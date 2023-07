Bahl: “No vamos a improvisar, sino a trabajar por los entrerrianos”

"Partimos de una buena plataforma"

Familias en el sector rural

Economía social

Viviendas

Transparencia y combate de la corrupción

Política ambiental

Puerto y Turismo

Oportunidad para los entrerrianos

Té, nada de cafecito

El precandidato a gobernador de Entre Ríos, Adán Bahl, estuvo en los estudios de. Durante el programa “El Ventilador” abordó diversos temas y fue interrogado por los panelistas de cara a las próximas elecciones.En cuanto al cierre de campaña, dijo que no se realizará un evento tradicional, sino que se centrará en propuestas y en visitar sectores claves: “Habitualmente se hacía, pero se ha dejado de hacer. Nosotros no tenemos planificado un cierre de campaña porque se pone toda la energía en las propuestas, hablar con las personas, visitar a los sectores donde uno quiere poner la impronta de impulsar y aprovechar las oportunidades que vemos hacia adelante, asimismo la fortaleza que tiene la provincia de Entre Ríos, pero no nos imaginamos un cierre como antes, aparte son muy costosos”.Respecto a su opinión sobre la campaña de cara a las PASO, expresó: “En lo personal, la veo muy tranquila, también el hecho de empezar a recorrer la provincia después de estar tan concentrado en la ciudad de Paraná y tener la experiencia luego de haber estado de ministro de Gobierno, me permite rencontrarme con mucha gente que conozco y lugares”.Recordó que “cuando yo comencé había tres ministerios por constitución en la provincia, luego se ampliaron y eso genera una gran dinámica y sobre todo mucho vinculo y sobre todo el vínculo con las pequeñas localidades. Visitando los sectores productivos y escuchan a la gente porque siempre hay muchas cosas para mejorar”, indicó.“Permanentemente hay cuestiones para mejorar, el hecho de salir a la provincia me permite escuchar cuales son los reclamos, particularmente del, del campo; hay muchísimas cosas para resolver en el tema de los caminos rurales, hay mucha tecnificación para desarrollar la producción en la zona rural y se necesita de la conectividad, el acompañamiento de obras de infraestructuras y energía que, sobre eso, venimos trabajando mucho en la ciudad de Paraná”, dijo Bahl.En ese marco, se explayó: “Estamos construyendo el primer campo fotovoltaico para generar ocho megas de energías que se van a reinyectar en el mismo parque industrial, para generar mayor competitividad en las empresas, por lo tanto, también tenemos una clara visión hacia la producción de energías renovables, pero fundamentalmente si tendría que sintetizarlo, a la prestación de los servicios de manera eficiente, los habituales, básico e inherentes a un Estado provincial, pero poniendo mucho foco en la producción, el campo y a trabajar para que”.Sobre eso, adelantó que “ordenamos un motón de acciones que tenemos planificadas para llevar adelante y que luego de las PASO, paulatinamente vamos a dar a conocer”.Recalcó que “, con un superávit fiscal primario, con una deuda importante en dólares que tuvo que incurrir atento a la falta de acompañamiento del gobierno macrista anterior que no acompañó a las provincias como debería haberlas acompañados y en muchas situaciones complejas implicaron que las provincias fueran a tomar deuda en dólares pero la buena noticia es que está prevista la atención de esas obligaciones”.“Todo para adelante va a depender de qué manera crezca la economía y de qué manera se genere el circulo con el gobierno nacional”, opinó.Ante la situación de que hay escuelas que tienen uno o dos alumnos y algunas que se están cerrando, fue interrogado acerca de qué piensa hacer para que la familia vuelva al campo o se mantenga en mismo. Consideró al respecto que “hay que acompañarlos y hay que llevarles infraestructuras, por ejemplo, en la cuenca lechera hay muchísimos tambos y hay una situación particular que en los 365 días del año hay que sacar leche, no se puede obviar esa tarea y a veces el impacto que genera en la vida de las personas, muchas veces lo chicos quieren irse. Es por eso que hay que acompañarlos con obras de infraestructura, con tecnología y trabajar activamente con el sector productivo y las escuelas”.