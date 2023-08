Massa aseguró que "es necesario recuperar los ingresos de los trabajadores"

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que "es necesario recuperar los ingresos de los trabajadores a través de las paritarias, porque vienen de muy atrás y es necesario avanzar" en ese sentido.



Massa, en un reportaje al canal América, sostuvo que la caída de ingresos se produjo "desde la pandemia, la sequia y la crisis con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" y sostuvo que es necesario "avanzar hacia la recuperación del ingreso y de la inversión en seguridad".



En relación con los ingresos del sector pasivo, el ministro detalló que el 10 de agosto corresponde fijar la nueva fórmula y el nuevo mecanismo de complemento "porque lo establece la ley y cada vez que veamos que un jubilado pierde contra la inflación tenemos que pensar en beneficios para ellos".



Massa también rechazó la posibilidad de que se recorten beneficios a los jubilados por la entrega de medicamentos gratuitos, tal como se planteó desde la oposición, y sostuvo que "le van a recortar el 20% de los ingresos con la modificación del acceso a los medicamentos".



En relación con la suba de precios, el ministro advirtió que "lo que hay que tener en cuenta, es que los bienes con insumos importados operan con el tipo de cambio oficial y todo aquel que no cumpla con la estabilidad de precios y se aproveche, vamos a denunciarlo, aplicarle las multas correspondientes y cortarle los beneficios de acceder al tipo de cambio oficial".



El jefe del Palacio de Hacienda enfatizó que "está todo el tiempo la idea de ver donde se genera incertidumbre porque estamos frente a las elecciones".



"No es que por una elección vale todo, no puede ser que vayan a usar el miedo económico y el pánico como una forma de capturar votos", advirtió.



El ministro agregó que "hasta acá el condicionante que fue el FMI para la economía fue un factor esencial en el proceso inflacionario de la Argentina" y se pronunció nuevamente por hacer el esfuerzo de "juntar dólares, pagarle al FMI y sacarlo de la Argentina".



"Nunca se hicieron cargo de la deuda que tomaron para la fuga y ahora dicen que van a ir al FMI para armar un blindaje y ya sabemos que el último blindaje terminó con muertos en la plaza", fustigó Massa.