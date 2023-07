Gainza encabezó una caminata por el barrio Gaucho Rivero

La gente acompañó con algunas banderas y algunas pancartas de cara a las elecciones PASO que tendrán lugar el próximo 13 de agosto.En primer lugar, habló de la expectativa por la llegada de las PASO en la provincia: “Estamos contentos porque estamos llevando nuestra propuesta a cada rincón de Paraná. Nos quedan 15 días para las elecciones. Estamos con entusiasmo, con ganas y tenemos un equipo muy grande que nos está acompañando”.“A pesar del momento difícil que estamos atravesando, con mucho entusiasmo y que la cosa cambie, que los vecinos que nos están viendo se animen a acompañar a una fórmula que tiene energía, gente joven, renovación, un gran equipo y muchas propuestas”, agregó.Al mismo tiempo, dio a conocer que ya presentó la boleta de la lista 502 B. En las mismas figuran tanto con los dos candidatos a presidentes de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, respectivamente. “Es la boleta que representa a nuestro equipo y, sobre todo, las propuestas que representa a la ciudad de Paraná”, resaltó.Sobre los proyectos que busca llevar adelante, estimó que al vecino le “han sido claros que las cosas que se han hecho bien, la vamos a continuar. Hay obra pública que le reconocemos a esta gestión. Hay que darle mayor profundidad, pero sobre todo poner en relieve muchas cosas que todavía faltan. Necesitamos que los centros de salud tengan médicos, que los jardines maternales vuelvan a reconstruirse y que tengan maestros, necesitamos poner en cada barrio escuelitas deportivas municipales”. Además, agregó que la gente le pide “espacios de contención para los chicos y cursos de oficios”.Sobre cómo llevarlo a cabo, el precandidato a intendente de Paraná“Queremos generar también otros espacios de la ciudad para que los vecinos tengan más cerca de su casa y no tengan solamente el Parque Urquiza. Creemos que de la misma forma que se puede recuperar el Parque Gazzano, se puede hacer mucho en la Plaza Mujeres Entrerrianas. Tenemos un proyecto muy interesante para reconstruir el Puerto Nuevo de la ciudad y transformarlo en un Polo Turístico. Creemos que Puerto Sánchez lo podemos transformar en un espacio gastronómico del pescado., resaltó.Sobre el desafío que tiene por delante en caso de gobernar el Palacio Municipal, manifestó que “. Creo que eso es lo que la gente está esperando de nosotros”. Asimismo, señaló que “la gente tiene que volver a confiar de que podemos cambiar”.Consultado sobre los humedales y el medio ambiente, el político comunicó que en ese orden “hay un montón para hacer, no solo jardines maternales que tenemos 32. Tenemos un proyecto para que en los propios jardines hagamos educación ambiental y alimentaria, que es importante para que los chicos aprendan”. En ese sentido, instó a que la ciudad “tiene que ir girando a mantener su patrimonio verde y entender que la ciudad es nuestra casa común y tenemos que cuidarla todos”.Por último, instó a comparar las diferentes propuestas de todos los candidatos para que “sepa que hay un equipo muy comprometido con poder llevarlos a cabo y empezar a transformar la ciudad”. También declaró que piensan apoyar todo plan de viviendas, ya sea del IAPV o del Gobierno nacional, aunque recalcó que “hay que hacer muchas obras en los barrios”. También anunció que declarará la emergencia del transporte de colectivos porque “hay que rediscutir todo el sistema porque no está funcionando”, además de prometer una nueva red de garitas.María Alejandra Viola, precandidata a la viceintendencia de Paraná y compañera de fórmula de Emanuel Gainza, también habló cony reafirmó que “este proyecto lo que reivindica es la militancia, el trabajo en equipo y está dando sus frutos porque son muchos años de trabajo pensando en los problemas reales que tenemos en cada barrio”.