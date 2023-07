Elecciones 2023: cinco candidatos irán por la Gobernación en Chubut

Elecciones en Chubut: cuáles son los candidatos

Ya disipadas las dudas sobre la votación en Chubut,El oficialismo, referenciado con el peronismo, buscará imponerse a nivel provincial en las elecciones 2023, mientras que el principal opositor es un senador nacional de Juntos por el Cambio.Además de gobernador y vicegobernador, se escogen 27 diputados provinciales, intendentes y concejales en todas las localidades con excepción de Trelew, además de presidentes y vicepresidentes de las Comunas Rurales.Cinco fórmulas se presentarán en las elecciones de la provincia sureña el próximo 30 de julio:, intendente de Comodoro Rivadavia y candidato de Arriba Chubut, una alianza provincial entre el PJ y el Frente Renovador. Será acompañado por el actual vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre., senador nacional de Juntos por el Cambio y ex diputado, que espera sumarse a los triunfos opositores de San Juan y San Luis., empresario respaldado por el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, buscará dar pelea en un armado electoral que, hasta ahora, no favoreció a los libertarios en los resultados provinciales., técnica en Turismo y referente del Movimiento de Trabajadores Socialistas (MST), será la candidata a gobernadora del Frente de Izquierda., ex diputado provincial y exconcejal de Puerto Madryn, será el candidato de Generación para un Encuentro Nacional (GEN), espacio encabezado por Margarita Stolbizer.Las personas que se ausenten al acto electoral y desistan de emitir su voto deberán brindar las justificaciones ante el Tribunal Electoral de Chubut. Si los argumentos son considerados como válidos por el organismo, el ciudadano se liberará de pagar una multa económica.A nivel nacional, el Código Electoral impone "una multa de pesos cincuenta ($50) a pesos quinientos ($500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad que dejare de emitir su voto”.Además de las sanciones económicas, "el infractor incluido en el Registro de Infractores al deber de votar establecido en el artículo 18 no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres (3) años a partir de la elección".La veda electoral en Chubut regirá hasta las 21 horas del domingo 30 de julio, momento de finalización de los comicios. Estarán prohibidas las siguientes acciones:Actos públicos de campaña y proselitismo electoral.Espectáculos populares al aire libre o en espacios cerrados.Portación de armas.Portación de banderas, insignias o distintivos partidarios.Venta de bebidas alcohólicas, la cual estará permitida hasta las 20 horas del sábado (día previo a la elección).Ofrecer boletas para el voto dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos.Publicación y difusión de encuestas o sondeos.Como parte del temporal en Chubut, ráfagas de viento de 157 kilómetros por hora afectaron múltiples viviendas y comercios, además de escuelas y hospitales. El Servicio Meteorológico Nacional modificó la alerta amarilla a naranja para la medianoche. La caída de árboles provocó interrupción del servicio electrónico en las localidades costeras.“Hicimos una restricción de tránsito para camiones, micros y vehículos con remolque y micros porque el viento que sopla del oeste-noroeste atraviesa la ruta 3 de manera perpendicular y eso suele producir vuelcos y hasta vuelan piedras”, indicó para TN y agregó que “la gente está acostumbrada, sabe que hace daño, y se guarda. Por ahora no hay reporte en torno a la ruta”. (