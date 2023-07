“El binomio es un equipo”, sostuvo precandidata a Vicegobernación, Miriam Müller

La precandidata a vicegobernadora por la alianza conformada entre la Confederación Vecinalista de Entre Ríos y el Partido Soberanía, Orden y Libertad (SOL), Miriam Müller, presentó sus propuestas y respondió preguntas enel programa que se emite por“En el binomio, se le da más importancia al gobernador y se olvida que junto a la futura titular del Senado de la provincia es un equipo”, manifestó la precandidata a la Vicegobernación, quien acompaña a Pedro Olivetti en la fórmula. El aspirante a la Casa Gris no pudo estar presente debido a que se encontrada de recorrida de campaña en Islas del Ibicuy: “Es la importancia de que sea un equipo, una formula, en donde los dos candidatos estén al pie del cañón por todo lo que pueda pasar”, fundamentó Müller al respecto.Müller tiene 51 años, es madre de dos hijos y abogada; preside el Partido SOL y se define como una referente de Cultura Tradicional Entrerriana. En relación a los valores que promueven desde Partido SOL, mencionó que el espacio es “absolutamente pro-vida, patriota y nacionalista”. “Nuestros valores siempre fueron la defensa de Dios, la patria, la familia y la libertad”, sentenció.“Milei me apoyó en las últimas elecciones cuando fui candidata a diputada nacional. En Buenos Aires se formó La Libertad Avanza, en la casa de Ramiro Marra, donde estuvieron presentes Milei, Gómez Centurión, quien era el titular del partido que estábamos construyendo, que es NOS, y en la misma lista entraron Victoria Villarruel, Ramiro Marra, María Fernanda Araujo -oriunda de Entre Ríos- entre otros integrantes del Partido NOS”, repasó Müller en relación al armado inicial de la alianza. “Pero, en Entre Ríos, en el armado de Milei para elegir candidatos, prefirieron otros tipos de fórmulas, donde nosotros fuimos respetuosos de tener una opción distinta de eso”, acotó al respecto.“Haber optado por no pegar con nadie arriba es una opción que tomamos en nuestro partido por una vocación a Entre Ríos. Creo que los entrerrianos nos merecemos una opción absolutamente entrerriana y que sea como lo enfoca la Confederación Vecinalista, en el cual coincido un cien por ciento, que es desde abajo hacia arriba. A los vecinos lo que más les interesan es que nos conozcan y eso necesita la gente”, argumentó respecto a la propuesta electoral para la provincia. Y cuestionó a “las opciones políticas que siempre son lo mismo”. “Ellos tienen que hacerse cargo, primero de la corrupción, ya que nunca lo hicieron, y después del surgimiento de estos liderazgos que tenemos, donde estamos diciéndole que ‘surgimos porque fracasaron’”, apuntó.En la oportunidad, descartó cualquier tipo de conflicto con Liliana Salinas, la interventora del Partido Conservador Popular. “No estamos de acuerdo con el armado que ellos hicieron, por ejemplo, la Confederación Vecinalista estuvo al principio y se corrió”, aseguró.Consultada a Müller sobre el presupuesto para la campaña, ésta respondió: “En lo personal, nunca me pidieron dinero, pero yo ya me había corrido antes”. “Cuando me ofrecieron que fuera candidata, tenía decidido que no iba a participar en ese espacio, ya que no me identificaba el armado provincial, y si hay algo que nos distingue, es la coherencia”, repasó la precandidata a la Vicegobernación por de la Confederación Vecinalista. “Debo ser la primera cara nueva entre todos estos personajes que se están postulando nuevamente para otro cargo, donde salen de un lado y van al otro”, comentó.Consultada a Müller por sus propuestas sobre igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, ésta explayó: “Siempre hablamos de generar mayor participación y puentes necesarios para que todas tengamos acceso a desarrollarnos como persona y no tener ningún tipo de límites. No distingo entre sexo femenino y masculino, ya que somos todos iguales”.“Hace mucho tiempo que vengo trabajando en generar dirigencias femeninas. A mí me interesa mucho el semillero de mujeres líderes que podemos formar en Entre Ríos y no que las mujeres sean puestas a dedo. Me parece que las mujeres tenemos mucho para aportar a la política”, indicó.En la oportunidad, la presidenta del Partido SOL recordó que ingresó a la política partidaria “en defensa de las ‘Dos Vidas’”. “Si la Ley del Aborto no hubiera salido, tal vez me hubiera vuelto a mi estudio jurídico a seguir trabajando normalmente. En este momento, es mucha la cantidad de abortos que hay, entonces dijimos ‘una ley se deroga con otra ley, formemos un partido político y defenderemos esta cuestión’”, enfatizó.De hecho, anunció que, en caso de llegar a la Vicegobernación, derogará el