de alimentos a las personas que están en la calle. En esta gestión, no nos dejaron seguir haciendo esta actividad que la hacemos todos los miércoles porque el municipio no está de acuerdo y no nos permite que nosotros cocinemos y les llevemos alimentos”.“Hay un gran problema también, vinculada a este tema que es el de las adicciones porque se conectan. Muchas de las personas que están en situación de calle también están en un gran problema de adicciones, que es parte de una ley nacional que hoy no suma para nada en el tema y también de una falta de políticas públicas. Queremos hacer un trabajo exclusivamente vinculado al tema de las adicciones”, finalizó.