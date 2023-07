El gobierno convocó a la paritaria sectorial de comedores

La reunión se llevará a cabo el miércoles 2 de agosto.



Días pasados, el Sindicato expresó públicamente -en distintas oportunidades-, que el reglamento que rige para los cocineros y cocineras actualmente no reconoce derechos, es discriminatorio en ciertos puntos y tiene que ser revisado en su totalidad.



"De acuerdo a la cédula de notificación recibida, algunos de los temas que hemos propuesto no van a ser tenidos en cuenta, pero en el encuentro vamos a propiciar que se incorporen cuestiones tales como los distintos tipos de suplencias y el Convenio 190 de la OIT", declaró Carina Domínguez, Secretaria Adjunta de UPCN.



La dirigente remarcó que "esta nueva normativa tiene que tener el consenso y la mirada de quienes trabajan en los comedores. No puede hacerse a puertas cerradas y sin tener en cuenta la complejidad de este servicio crítico". En este marco anunció que el día miércoles 16 de agosto UPCN llevará adelante un plenario de cocineros y cocineras para discutir el reglamento en cuestión.



Domínguez recordó que "las cocineras hace unos años cobraban las suplencias cada 8 meses, rotaban sin percibir el horario atípico, y no tenían obra social, ART, ni tampoco aportes jubilatorios. Todos esos derechos se conquistaron y algunos deben ratificarse en la nueva normativa".



Por último, la Secretaria Adjunta del Sindicato expresó que "esta discusión es posible porque el Gobierno ha entendido el planteo del Gremio y se dio cuenta que no hay que perder las conquistas alcanzadas; por el contrario, es momento de ir por la ampliación de derechos y la revalorización del personal de cocina".