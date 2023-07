Sforza: Una de las propuestas es “el recorte en sueldos de funcionarios”

La figura de Nadia Burgos

Conformación del Frente de Izquierda Unidad

Motivo de su postulación

Modelo político de la Izquierda

Sobre el tema de que los medios instalan que “la derecha está de moda”

Conflicto en Jujuy

Propuesta

Recorrer la zona de los trabajadores rurales de Entre Ríos

Reclamos de la gente

Postura de la Izquierda en el debate sobre la Ley de Alquileres

Años de militancia en la política

Financiamiento de la campaña

Su postulación como candidata a gobernadora de la provincia

Estrategia para captar el voto joven

La precandidata a Gobernadora de Entre Ríos por el MST FITU (lista “Unidad de luchadores y la Izquierda”), Sofía Cáceres Sforza, respondió preguntas en, programa que se emite por“Eso tiene que ver con el esfuerzo que hacemos de los sectores y partidos más chicos, quienes la hacemos a pulmón. Instalar una figura y, sobre todo, a alguien con tanta intervención en la lucha de clases, ambiental y género, nos cuesta más y por eso insistimos con su figura”, expresó.“Lo de Jujuy es un ejemplo porque lo que tiene el centro de la discusión, es el saqueo del litio y es lo que se está perfilando en este acuerdo con el Fondo que, nuevamente hasta que se firme, plantea una devaluación encubierta”, agregó.“Principalmente vemos dos cuestiones centrales, una se basa en los trabajadores estatales de Entre Ríos, quienes están cobrando por debajo de la canasta básica. Vemos que hay trabajadores que están con formas precarizadas de contrato. Entre Ríos por estar dentro del pacto fiscal, la gente que ingresa al estado entrerriano lo hace de forma precaria. Tenemos compañeros docentes que son las encargadas de implementar la ESI en las escuelas con contrato que dejan de cobrar de diciembre a febrero”, sostuvo.“Por otro lado, vemos una gran profundización de la concentración de la tierra, no solo a costa de la expulsión terrible de poblaciones o familias enteras que antes trabajaban sus tierras y ahora ya no lo pueden hacer, sino también de una contaminación brutal de los agroquímicos y agrotóxicos, con niveles de enfermedad que tienen que ver con la contaminación de glifosato en sangre que está haciendo mal a toda la población entrerriana. Por eso decimos que hay que hacer una reforma agraria integral, donde los productores vuelvan a sus tierras con una perspectiva agroecológica, porque el modelo de producción económico y ambiental que hay en la provincia, no se puede sostener más”, añadió.“Las elecciones son un espacio fundamental para que nuestras propuestas lleguen para poder efectivamente conectar y convocar a los vecinos, referentes, activistas con quienes estamos en las luchas y en las calles. También creemos que cuando hay una voz de la Izquierda en las Legislaturas y en los espacios donde se debate, cambian porque esas luchas llegan. Recuerdos las intervenciones de Vilma Ripoll en Buenos Aires llevándolas a la Cámara para decir que estos son los problemas que está debatiendo la gente y no lo que se discute. Para nosotros cambia esa perspectiva si hay alguien de la Izquierda”, contó.“No tenemos un modelo para ver y tampoco funciona mucho. Los que han intentado tener modelos, como en su momento Macri decía hay que mirar a Chile, así le fue a Chile y a Macri. Cuando decimos que hay que estatizar el servicio de transporte no es para que lo manejen dos o tres funcionarios, sino para que los trabajadores y usuarios controlen y decidan conjuntamente y colectivamente sobre ese servicio. La práctica es una democracia mucho más profunda”, enfatizó.“Cuando uno habla con los vecinos, hay un hartazgo y cansancio tremendo. Por ejemplo, el inicial de un docente básico está en $150.000 en mano, completamente imposible. Para leer el recibo de sueldo de un docente, hay que hacerlo con un manual al lado porque el básico es mínimo y todo lo demás son códigos, que si te pagaron de menos no te enteras”, acotó.