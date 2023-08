Schiaretti: “La campaña va tomando el color de la grieta”

El diagnóstico del país

Faltan tan solo 13 días para que los argentinos y argentinas tengan que ir al cuarto oscuro a elegir los precandidatos que irán a las elecciones generales por el cargo a Presidente de la Nación. En ese sentido,estuvo eny reveló algunos de los proyectos que tiene en mente para que el país pueda crecer.En primer lugar, hizo un análisis de lo que se ha visto en los diferentes espacios políticos: “Me parece que es eso lo que estamos viendo en la campaña de cara a las PASO el 13 de agosto”.Por otra parte, sostuvo qué los diferencia del resto de los candidatos: “”.En esa línea, apuntó: “Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Por eso los habitantes del AMBA tienen el boleto, la energía, el agua, las cloacas, la nafta y el gas más barato, mientras que el interior tiene que soportar sobre sus espaldas esas ventajas que tiene el AMBA. Eso no es culpa de los habitantes de Buenos Aires. Es responsabilidad de quienes dirigen el país”.Asimismo, continuó: “Nos cargan la espalda tanto a nosotros para gobernar después pensando en el AMBA con impuestos tales como la retención a las exportaciones agropecuarias, lo cual no existe en ningún lugar del mundo”.Luego contó detalles de lo que realizó durante su mandato como gobernador de Córdoba: “Los cordobeses lo que hacemos es funcionar con normalidad. Respetamos la jurisdicción del poder, la justicia, la libertad de prensa, no espiamos a nadie, no perseguimos a nadie, fomentamos la pluralidad de ideas y eso genera confianza. Junto con esto mantenemos el equilibrio fiscal desde hace tiempo. El superávit fiscal nos permitió encarar el plan de obras públicas por 8.100 millones de dólares en los últimos siete años. Eso le da certeza a todos los cordobeses de que no vamos a inventar un impuesto día por medio y estar zigzagueando. Con confianza y con certeza, trabajamos junto al campo, la industria, al turismo y las universidades. Esto es lo que permite que Córdoba vaya hacia adelante más allá de las dificultades que tiene Argentina”.“Con los productores agropecuarios, estamos pavimentado y hemos terminado gran parte 300 kilómetros de red secundaria y terciaria. Lo estamos haciendo poniendo una parte del Estado provincial y otra parte de los propios productores. Con las industrias, hemos hecho los parques industriales. Hemos avanzado de nueve a 54 parques industriales en tres años y medio. El trabajo mancomunado es el que permite el progreso”, añadió.Luego de su gestión al frente de Córdoba, respondió a Elonce si puede llevar adelante el mismo plan a nivel nacional: “Este modelo de gestión es el que pretendemos llevar a Argentina. Es el modelo de la producción y el trabajo.. El 10 de diciembre bajamos el 25% de las retenciones”.Asimismo, desmintió a aquellos economistas sobre esta medida que piensa tomar si asume en el gobierno: “Por cada dólar que se bajen las retenciones, automáticamente se recauda 67 centavos de dólar”.Acerca de cómo piensa llevar adelante todo este paquete de medidas para el país, Schiaretti precisó: “Primero se hace con voluntad y las decisiones y luego con gestión y practicando federalismo en serio. Nosotros tenemos (en Córdoba) 427 municipios y comunas y trabajamos en conjunto con todos, sin importar el color político que tengan. Se hace generando confianza, por eso hablaba de respeto a las instituciones, a la libertad de prensa, a la pluralidad de ideas y dando certeza a través de un Estado que tenga superávit fiscal a lo largo del tiempo y pueda hacer las obras públicas que hemos hecho en Córdoba”.Acerca de los problemas que tiene el país, el político cordobés mencionó que “. El gas y el petróleo es otro sector que puede traer dólares. Otro sector, sin duda, es la economía del conocimiento. Tenemos mucho talento en Argentina y otro sector que no está explorado es el de la pesca. Tenemos miles de kilómetros de litoral marítimo”.En la misma línea,“Con evitar la superposición de función y gastos entre Nación, provincia y municipio por un lado; sacándole subsidios a los sectores medios que no necesitan subsidio de la energía; y con hacer que la empresa pública no den déficit. En Córdoba, empresa provincial de energía es pública, da utilidad y paga impuesto a las ganancias. Con estas tres cosas, llegamos al equilibrio fiscal que es fundamental para que Argentina avance”.Para cerrar, Schiaretti pidió que voten por el único candidato que no es del AMBA y quiere que el país “tenga más producción y trabajo, que sea más federal, que acabe con la grieta y seamos un país normal”.