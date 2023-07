Massa: "Tenemos que trabajar para que los argentinos se sientan cuidados"

El precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa recordó de manera crítica que la "oposición se negaba" a la moratoria previsional y afirmó que se debe trabajar para "que los argentinos se sientan cuidados".



El ministro de Economía enfatizó que a la moratoria "no nos querían dejar sacarla, ya que la oposición se negaba, pero por suerte hay 300 mil mujeres y hombres que se van a poder jubilar" debido a esa decisión.



"Cuando uno tiene la decisión de proteger y de cuidar y tiene en la cabeza un país con inclusión, nada te puede frenar", dijo Massa al responder a un jubilado del sector telefónico apodado Cacho, de la ciudad bonaerense de Bernal, Quilmes, quien aparece en un video con la intendenta de ese partido, Mayra Mendoza (Frente de Todos).



El precandidato presidencial recibió el saludo del jubilado, quien junto a Mendoza recordó que tiempo atrás le dijo a Massa que iba a ser presidente, según el material distribuido por la jefa comunal quilmeña.



El trabajador contó que fueron a la Secretaría de Acción Social a fines de los '90 cuando Massa se desempeñaba en ese organismo, y dirigiéndose al ministro dijo que "levantaste el teléfono, hablaste con el presidente de Telefónica, lo puteaste y le dijiste: 'Jubilame a estos 51 compañeros'. Desde ese momento, supe que ibas a ser presidente un día. Yo lo sabía", dijo Cacho, quien reside en el centro de jubilados de Villa Alcira, en Bernal.



"En ese momento era un pibe. Hoy que sos un hombre, estás para ser Presidente y vas a ser el Presidente", pronosticó Cacho.



Massa respondió en el video y, tras saludar al jubilado y a la intendenta, expresó: "Me acuerdo perfectamente. Recuerdo que tenían una especie de fideicomiso (...) y me acuerdo perfectamente de la pelea con Telefónica porque querían dejar a la gente en la calle. Y decidimos avanzar, se lo dijimos, y avanzamos. Y los jubilamos".



Por su parte, Mendoza afirmó: "Necesitamos personas capacitadas como Sergio Massa para gobernar la Argentina, ante tanto irresponsable, ante tanta locura que se plantea, necesitamos racionalidad".



Massa saludó al jubilado y a la gente del centro de pasivos y aseguró: "Así como Mayra labura todo el día en Quilmes para que se sientan cuidados, nosotros tenemos que trabajar en el país, que los argentinos se sientan cuidados".