Bahillo: “Rodríguez Larreta y Frigerio desconocen la realidad provincial”

Política Rodríguez Larreta presentó en Viale sus propuestas para la industria nacional

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, fustigó a la oposición: “Tienen un desconocimiento total y absoluto de la realidad del interior”, expresó.El funcionario nacional Juan José Bahillo arremetió contra el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y contra el precandidato a Gobernador Rogelio Frigerio luego del acto realizado este jueves en Viale.En el mismo sentido, Bahillo mencionó: “Venir a hablar desde un lugar sin conocimiento, sin poner en valor la inversión, el desarrollo que han tenido nuestros empresarios, es una mirada muy centralista que para nada coincide con la mirada federal que tenemos los entrerrianos de nuestro país y de lo que queremos nosotros. Larreta habla, por ejemplo, de eliminar retenciones a más de 200 economías regionales cuando no quedan más de 8 economías regionales con retenciones, y ya estamos en un cronograma para que durante el mes de septiembre no haya más retenciones a las economías regionales”.“La irresponsabilidad con la que hablan no se condice con la realidad. Y habla del poco respeto que tienen por nuestras pymes, por nuestros comerciantes, por nuestros emprendedores turísticos, por nuestros prestadores turísticos y por nuestros empresarios”, subrayó el funcionario nacional.Por último, Bahillo consideró que los dirigentes de la oposición “no valoran las capacidades propias que tenemos en el interior del país para desarrollar nuestras economías, para darle calidad de vida a los entrerrianos”.