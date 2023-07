Larreta, Morales y Frigerio presentaron en Paraná las propuestas de campaña

Propuestas para el sector agropecuario

El precandidato a Presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, junto con su candidato a Vicepresidente, Gerardo Morales, y el precandidato a Gobernador, Rogelio Frigerio, presentaron en Paraná las propuestas de campaña para “cambiarles la vida a los entrerrianos".En declaraciones a Elonce Larreta, aseguró que “le contamos a los entrerrianos como le vamos a cambiar la vida., cómo potencial y exportar más a partir del desarrollo industrial”.En esta línea, el precandidato señaló que “venir con el título de que vamos a ser todos felices y mejoraremos la educación es muy fácil, pero el tema esy otra pregunta es”.Acto seguido, sumó que “es necesario ir al detalle en cada tema, cómo se hace para exporta más arroz y carne avícola de Entre Ríos, algo que es importante. Estas cosas les cambian la vida a los argentinos”. Y agregó que “es necesario saber cómo damos a pelea contra la inseguridad en Entre Ríos, algo que es diferente a lo que ocurre en Rosario o la Matanza; estas cosas son las que hace la diferencia. Le vamos a cambiar la vida a la gente a través el trabajo”.Sobre el sector del campo y la industria, el precandidato asevero: “el sector agropecuario representa el 70 por ciento de las exportaciones del país en un mundo que necesita alimentos. Producto de la guerra los países requieren de la Argentina y se podría estar exportando muchos más productos entrerrianos, algo que generarían trabajo en la provincia y se le agregaría valor”.. En Asia hay una demanda muy grande de productos avícolas, para eso hay que hacer acuerdos comerciales. En este momento Argentina tiene acuerdos con países que solo presentan el 10 por ciento del producto mundial, algo que es prácticamente nada”, sentenció al sumar que “Argentina siempre está en desventaja respecto a otros países de América Latina porque ellos tienen otros acuerdos y aranceles más bajos, entones no podemos competir. Necesitamos una política agresiva para generar trabajo en el campo e industrias alimenticias”En otro punto de la entrevista, el actual jefe de gobierno porteño, hizo referencia a las elecciones PASO y declaró: “Con Gerardo estamos convencidos que hay que terminar con la política de la violencia en la Argentina, que lo que piensa el otro está todo mal y es un enemigo. Así con esta actitud en la política llegamos a lo que tenemos hoy: inflación, frustración e inseguridad”Y continuó: “En cambio nosotros proponemos una política diferente, del hacer y no pelear. Es algo que hicimos, Gerardo en Jujuy y yo en Buenos Aires. Pensamos un equipo donde se busquen los acuerdos y dejen de lado las peleas. Promovemos ir por el camino de los hechos y el de volver al federalismo. Con Rogelio Frigerio trabajamos para aportar lo que necesita la provincia”.“Queremos terminar con el kirchnerismo que juntó todos los recursos en el gobierno nacional para luego presionar políticamente. Pensamos un país federal y”, cerró.A su turno, el precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, sostuvo que son “la posibilidad de soñar en grande; imaginamos que podamos alinear a la Nación, Provincia y todos los municipios hacia el rumbo correcto que es el del trabajo, esfuerzo, mérito y orden, algo que está en el ADN de los entrerrianos”.“Tenemos un plan que esta vinculado con el de Nación: la gente se cansó del verso, nosotros explicamos al detalle cómo lo vamos a hacer y con quienes vamos a llevar adelante este desafío. La sociedad quiere vernos en este plano, no en la chicana, estamos en la línea de las propuestas concretas”, mencionó el ex ministro del Interior.En tanto, el candidato a vicepresidente, Gerardo Morales, destacó que sus propuestas son para todo el país, “con la mirada en poner la energía productiva en todas las provincias. Somos hombres de gestión y lo que decíamos que vamos a hacer lo hicimos. El país necesita liderazgo y actuar”.Por otro lado, Morales destacó el rol de Larreta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires e hizo especial énfasis en que “Horacio metió presa a las tres bandas narco más jodidas y bajó la criminalidad en la ciudad y convirtió en una de las ciudades más seguras de Latinoamérica”. Acto seguido, sostuvo que “en CABA hay muy buenos indicadores de salud y educación. Algo que pasó también en Jujuy, terminamos con el Estado paralelo y transformamos la matriz productiva de una provincia, que muchos decían que era inviable. Todos esto fue gracias a las energías renovables, el litio y régimen de promoción de inversiones, que avanza en la generación de más trabajo”.“Nuestra consiga es más producción y más trabajo, que es lo único que saca a los pobres de la pobreza. Hay que dar un cambio y recuperar la cultura del trabajo. Nos enfocamos en lo que los argentinos quieren”, expresó.Consultado, sobre la situación de conflicto que atraviesa Jujuy, Morales señaló que “suponemos que continuará hasta el 13 de agosto, hasta las PASO. Nos hubiera gustado que Aníbal Fernández (ministro de Seguridad) recorra la frontera y vea elque es. La sección de narcóticos de la provincia incautó 60 kilogramos de cocaína y tenemos a miembros de dos bancas narcos de Bolivia, lo hacemos desde la provincia porque no lo hace Nación. Aníbal va (a Jujuy) a incentivar los piquetes. Quienes están en los cortes son grandes delincuentes”.“Queremos el país del diálogo, la construcción. Este gobierno Nacional tiene un presidente ausente, y el ministro de Economía hizo volar la inflación y el dólar y genera más pobres todos los días. Por eso estamos convencidos que los argentinos necesitamos el cambio”.En tanto, la precandidata vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, sostuvo que “los entrerrianos nos merecemos una provincia mejor, con más calidad de vida, trabajo, salud y objetivos mucho más allá”.“Con Nación, Provincia y municipios, lo vamos a lograr”, concluyó.