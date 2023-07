Ignacio Torres fue electo gobernador y festejó: “Chubut cambió”

Con el 100% escrutado, el candidato opositor Ignacio Torres se impuso por 5.229 votos de diferencia, 1,6 punto porcentual, 35,7% a 34,1%, sobre Juan Pablo Luque, el postulante que lideraba la fórmula kirchnerista. Así, con 35 años, se convierte en el gobernador más joven de la provincia desde el regreso a la democracia.



Cuando aún no había concluido el escrutinio provisorio, Torres salió a festejar su triunfo, acompañado por los dos precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.



Torres habló desde su bunker acompañado por los referentes nacionales de JxC, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y luego salieron a festejar a la calle con simpatizantes del espacio.



El candidato de Juntos por el Cambio afirmó que "Chubut cambió" y "tiene nuevo gobernador".



Además, pidió a los presentes que se queden "tranquilos" porque "nosotros tenemos los datos" y acusó al peronismo de querer "confundir" con los resultados electorales.



Tras escuchar al candidato a gobernador, Larreta lo consideró ya el mandatario electo de Chubut y cuestionó a la gestión provincial de Mariano Arcioni por "esconder los datos".



Además, señaló que “los chubutenses se animaron al cambio”, al vincular el número que mostraba el recuento provisorio a favor de la fórmula Torres-Gustavo Menna con la elección PASO presidencial del próximo 13 de agosto.



Bullrich, por su parte, también felicitó a Torres en público y consideró que su triunfo implicaba para Chubut el final del “clientelismo” y la llegada de la “institucionalización”.



“Se terminó la etapa de que los ciudadanos estén sometidos por el poder clientelar”, agregó la exministra de Seguridad y postulante a la Presidencia, que recibió muchos aplausos entre los simpatizantes del PRO que se congregaron frente al búnker de Torres en Trelew.



Media hora después de la medianoche, el expresidente Mauricio Macri apeló a Twitter para felicitar a "Nacho Torres y a todo su equipo por esta victoria" y dijo estar "muy feliz" por el resultado, que a su juicio permitirá que los chubutenses pongan en valor una "provincia maravillosa, llena de potencialidades y riquezas".



Por su parte, Luque pidió esperar al recuento definitivo que se hará esta semana en la Legislatura provincial.



"Es difícil que una fuerza termine reconociendo una victoria. En las últimas dos oportunidades terminamos en un recuento definitivo en la Legislatura", señaló en declaraciones a los medios.



Además, indicó que "la provincia tiene una profunda desintegración a nivel regional y en ese contexto no hemos podido lograr sacar a la provincia de esa disputa histórica. La zona sur tiene una mirada donde apoya a un candidato local sin sustento de gobierno y ha primado una cuestión localista".



En tanto, en tercer lugar se encontraba César Treffinger, aliado del ultraliberal Javier Milei, de la alianza "Por la Libertad Independiente Chubutense", con 13,30% de sufragios.



En tanto, 4,33% de los votantes eligió a Emilse Saavedra, del Frente de Izquierda, mientras que 10,53% votó en blanco, según informó la justicia electoral de Chubut.



No es la primera vez que Chubut tiene elecciones reñidas, signada por la forma dispar en que votan los principales distritos electorales en los que Comodoro Rivadavia vota por los locales y la diferencia se establece en el resto.



Torres tenía una base fuerte de votos en la ciudad de Trelew, donde superaba por 17 puntos a Luque, mientras que el peronismo de Arriba Chubut estaba 13 puntos por encima de Juntos por el Cambio en Comodoro Rivadavia.



Esta diferencia de votos entre ambos polos regionales fue una de las causas de la paridad en el resultado.



El peronismo ya había advertido que la elección terminaría pareja y recordaron los comicios provinciales del año 2011, cuando Martín Buzzi fue electo gobernador por menos de mil votos por encima a Carlos Eliceche.