“Lo hemos denunciado y tuvo el apoyo del peronismo y del PJ. En Santa Cruz, tenemos compañeros, por ejemplo, al Sindicato de Docentes Universitarios, los están amenazando con quitarle la personalidad gremial por las históricas luchas por los salarios, donde hay dirigentes con causas de intentos de femicidios, homicidios, por haber hecho una protesta en la puerta de la casa de la gobernadora Alicia Kirchner. A mí, como feminista, me parece terrible y una falta de respeto, por utilizar eso para criminalizar la protesta. Nosotros insistimos en decir que el ajuste no pasa sin represión, el saqueo no va a pasar sin represión, y los pueblos, sindicatos, trabajadores y las mayorías sociales dan una pelea y una muestra de que eso no va a pasar”, añadió.“El primer recorte es por ejemplo en los sueldos de los funcionarios. Hay que ver si los sueldos están atados a los sueldos de una directora de escuela y si no estarían mejor esos sueldos. Los funcionarios y diputados son bastantes rápidos para aumentarse el sueldo. En ese sentido, venimos insistiendo y a nivel nacional también, de que tenemos que hacer un impuesto a las grandes fortunas que permitió recaudar mucho, pero tiene que ser constante. Lo mismo que nacionalizar las bancas, el comercio exterior y recuperar los puertos. Bahl recuperó el puerto porque lo quiere vender, lotear y hacer un Puerto Madero, mientras tenemos miles de pescadores que no saben cómo hacer, así como también tenemos el río Paraná en una crisis tremenda y los humedales que se nos queman en las islas. Hay que tomarlas enserio a esas medidas y obviamente es una propuesta, por eso la marcamos en un nivel nacional”, manifestó.“Lo estamos haciendo con los recursos y las posibilidades que tenemos, los cuales nos cuestan bastante, pero estamos intentando hacer de la misma manera que recorremos la provincia dentro de lo que se puede”, expresó.“Piden vivienda, trabajo y recibos de sueldo cuando hay un gran porcentaje de la población que está con trabajo precarizado e informal. En Paraná, tenemos todo el conflicto que hubo en Bajada por ese edificio gigante que están haciendo para la especulación inmobiliaria, la quema de humedales que sabemos que muchos lugares se terminan transformando en countries. Hacen de algo que es un derecho como la vivienda, un negocio, en vez de pensar en políticas de planes de casas para todos”, enfatizó.“Tuvimos un voto muy crítico porque queríamos que se incorporará el pedido de los inquilinos agrupados, que era poner un tope a los aumentos, bajar todos los requisitos para entrar, porque también las propias inmobiliarias muchas veces piden más cosas que no están en los libretos y que cuando uno está con una necesidad tiene que irse de un lugar o no tiene un techo. Hay mucha sensación de incertidumbre en relación a lo económico y que no sabes si el mes que viene te alcanza”, argumentó.“En el MST lo hago desde 2017, pero después estuve en Centros de Estudiantes de la Facultad”, indicó.“Nos autogestionamos. Compañeros militantes de todo el país, todos los meses hacemos aportes y, quienes somos dirigentes, ponemos una parte importante de nuestro aguinaldo”, enfatizó.“Nuestro partido tiene una trayectoria donde las mujeres tuvieron mucha participación. De hecho, a nosotros nos pasó que la Ley de Paridad nos jugó en contra porque la mayoría éramos candidatas mujeres”, aseguró.“Es discutible porque se habla mucho de que la derecha convoca a los jóvenes, pero la realidad es que la mayoría de este sector de la población se encuentran en las listas de Izquierda y son, quienes, en las luchas ambientales, de género y trabajadores, están con nosotros. En relación al Movimiento Feminista, creemos que la conquista de la ESI, de la interrupción voluntaria del embarazo, no se están garantizando. En la provincia tienen que garantizarse con presupuesto real, con médicos que lo garanticen, con hospitales que estén en condiciones de poder llevarlo a cabo, porque está aprobado, pero nos llegan denuncias de personas gestantes que no pueden realizárselo. Todas estas cosas permean de otra manera, lo mismo que la necesidad de tener un trabajo genuino y sin precarización”, concluyó.