protocolo provincial de aborto. “Sobre el cuerpo de una misma se puede decidir, pero sobre la vida de otra persona no. Me comprometo públicamente a derogar el protocolo de aborto que está vigente en Entre Ríos. En este momento, asumo la responsabilidad de hacerlo”, sostuvo.En la oportunidad, se la interrogó a la precandidata por sus propuestas para erradicar la violencia de género. A lo cual, Müller atajó que esa problemática “es una de las manifestaciones de violencia”. “No podemos estar hablando solamente de violencia de género, ya que tenemos una sociedad altamente violenta. Si uno piensa que el 70% de los ciudadanos entrerrianos están por debajo de la pobreza, eso también es violencia”, argumentó y agregó: “Lamentablemente, tratamos el tema de la muerte cuando es algo inevitable, tenemos que atacar primero las causas”.“En el Poder Judicial está muy bien armado el tema de contención dentro de la Justicia y está funcionando la Fiscalía de Género, pero no podemos hablar solo de femicidios”, acotó al respecto. Pero diferenció: “También, analizamos que hay muchos hombres víctimas de violencia intrafamiliar, es decir, no se trata del sexo o género, siempre es violencia cuando hay un violento y una víctima”.Y propuso: “Hay que empezar a sacarle el velo a este tipo de problemáticas y entender de qué tenemos que propender a una sociedad mucho más pacífica, así como también crear nuevas formas de convivencia y pensar que este tipo de cosas ha ido creciendo, donde no tiene que ver directamente con la violencia directa, sino psicológica y simbólica”.Además, agregó: “Como mujer y política, he sido -en algunas situaciones- víctima de violencia política porque a las mujeres nos cuesta mucho más llegar a ejercer la política”. Müller ponderó que “hay muy buenos organismos” que trabajan la problemática de la violencia de género, pero advirtió que “faltaría un poco más de coordinación”. “Lo importante es no nos circunscribamos solamente en la violencia que sufrimos las mujeres; pensemos que hay muchos hombres y de muchas maneras que son víctimas de violencia”, recomendó.De hecho, insistió en la labor que desarrollan las instituciones judiciales encargadas de la violencia de género. “En la actualidad, ya no se patea Tribunales como hace un tiempo, porque es todo digital, pero las audiencias se llevan en tiempo y en seguida se previenen en el caso de que haya una violencia”. “No soy política, ni vivo de la política, ya que me ganó la vida en el ejercicio de mi profesión”, sostuvo.En la oportunidad, anunció que, en caso de ser Vicegobernadora, investigará el caso de los “contratos truchos” en la Legislatura entrerriana y los subsidios otorgados a personas fallecidas. “Recién estoy entrando en política, no tengo esa facilidad de las anguilas para correrse y no responder”, justificó Müller al apuntar: “No aprendí todavía esa metodología de correrme y no me gustaría aprender”.La precandidata a la Vicegobernación por de la Confederación Vecinalista anunció que, para fomentar el turismo provincial, “aprovecharía la increíble geografía y, sobre todo, el costumbrismo que tenemos para aportar”. Además de “incentivar el corredor del Uruguay como zona turística respecto del contenido sobre las playas; explotar al máximo el corredor del Gualeguay que está desaprovechado y no estudiado, ya que tenemos una cantidad de riachos; y terminar el corredor cultural del Paraná que me parece fabuloso y está también desaprovechado”.En relación a las regiones microculturales, subrayó: “La cuestión maravillosa que tenemos es el tema de la cultura entrerriana”. Para Müller, hay que apostar “al rescate de la sensibilización y revalorización de la cultura tradicional entrerriana que, en este momento, está mimetizada por un montón de gente que viene de otras provincias e invierte para tomar los grandes festivales y las importantes costumbres que tienen nuestro acervo cultural, como una cuestión económica, sin el debido respeto y reivindicación que nuestra cultura merece”.“Capacitar, reorganizar y dar material suficiente como para proveerle los elementos necesarios a las fuerzas policiales y de seguridad para prevenir y combatir el delito”, propuso Müller en relación a la propuesta de su espacio político para atender la seguridad provincial.“No sé si armas, específicamente, pero está faltando mucho equipamiento, infraestructura, móviles y chalecos. Cuando uno dice reequipar las fuerzas, no se habla necesariamente de armas, ya que es más importante todo lo otro”, añadió.También se refirió al Servicio Penitenciario. “Siempre hablamos de la Policía de la provincia y olvidamos un factor importante, que es toda la infraestructura que se le tiene que dar al Servicio Penitenciario, el cual está haciendo olvidado y nadie habla”, indicó.