“La semana pasada tuvimos en el departamento Villaguay, llevando adelante un proyecto con las escuelas agro-técnicas. El sector privado se involucra dentro de la educación, genera una inversión, el Estado acompaña con las obras de infraestructura y los mismos chicos van aprendiendo lo necesariamente para desarrollarse, a veces, actividades secundarias pero complementarias a esa actividad", expuso.Manifestó que apunta a “poner todo lo necesario para que se puedan desarrollar en el lugar donde están, es la única manera que no emigren; y lo mismo hacemos en la ciudad de Paraná, no solamente acompañamos al sector industrial y comercial sino también al sector de la cultura, fundamentalmente buscando de una mirada económica, para que cada actividad se transforme en una industria”.Sobre medidas para la economía popular, refirió que hay que “acompañarlas. Hoy de mañana tuve una reunión con algunas de esas instituciones que están trabajando en el barrio San Martín, desde el municipio trabajamos de manera complementaria, muchas de estas organizaciones llevan adelante acciones porque tiene un financiamiento y un acompañamiento estratégico desde la Nación, y nosotros también acompañamos”.“La particularidad que se da en esas instituciones es que en general tienen un altísimo compromiso y nos dan permanentemente una absoluta certeza de que los fondos están bien aplicados, por lo cual, son literalmente aliados de los gobiernos; entonces siempre vamos a acompañarlos, promoverlos e incorporar la formación de recursos humanos”, ratificó.Ejemplificó que “en la ciudad de Paraná estamos llevando a cabo las escuelas de oficios municipales, tenemos 2.500 chicos aprendiendo y enseñándoles lo que demanda el mercado así que el emprendedurimo es uno de los objetivos que hay que seguir acompañando porque mucha gente, naturalmente, no está buscando un trabajo en relación de dependencia, quiere que el Estado no lo joda y que el Estado lo acompañe para poder emprender”.“Nosotros tenemos casos muy concretos, donde hace tres años no tenían trabajo y con los talleres de oficio, con los acompañamientos financiero, con el acompañamiento de la estrategia de financiación, hoy están participando de las actividades que desarrollamos los fines de semana, vendiendo sus productos, generando sus propios ingresos y transformándose en sus propios empleadores”, afirmó.Sobre su política habitacional, expresó que hay que “invertir en generar más oportunidades para que la gente tenga más accesibilidad a su vivienda y como se está haciendo actualmente en el gobierno provincial. Hay que recordar que, en la gestión anterior, Bordet tuvo que recurrir a un plan provincial porque el gobierno nacional no hacía viviendas. En el 2015 el complejo que se inauguró hace poco, estaba terminado, llegó el gobierno de ese momento y durante cuatro años, cosas que estaban ya en su etapa final, no se pudieron terminar; con este gobierno, se entregaron estas viviendas, donde 426 personas, que de alguna manera se les prohibió que accedieran a su vivienda y se les sugirió que vayan a adquirir créditos actualizados con el UVIS que les jodió la vida porque tenía un código de actualización que es absolutamente imposible de absolver”.Actualmente, “en la ciudad de Paraná, en esa zona sur oeste, hay en construcción y entregadas 1.250 viviendas, 426 del procrear, 312 que se están construyendo, 500 que entregamos con la visita de Sergio Masa la semana pasada, es una ciudad dentro de una ciudad”.No obstante, el precandidato hizo hincapié en que “no termina ahí la obligación del Estado, estamos llegando con conectividad, con iluminación led, y abrimos de manera estratégica la conectividad vial con la ampliación de avenida Ejercito; hoy esas personas pueden venir al centro y regresar a su hogar en siete u ocho minutos. Esto significa que hay que seguir invirtiendo y acompañar a los gobiernos locales”.