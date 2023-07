Rosario Romero habló sobre identidad en un encuentro con Colectividades

La precandidata a intendenta, Rosario Romero manifestó la importancia que tiene nuestra identidad, “porque nos constituye y nos define como sociedad”. Hizo un llamado a “la trascendencia de ese legado, de generación a generación, y a mantenerlo vivos porque nos define e identifica”. Fueron sus palabras durante un encuentro con colectividades de la ciudad en la Sociedad Friulana de Paraná.“Recuperar y sostener las historias implica tener una mirada hacia el futuro”, expresó Romero.Enseguida señaló: "Siempre me gusta acompañar las actividades que hacen las distintas colectividades, que son la representación actual de aquellos inmigrantes que poblaron el país desde el siglo XIX en adelante y que, fundamentalmente y que estimulaba nuestra Constitución de 1853”.Habló sobre la importancia que tiene la preservación de las costumbres y el recupero de cada historia, también destacó el rol que desempeñan las mujeres: “el trabajo de investigación que realizan sobre cuál fue el rol de las mujeres en las distintas colectividades, lo espero ansiosa, porque me parece que son las grandes olvidadas por ahí en las historias de los inmigrantes son las mujeres”, indicó Romero.“Le debemos mucho a las distintas colectividades que confluyeron en nuestra patria y somos un producto de ellas y me gusta acompañarlas. Estas historias también que trascienden de generación a generación que es lo importante que los mantiene vivos también y nos genera identidad”, sostuvo.En el encuentro, realizado en la Sociedad Friulana de Paraná, se destacó el apoyo del gobierno provincial al sector, así como también el de la actual gestión Municipal.Se mencionaron los aportes del Ministerio de Gobierno y Justicia, el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, la sanción de la ley provincial N°10.878 de Colectividades en la provincia y la concreción de la Federación de Colectividades que tiene representación federal, pero cuya sede está en Paraná.Presidió el acto el titular de la Confederación Argentina de Colectividades, José Gareis, acompañado por el prosecretario la Confederación y director de Colectividades y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Paraná, Sebastián Tommasi.