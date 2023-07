PASO en Chubut: los candidatos a gobernador llamaron al electorado a participar

Sociedad Destrozos y camiones volcados por un temporal de viento en Comodoro Rivadavia

, tras superarse los obstáculos generados en Comodoro Rivadavia por las condiciones climáticas, y llamaron a la sociedad a participar de los comicios, en los que también se elegían diputados provinciales, intendentes y concejales.En Comodoro Rivadavia, la ciudad más afectada por el temporal de viento que ayer provocó destrozos en la planta urbana, la jornada electoral se desarrollaba con normalidad.Sin embargo, en esa población, la más numerosa del Chubut, se reportaron demoras en la apertura de algunas escuelas por la interrupción del servicio eléctrico, que pasadas las 9 se subsanó en algunos casos con auxilio de generadores.un frente con eje en el peronismo provincial que lleva como candidato a la gobernación al intendente de Comodoro Rivadavia,, y la coalición de Juntos por el Cambio (JxC), que postula como mandatario al senador nacionalAdemás de "Arriba Chubut" y "Juntos por el Cambio", se presenta la alianza, que en el orden nacional se referencia con el diputado Javier Milei, y postula a gobernador al empresario, que estará acompañado en el binomio por la comisaria Laura Mirantes.Elvaloró al momento de votar el "enorme esfuerzo" que realizaron los agentes públicos para restablecer el servicio eléctrico.Arcioni, tras emitir su voto en la escuela 1 de Comodoro Rivadavia, indicó que "el proceso electoral se desarrolla con normalidad" y felicitó a "todos" por el "enorme esfuerzo que desplegaron para que hoy votemos los chubutenses".En Comodoro Rivadavia también votó, que desde la escuela 39 calificó a la jornada como "muy especial" porque "se hace luego de un temporal de viento que llegó a tener ráfagas de 157 kilómetros y gracias a un buen operativo de contención que se montó no se produjeron daños personales porque la gente acató la recomendación de permanecer en sus hogares".También aprovechó el postulante para efectuar un "agradecimiento a los 300 operarios en los distintos niveles que trabajaron para limpiar y que la ciudad vuelva a la normalidad, cosa que lo logramos, como en otras oportunidades porque los comodorenses hemos tenido muchos golpes de la naturaleza".Ante los medios presentes,Por su parte,emitió su sufragio en la escuela 5 de Trelew donde exhortó a "concurrir a votar porque es un momento único en el que el voto del más humilde vale igual que el del más poderoso y no hay algo más igualador que eso".Torres aseguró que "por la información que tenemos la elección se desarrolla con normalidad y estuvimos en contacto permanentemente con la candidata nuestra en Comodoro Rivadavia, donde tanto afectó el viento, que nos manifestó tranquilidad".También compiten el Frente de Izquierda, integrado por el "Movimiento Socialista de los Trabajadores y el FIT-Unidad", que lleva a Emilse Saavedra y Julieta Rusconi como candidatas a gobernadora y vice.Y completa la oferta electoral el único partido político que presentó fórmula por fuera de las alianzas que es "Generación para un Encuentro Nacional" (GEN), con Oscar Petersen para la gobernación, acompañado de Nancy Lobos.En este distrito están habilitados para votar 474.242 ciudadanos en 1.416 mesas electorales distribuidas en 248 escuelas, sin contar el padrón de extranjeros que elabora cada una de las municipalidades para las categorías locales.También habrá elecciones para intendente y concejales en la mayoría de las localidades, excepto Trelew que ya tuvo comicios municipales el 16 de abril.Tampoco votarán hoy para intendente y concejales los vecinos de las localidades de Corcovado y Río Mayo, ya que no adhirieron al turno electoral provincial y votarán con las nacionales.