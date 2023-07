Etchevehere: “Con Milei coincidimos que Entre Ríos tiene los brazos caídos”

“Buscamos estar al servicio de la sociedad”

Salud Publica

"Me quieren estigmatizar con causas”

“Entre Ríos tiene los brazos caídos”

"Una persona de crecimiento tiene que sentirse orgullosa de ser un eslabón de la producción”

Modernización Laboral y Educación Rural

Su perfil periodístico

El candidato a gobernador de Entre Ríos por Libertad Avanza, Sebastián Etchevehere, se presentó este jueves en el programa "El Ventilador" de Elonce, y durante la entrevista respondió a todas las preguntas del panel.Etchevehere, proveniente de una familia tradicional con un pasado político en la Unión Cívica Radical, confesó que su incursión en la política no estaba en sus planes iniciales. "No estaba dentro de mis planes, siempre me sentí cómodo trabajando, produciendo que es lo mío. Fue consecuencia de la pandemia, porque la cuestión social siempre me llevó a enfocarme en tratar de entender lo que nos pasa como sociedad y es como un ejercicio interno, haces un diagnóstico y ves por qué fallamos como sociedad sabiendo que tenemos una sociedad tan rica de mente. Tenemos los mejores sectores económicos y sociales que cualquier país de vanguardia le gustaría tenerlos", expresó.Durante la entrevista, el candidato hizo hincapié en la necesidad de estar al servicio de la sociedad y criticó duramente la ausencia del Estado en temas fundamentales como salud, seguridad y educación. "Estamos carentes de política, no porque la gente que haya gobernado no sea inteligente, sino que son demasiado inteligentes de creerse que pueden buscar beneficios personales y tratar de dar algo a la sociedad. No se puede hacer las dos cosas, se debe hacer una sola, estar de servicio a la sociedad y eso es lo que buscamos nosotros", subrayó.En relación a la salud pública, Etchevehere afirmó: "Ya no existe la salud pública. La salud no tiene insumos esenciales. El sanatorio Adventista del Plata atiende 20 mil pacientes por mes, es decir que en estos momentos no existe la salud pública que tendría que existir por lo menos para lo básico y lo básico no existe. La salud pública tiene que estar porque es un servicio esencial del Estado que no cumple. Hace un tiempo nos salieron a contestar porque decían que a los empleados profesionales de la salud que les hacen facturar como monotributistas, no era un trabajo precarizado y sí lo es. Hay que darle a la gente opciones para que elija entre una cosa u otra, pero mientras se brinde un servicio hay que cumplirlo".El precandidato también se refirió a las acusaciones en su contra y defendió su participación en el partido de Milei: "Me quieren estigmatizar con causas que no son ciertas, pero tiene que ver con un fallo que ha sido apelado ante la Corte Suprema de Justicia y no está firme porque dudamos de los procedimientos que se han hecho dentro de la provincia". Respecto a las acusaciones de Milei sobre cargos pagos en el partido, Etchevehere respondió: "Ante el gran crecimiento que tuvo Javier Milei hay que buscar elementos para tratar de bajarlo e invitaron esa calumnia de que los cargos son pagos. Yo pago el combustible cada vez que salgo a la ruta, ocuparme de si tengo que dormir en un lugar, no le voy a decir a Javier 'dame una mano'".El candidato y Milei coinciden en la necesidad de transformar la provincia de Entre Ríos y enfocarse en el perfil productivo. Etchevehere expresó: "Coincidimos en el perfil, es una provincia que nosotros sintetizamos de brazos caídos que hay que fijarle su propia identidad, ahí si echamos la culpa a las políticas populistas que dejaron a todos los sectores sin un rumbo acorde a lo que tendrían que hacer y que eso en poco tiempo lo podemos revertir, fijando normas claras y situaciones de visibilizar a estos sectores que siempre se los llevaron a no tenerlo en cuenta; yo soy productor agropecuario y veo lo que significa discutir comprar una correa de un tractor. Los peones están solos, el dueño el proveedor, el sembrador a ellos no los acompaña nadie, y saber que después vienen y te quieren administrar tu propio bolsillo, termina uno siendo empleado del Estado".Con respecto a las familias vulnerables, Etchevehere manifestó su preocupación por las políticas populistas que, a su parecer, vacían de contenido a la gente. Expresó la necesidad de darles un sentido a estas familias y que las personas se sientan orgullosas de su propio trabajo en lugar de depender de subsidios y ayudas. "Una persona de crecimiento tiene que sentirse orgullosa de ser un eslabón de la producción, no un empleado público o prebendario. Las economías regionales, que son abundantes en nuestra provincia, deben ser el mecanismo para esa transformación. Sin embargo, el Estado no les da los elementos básicos de donde se encuentran cada una de esas personas, no se interesa por los ránquines de producción ni consulta quiénes son los eslabones en la cadena productiva", resaltó.En relación a la modernización laboral, Etchevehere abogó por abrirse a las experiencias de otros países y adaptar tecnologías vinculadas a la revolución informática. Se mostró preocupado por la falta de acceso a asistencia médica y educativa en el interior de la provincia y posiblemente la implementación de asistencia virtual para atender las necesidadesEn cuanto a las escuelas rurales, el candidato recordó una experiencia que lo impresionó. Una joven en Rosario del Tala había desarmado el motor de su auto solo siguiendo instrucciones de un manual. Etchevehere sentir que si se encaminan estas experiencias con docentes que las acompañen y masifiquen, se obtendría un mayor beneficio para la sociedad. Propuso que, en caso de que un docente no pueda estar presente físicamente, se busquen alternativas virtuales y se busque la articulación entre provincias para acceder a un mejor nivel de educación.Por último, el candidato, quien tiene experiencia como periodista, reflexionó sobre su pasado en medios de comunicación. Recordó cómo su figura causó incomodidad en algunos sectores y cómo afrontó una decadencia en su carrera. “Cuando trabajé en La Nación, en Clarín, me gustaba ver la política en un conjunto y eso que le daba la posibilidad a la gente para recrearse, peor lo viví tan fuerte que, el primer hecho fui yo siendo directivo del diario que supuestamente era parte”, expresó y sumó: “Tenía que entender que había una mayoría que se sentía incomodo con mi figura y a partir de ahí comenzó a haber una decadencia en todo sentido”Además, hizo referencia a su paso por "El Diario": “A `El Diario´ lo compro otro empresario, después yo les hice un juicio y gané”, concluyó.