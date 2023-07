Gainza recibió a Gisela Scaglia, la candidata a vicegobernadora de Santa Fe

La diputada nacional y candidata a vicegobernadora de Santa Fe,, estuvo de visita en Paraná, donde compartió su perspectiva sobre las elecciones y su trabajo realizado junto al precandidato a intendente de Paraná, Emanuela Gainza, y su equipo "Amor por Paraná".Scaglia se mostró entusiasmada y orgullosa del reciente éxito en las elecciones PASO de Santa Fe, donde Maximiliano Pullaro, representando a Unidos para Cambiar Santa Fe, obtuvo el 63 por ciento de los votos, superando al peronismo representado por Avancemos Juntos, que logró casi el 28 por ciento. Ante este logro, Scaglia expresó: "Un cambio profundo que se dio en la política de mi provincia con casi un millón de votos que sacamos del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe y esto tiene que ser lo que le pase a Entre Ríos".Con miras al futuro, Scaglia, imagina ambas provincias gobernadas por líderes del PRO. "Imaginémonos una provincia como Santa Fe, gobernada por Maximiliano Pullaro, con una provincia de Entre Ríos gobernada por Rogelio Frigerio y en las dos ciudades que más se conectan, Juan Pablo Poletti y Emanuel Gainza, las cosas que podemos hacer y todo lo que podemos gestionar junto de cara a un Gobierno Nacional que también tiene que ser de Juntos por el Cambio".Asimismo, destacó: "Yo creo que hay un desafío enorme y sobre todo venir a respaldar a esta fórmula que se parece tanto a la nuestra con Pullaro, donde prevalece el laburo, las propuestas, ganas de cambiar, espíritu de acompañar, de estar cerca y de saber lo que hay que hacer".En cuanto a las expectativas para las elecciones de septiembre, Scaglia enfatizó la importancia de seguir trabajando incansablemente: "Las expectativas son muy buenas, pero nosotros entendemos que hay que trabajar como el primer día, para nosotros esa es la clave y por eso no dejamos nunca de trabajar el día después de ganar las PASO".Por su parte,expresó su satisfacción por recibir el respaldo de Gisela Scaglia y destacó la relación de muchos años que los une:, no solo por el triunfo que han tenido en la provincia de Santa Fe y que esperemos se repita en Entre Ríos y Paraná, sino porque además tenemos una relación de muchos años. Yo trabajé para ella cuando fue diputada nacional, así que compartimos un método de trabajo, los mismos valores y también muchos años en nuestro espacio del PRO".Asimismo, Gainza, resaltó: "Nuestra campaña ha sido muy marcada por propuestas y los problemas de Paraná y la provincia se resuelven con planificación y mucho trabajo".“Para nosotros era importante que Gisela venga a Paraná y hoy pueda acompañar a todo nuestro equipo, transmitiendo el mensaje de lo que ocurrió en la provincia vecina, pero, sobre todo, dándole valor a la política a la importancia de los armados electorales, a la importancia de la integración en equipo., concluyó el precandidato a intendente de la ciudad de Paraná.En tanto, la precandidata a vice intendenta de Paraná,, resaltó: “Para nosotros la presencia de Gisela es transformadora e inspiradora, tener a Gisela acá nos demuestra que la política honesta, sana y con propuestas tienen lugar en nuestras ciudades y en nuestra provincia. Nos inspira muchísimo el trabajo que ellos han hecho en Santa Fe, que fue apoyado contundentemente por la ciudadanía. Tiene que ver con hablar de frente a la gente, sentirse parte del problema y buscarle entre todos una solución”, además, sumó que “esa es la forma que desde ‘Amor por Paraná’ tenemos para trabajar en este proyecto que tenemos pensado desde hace muchos años, trabajado con personas simples y comprometidas que en la sociedad entienden que poniéndonos codo a codo uno con otro podemos encontrarle la vuelta a los problemas que no tienen solución de siempre”.“Nosotros, junto a Rogelio Frigerio y Emanuel Gainza, estamos trabajando en buscar soluciones sin entrar en ninguna discusión interna, porque creemos que la forma de construir y darle confianza a la gente, que la ha perdido porque la política no le ha resuelto los problemas”, afirmó Viola.Asimismo, para concluir, expresó: “Entonces hay que trabajar desde ese lugar, con sentido común y sin descanso, porque hay mucho esfuerzo, hay muchos sueños que tenemos y queremos que den a luz en este proyecto para Paraná”.