“Nosotros el año pasado compramos tierras para hace 150 viviendas en la ciudad de Paraná y puntualmente el Concejo Deliberante lo autorizó para que sean con destino exclusivo, en un porcentaje, para los empleados municipales; esto significa que el Estado Municipal, aparte de transformarse en una gran empresa de servicios, tiene que intervenir en la economía para generar oportunidades y acompañar el progreso y desarrollo social porque hay muchas personas que no pueden ir a un banco a sacar un crédito”, expuso Bahl.Destacó que “tenemos en la gestión, momentos muy lindos, donde la gente viene y nos dice ´te agradezco por la plaza, quedo hermosa´ pero no hay nada más emotivo que cuando una familia recibe la llave de su casa, y por primera vez aparece algo muy importante, que es el concepto de capital familiar, de propiedad, es la primera vez que estas familias sienten que están poniendo una mejora en su vivienda y esa es la movilidad social que el Estado tiene que acompañar. Si el Estado no lo hace, como no lo hizo en los cuatro años anteriores, es muy difícil que la sociedad se pueda desarrollar”.En referencia a un precandidato que cuando “fue ministro de vivienda no hizo ni una sola vivienda en la Provincia de Entre Ríos y hoy está dando catedra de qué manera hacerlo”, puso de manifiesto que “nosotros podemos demostrar y mirar hacia atrás, los resultados o los logros que hemos obtenidos con nuestra gestión y con nuestro trabajo. Hay que tener mucho cuidado con lo que son los slogans o las comunicaciones marketineras que a veces captan la atención, pero la única verdad es la realidad”.El precandidato a gobernador por Unidos para Entre Ríos puso de relieve que la actual gestión provincial “no tiene ningún tipo de denuncia, ningún tipo de observación del Tribunal de Cuentas, de la Contaduría General de la provincia que es la que interviene en cada uno de los actos administrativos, es absolutamente independiente y es muy solvente”.“Vamos a hacer lo que estamos haciendo en el municipio: absolutamente toda la información disponible, siempre responder los pedidos de informe que nos llegan permanentemente de los periodistas, a veces haciendo preguntas que están en el sistema, pero hay que ordenarlas y proveerlas de una manera organizada. No veo ningún problema en la actual gestión y desde ya declaro que tenemos la obligación, lo que tenemos una función pública, de ser y parecer”, afirmó Bahl.Asimismo, hizo notar que el gobierno de Bordet “tiene reconocimiento de organismos nacionales en donde destacan la transparencia. A veces la información está, y hay que saber leerla e interpretarla”.La panelista Yohana Fucks le preguntó a Bahl “cuál va a ser su mirada para combatir los hechos de corrupción para que no vuelva a suceder en ninguna de las gestiones”. Ante ello, subrayó quede este tipo.Remarcó que “hay una Justicia absolutamente independiente, hay un Ministerio Público Fiscal independiente y una estructura de fiscal que tiene la obligación de investigar todos los hechos denunciados en todo el territorio provincial”.Enfatizó que “. Aspiro a que la justicia actúe rápidamente y tenga los resultados rápidamente”.Consideró que “no se puede tener 10 años una persona en la parrilla y resulta que después, no pasó nada. Tiene que haber un equilibrio entre decir tal cosa, denunciarla con elementos y tener los resultados de manera concomitante”., no vamos a ir a improvisar, como estoy seguro de que van a ir otros equipos, sino a trabajar, resolver los problemas y a ocuparnos de las necesidades de la provincia”.“En tema de transparencia, lo haré como siempre. En 10 años no tuve una sola denuncia como ministro de Gobierno de los tres gobiernos en los que fui ministro”, insistió.