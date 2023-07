Rodríguez Larreta presentó en Viale sus propuestas para la industria nacional

En el marco de su visita a la provincia de Entre Ríos, el pre candidato a presidente de la Nación de “Juntos por el Cambio”, estuvo en la localidad de Viale donde participó de una reunión con empresarios avícolas y realizó un anuncio de propuestas para el sector.Según registró, estuvo acompañado por su compañero de fórmula, Gerardo Morales y el precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y Alicia Aluani precandidata a vicegobernadora.“Entre Ríos tiene todo el potencial industrial, pero podrían hacer mucho más, se podría estar exportando mucho más en la industria avícola generando puestos de trabajo para los entrerrianos”, comenzó diciendo Rodríguez Larreta.El precandidato a la Presidencia, dio cuenta que “nosotros vamos a transformar ese podría en que realmente se concrete y para eso necesitamos acompañar toda esta energía que vemos en la industria con una política industrial, con un sistema económico que ponga los incentivos donde tienen que estar, que es en producir más, exportar más y generar más trabajo. Nosotros vamos a tener una política industrial que va a ser uno de los motores del desarrollo de la Argentina, porque industria es igual a buenos trabajos, a trabajo argentino”.En este sentido, Rodríguez Larreta afirmó que tiene propuestas concretas para potenciar la industria nacional, entre las cuales mencionó: “simplificar el sistema tributario argentino, bajar las retenciones y percepciones, bajar los impuestos distorsivos, eliminar gradualmente las retenciones sobre las exportaciones industriales, vamos a terminar con la discrecionalidad que hoy está matando el comercio exterior”.Finalmente, dijo que “hoy el mundo necesita productos argentinos, vamos a hacer realidad una industria donde los empresarios que inviertan y crean trabajo tengan una recompensa a su esfuerzo, un Estado que les dé estabilidad, reglas claras, y lo vamos a hacer porque hay millones de argentinos con ganas de trabajar, que queremos vivir mejor y lo vamos a construir juntos”.

Una por una, las propuestas de Larreta para la industria

"Del lado de la unidad"

1) Simplificar el sistema tributario argentino. La propuesta incluirá una integración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con las rentas provinciales "para que la Nación y las provincias no pidan más los mismos trámites", indicaron. Además, reducirán la cantidad de retenciones y percepciones del sistema tributario.2) Bajar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos. El equipo económico del alcalde porteño propone retomar el consenso fiscal de 2017 y eliminar "gradualmente las retenciones sobre las exportaciones industriales". Incluye también "mejoras en el pago de reintegros y devolución del IVA".3) Terminar con la discrecionalidad en el comercio exterior. En este punto, la propuesta está enfocada en terminar con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para reemplazarlo "por un mecanismo transparente y ágil".4) Promover las exportaciones reformando el Código Aduanero. El objetivo del plan industrial de Larreta está enfocado en "tener una Aduana digital y con menos burocracia".5) Abrir mercados para los productos industriales. De acuerdo a esta propuesta, buscarán pasar de tener acuerdos con el 10% del PBI Global al 50% "siempre teniendo en cuenta los periodos de adaptación de cada sector".6) Impulsar una nueva Ley de Promoción de Inversiones. La finalidad de la nueva legislación estaría direccionada en orientar los incentivos fiscales sectoriales a objetivos concretos, con resultados de impacto medibles.7) Facilitar el acceso al crédito para capital de trabajo. La promoción de préstamos para la industria también estará enfocada en un plan a mediano y largo plazo "para invertir en maquinarias, industria 4.0 y logística".8) Brindar asistencia técnica-financiera a las PyME para que puedan ser proveedoras de sectores estratégicos como la minería, energía y el agro para traer un desarrollo federal en cadenas de valor.9) Llevar adelante una estrategia digital centrada en la producción. El objetivo de la propuesta es llevar el 4G a las fábricas y los parques industriales y "avanzar con el 5G para hacer un shock de tecnología e innovación que incorpore inteligencia artificial, big data y robótica a la industria".10) Por último, el equipo de Larreta propuso "fortalecer todo el sistema de innovación y calidad para la industria, a partir de financiamiento y asistencia técnica para que mejoren sus productos y procesos, y obtengan certificaciones y desarrollen cada vez más su capital humano".Por otra parte, el jefe de Gobierno porteño reiteró que siempre va a estar "del lado de la unidad" del frente opositor y afirmó que "nunca" cuestiona en términos personales a ninguna persona. "No lo hago nunca ni lo voy a hacer, para mí la unidad es todo", enfatizó Rodríguez Larreta y agregó: "Siempre me van a ver a mí del lado de la unidad".Al ser consultado sobre cuánto tiempo demandará el cambio que propone para el país, el postulante presidencial del PRO sostuvo: "Nosotros vamos a trazar el rumbo el primer día, tenemos una lista de leyes que van a ir al Congreso el primer día, eso no puede esperar"."Se necesitan personas que sepan, que ya lo hayan hecho, con experiencia. El rumbo, el plan, lo planteamos el primer día, después hay cosas que llevan tiempo", consideró Rodríguez Larreta, que en los últimos días se diferenció de Bullrich por decir que iba a levantar el cepo al dólar como primera medida en caso de asumir.Entre las propuestas para el sector industrial, habló de reflotar el "consenso fiscal del 2017" y "eliminar gradualmente todas las retenciones de los industriales".Además, cuestionó al kirchnerismo por "sumar 5000 millones de dólares a la deuda" del país, a partir de lo que debe pagar al fondo buitre Burford tras la nacionalización de YPF."Lo que pasó es un fallo que obliga a la Argentina a pagar 5.000 millones de dólares. Nos aumenta la deuda y es una muestra más de las contradicciones de nuestro gobierno, es responsabilidad del gobierno kirchnerista, que le sumó 5.000 millones de dólares a la deuda", puntualizó Rodríguez Larreta.