Lucia Varisco presentó sus propuestas para Paraná

La precandidata a intendenta de Paraná, Lucía Varisco, presentó este jueves sus propuestas para la ciudad ante un auditorio colmado de vecinos en el Círculo Médico de Paraná. Bajo la plataforma de "Paraná está para más", Varisco enfatizó en la importancia de atender las necesidades de los paranaenses y se comprometió a implementar cambios significativos para un futuro mejor.En su discurso, la precandidata destacó diversos ejes temáticos de su programa político. En cuanto aexpresó: "Haremos de Paraná un polo turístico con eventos y actividades para atraer visitantes. Apoyaremos a artistas y creadores locales para impulsar la cultura en nuestra ciudad".En el ámbitoLucía Varisco propone “una mayor presencia del deporte en los barrios, líneas de créditos para clubes deportivos y la creación de micro sedes deportivas”. Además, se comprometió a brindar apoyo a eventos deportivos locales.En lo que respecta ala precandidata aseguró que “se implementará un plan para recuperar la calidad del agua potable en la ciudad”. Asimismo, propone un programa de recambio de caños y la construcción de una moderna planta de tratamiento de líquidos cloacales.En cuanto alVarisco señaló la necesidad de modernizarlo y ampliar su cobertura. "Vamos a mejorar el transporte con más unidades y frecuencias para atender las demandas de los ciudadanos. También extenderemos el boleto estudiantil gratuito al ámbito universitario", afirmó aEn el tema dela precandidata prometió reactivar el centro de monitoreo y aumentar la cantidad de cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad. Además, buscará mejorar la iluminación de las calles y eliminar obstrucciones para garantizar espacios más seguros.Ely la pavimentación también son puntos clave en su propuesta. Varisco se comprometió a realizar un mantenimiento permanente de las vías y a crear una playa de transferencia para evitar el tránsito pesado en el centro de la ciudad.En cuanto a los, la precandidata enfatizó en la importancia de jerarquizarlos y dignificar sus condiciones laborales. "Queremos brindar cursos de capacitación y establecer áreas de relaciones laborales para mejorar la eficiencia de los servicios municipales y recuperar la esencia de la función pública", expresó Lucía Varisco.El candidato a concejal de “Paraná está para más”, Emilio Fouces, estuvo presente apoyando a la precandidata a intendenta, Lucía Varisco, durante la presentación de sus propuestas para la ciudad.En relación a la iniciativa de campaña, Fouces expresó a Elonce: “Estamos presentando las propuestas de nuestras listas para mejorar lo que debe ser mejorado, mantener lo que se está haciendo bien y brindar una impronta distinta que creemos que Paraná merece”.Al ser consultado sobre un mensaje para aquellos que votan por primera vez, el candidato a concejal destacó la importancia de participar en el proceso electoral: “Lo primero que les diría es que voten. Me preocupa el bajo nivel de participación que hemos visto en las elecciones provinciales recientes. Es preocupante porque luego nos quejamos de los gobiernos, pero debemos empezar por participar y confiar en alguien que presente las mejores propuestas”.Sobre su fórmula, Fouces concluyó: “Creemos que somos la mejor opción para la ciudad de Paraná. A pesar de la juventud de Lucía, cuenta con una valiosa experiencia, está altamente capacitada y conoce la ciudad mejor que cualquier otro candidato a intendente”.El precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, también estuvo presente en la presentación de las propuestas de Lucía Varsico. En diálogo con, expresó su apoyo a la candidata y compartió sus visiones sobre la gestión y el liderazgo.“Es un gusto estar en Entre Ríos, de haber participado de una jornada junto a Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio y ahora con Lucía Varsico, que es una amiga de hace mucho tiempo y venimos a acompañarla y desearle el mayor de los éxitos”, afirmó Morales, destacando la amistad y la confianza en el proyecto de Lucía.El precandidato a vicepresidente mencionó su sueño de un gobierno normal en Argentina, con capacidad y experiencia de gestión. Resaltó que tanto él como Horacio Rodríguez Larreta tienen la experiencia de gobernar provincias y han demostrado su capacidad para resolver problemas y tomar decisiones.En relación al diálogo como herramienta política, Morales explicó: “Cuando hablamos de diálogo, a veces nos tratan de tibios, pero Horacio, que no es de andar a los gritos, metió presa a las tres bandas narcos más complicadas de la ciudad de Buenos Aires y convirtió a la ciudad en la más segura de Latinoamérica. Lo mismo me ha pasado a mí, con un Estado paralelo cuando me hice cargo de Milagros Salas, que está presa porque está presa la corrupción en Jujuy. Y eso nos ha permitido una transformación que no va a frenar en la provincia con el litio, las energías renovables, el cannabis con fines medicinales, el turismo, régimen de producción de inversiones. Así que lo que queremos para el país es gestionar, ordenar las cuentas públicas”.Morales también destacó las medidas anunciadas para la industria, subrayando su sentido federal y su compromiso con el desarrollo del país. “Estamos trabajando fuerte para lo mejor para nuestro país porque es lo que nos merecemos”, enfatizó.Sobre la situación de la provincia de Jujuy, mencionó: “Con algunos cortes incentivados por el kirchnerismo. Nos visitó Aníbal Fernández pero fue a hacer política e incentivar los piquetes, lamentablemente, en lugar de ir a controlar los problemas que hay de narcotráfico en la frontera”