Convenio colectivo: UPCN recorrerá reparticiones de la administración pública

La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, marcó la importancia de que las y los trabajadores públicos entrerrianos participen activamente en la elaboración del convenio colectivo de trabajo para el sector, para luego apropiarse de él y tenerlo como herramienta de consulta cotidiana. Destacó que Entre Ríos será una de las primeras provincias del país en contar con este instrumento.



Domínguez anticipó que el Sindicato recorrerá las reparticiones de la administración pública provincial para "hablar con los trabajadores, contarles de qué se trata el convenio colectivo y por qué hay que defenderlo".

El miércoles pasado, durante el primer encuentro con el Gobierno provincial para avanzar en este tema, se acordó que antes del 30 de agosto cada gremio presentará un proyecto con los lineamientos que, en su opinión, debería contener el convenio colectivo, explicaron desde el gremio en un comunicado enviado a este medio.



La Secretaria Adjunta de UPCN sostuvo que de ese proceso "lo más importante es salir a militar el convenio en la administración pública, consensuar qué es lo que queremos". Y remarcó que "si los trabajadores no se apropian del convenio, si no lo sienten como una herramienta válida, sigue siendo una normativa que no tiene demasiada implicancia en la tarea cotidiana".

Domínguez consideró que "es muy importante que el convenio tenga esa fortaleza y que los trabajadores lo defiendan en su conjunto, que contenga derechos reconocidos y que amplíe derechos".



Entre Ríos, provincia pionera

La dirigente señaló que, además del convenio que rige para la administración pública nacional, en el país hay convenios colectivos provinciales sólo en Chubut, Neuquén, Chaco y Santa Cruz. "Es decir que Entre Ríos está entre las primeras provincias que va a dar este debate", subrayó. Por eso consideró que "es muy importante que los trabajadores participen y sean parte del consenso, porque si no es así, será una idea de dirigentes y va a quedar en ese plano. En cambio, tiene que ser un instrumento de los trabajadores, ese es el concepto fundamental que tiene que plantearse entre los distintos sectores del Estado", afirmó.



Si bien indicó que "hay convenios que tienen un importante nivel de detalle y abarcan temas específicos como adicionales y regulación de la jornada laboral, hay otros que generan ámbitos institucionales para la discusión". Y sostuvo: "Quizás aquí tengamos que apuntar a eso como primer intento de tener un convenio colectivo, que incluya derechos de los que hoy no se habla, como el Convenio 190 sobre ambientes laborales libres de acoso y violencia, que consideramos un tema muy importante".



En tanto, apuntó que este instrumento brindará resguardo a las organizaciones de los trabajadores, cuyo rol actualmente está en debate junto a "la representación, la libertad sindical y otros principios fundamentales de la Constitución, que algunos parecen querer venir a llevarse por delante". En ese orden expresó: "Después de tantos años de luchas, de estar en la calle y de pedir a los gobiernos que profundicen la negociación colectiva, hoy para nosotros este debate es central y marca la decisión política de que hay que llevarlo adelante".