“Trabajar para que Paraná tenga una planta de tratamientos de líquidos cloacales, dado que hoy toda la cloaca de Paraná va directo al río, lo mismo la de Santa Fe y la mayoría de las ciudades que vuelcan al Río Paraná, sería al mayor acompañamiento del planeta por parte de la ciudad de Paraná”, expresó quien actualmente es intendente de Paraná en uso de licencia.“Con respecto a nuestra política ambiental, estuvo clara más allá de los inconvenientes que tuvimos el inicio de la gestión, de una arteria que muchos criticaron y hoy todos la valorizan de manera permanente (Boulevard Racedo). Nosotros hemos hecho un plan de arbolado en toda la ciudad”, recordó."Cuando se hizo todo el planteo de Racedo, los árboles fueron transplantados y están hoy en excelentes condiciones en la plaza de mujeres entrerrianas por lo tanto el equilibrio ambiental se cumplió. En cada una de las obras incorporamos arbolados, Avenida Zanni que está en construcción tiene 400 nuevas especies y así en cada uno de los lugares, ponemos permanente arbolado”, aseveró.“Llevamos adelante una política ecoturística, con la incorporación de un nuevo producto que es el Islote Curupí, donde hemos invertido, conjuntamente con una asociación que hace la protección del inmueble. Permitimos que todo el mundo vaya, conozca, porque para defender el planeta y nuestra naturaleza hay que conocerla. Puntualmente el acompañamiento es trabajar dentro de los estándares del cuidado del ambiente, cosa que hemos hecho en la gestión y que hay que hacer en la provincia, siempre buscando un equilibrio en lo que es un real cuidado de nuestro ambiente y acompañar al sector productivo para poder generar riqueza”, completó sobre este tema.“Con el tema del Puerto, estuve trabajando dos años y medio para sacar la sanción de transferencia. Es un lugar que es un pasivo urbano de la Nación. Nosotros intentamos a fines del año pasado y luego de un montón de situaciones hacia fines del año pasado, logramos sacar la media sanción. El objetivo ahora es sacar la otra media sanción. Una vez que eso se transfiera nominalmente al municipio, nosotros tenemos trabajada una ordenanza donde se va a construir un ente, donde vamos a darle participación a todas las instituciones que trabajan con nosotros en el consejo Marca Ciudad para elaborar un plan estratégico que nos permita desarrollar ese lugar, pero con la visión de lo que quieren los paranaenses: el sector productivo, el sector comercial y el sector turístico; eso será una gran oportunidad, no la vamos a poder desarrollar nosotros en nuestra gestión pero dejamos claramente el camino para que la próxima gestión lo pueda llevar adelante”, expuso el precandidato a gobernador.Sostuvo que esta elección presenta “una oportunidad para todos los entrerrianos”, e hizo notar que “Entre Ríos tiene lo que el mundo demandará en los próximos años, alimento, talento, conocimiento, por eso invertimos tanto en lo que es el desarrollo de las economías de base tecnológica.“Yo miro la provincia como un conjunto, en donde en cada localidad viven entrerrianos que merecen y necesitan vivir mejor. Grandes cuidadas, pequeñas localidades y fundamentalmente sin ningún tipo de discriminación política porque se les puede preguntar a los intendentes de los últimos cuatro años cómo de una u otra manera por ser de un partido o del otro fueron totalmente discriminados; el gobernador Bodet nunca lo hizo y mi compromiso es en el mismo sentido, gobernar para toda la provincia sin ningún tipo de discriminación política poniendo el foco en nuestros gurises, nuestros jóvenes y todo lo necesario para que se pueda desarrollar; serán un montón de políticas que no las tengo que contar, porque si viene a Paraná las pueden ver todos los días”, completó.Finalmente, como presente del equipo de, Bahl recibió como presente una taza. En tono de broma y en referencia al tema que se había debatido en el programa sobre la venta de contenido erótico expresó: “Yo soy de mucho tomar té. No soy de tomar cafecito, por las dudas”, manifestó entre risas.