Bahl: “Somos gente práctica, simple, que trabaja y muestra hechos concretos”

El precandidato a Gobernador por Más para Entre Ríos, Adán Bahl, convocó en Maciá a precandidatos del departamento Tala, dirigentes y militancia de ese espacio político. “Nosotros no mentimos ni hablamos con slogans o focus groups. Trabajamos y estamos preparados para mejorarle la vida a los vecinos en cada pueblo y ciudad entrerriana”, sostuvo.En el primer encuentro, Bahl destacó “las ganas de participar en Más para Entre Ríos y el respeto a una herramienta democrática como las PASO”.Luego, remarcó que “como intendentes, con Claudia (Monjo, su compañera de fórmula), estamos acostumbrados a resolver problemas todos los días. No mentimos ni hablamos con slogans o focus groups, hablamos con los hechos. Cuando entramos a una ciudad o un pueblo vemos los servicios, la recolección de residuos, la luz, los cordones cuneta, las plazas. Es nuestra esencia y estamos preparados para mejorarle la vida a los vecinos en cada pueblo y ciudad entrerriana”.Junto a Bahl y Monjo estuvieron también el diputado provincial, Juan Navarro; el Intendente y precandidato a Senador del departamento Tala, Juan Diego Conti; el precandidato a Intendente de Maciá, Ariel Müller; su compañera de fórmula, Pamela Albornoz; y el secretario de la Producción de la Municipalidad de Maciá, Javier Crettaz. Además de precandidatos de todas las intendencias, presidentes de juntas de gobierno y comunas del departamento Tala.Monjo valoró “la fortaleza en el territorio del departamento Tala para compartir con los vecinos que la mejor opción es que Más para Entre Ríos gobierne la provincia”. Y agregó que “sabemos que cuando gobernaron los otros desde Nación paralizaron las obras y los recursos no llegaban. Lo sufrí en mi primera intendencia en Villaguay, durante la gestión de Macri. Por eso, sigamos trabajando y acompañando a quienes ganen las PASO el 13 de agosto para ir por más desarrollo y oportunidades en el departamento Tala y la provincia”.Luego, en la sede del PJ de Maciá, Bahl se reunió con dirigentes y militancia. Allí, remarcó que en las próximas elecciones “se ponen en juego los intereses de la provincia y los derechos de los entrerrianos y entrerrianas”. Y añadió: “Entre Ríos está ordenada y en marcha, con obras en todo el territorio, con confianza, y el mundo demanda lo que la provincia tiene: alimentos, conocimiento, talento. Podemos dar un salto de calidad para volver a ser protagonistas a nivel nacional”, sostuvo.Por último, convocó a la militancia: “Necesitamos preguntar a los vecinos, ¿en quién van a confiar? ¿En los que ya estuvieron y nos mintieron? ¿Que prometieron trabajo y cerraron 20 mil PYMES durante la gestión de Macri, que prometieron Salud y cerraron el Ministerio, que hoy quieren dar cátedra sobre construir viviendas y no construyeron ninguna, que prometieron futuro y nos endeudaron por cien años, que prometen producción y aumentaron diez veces el valor de la luz? ¿Van a confiar en los que vienen de afuera, con fórmulas traídas de Capital Federal?”.Y finalizó: “Nosotros somos gente práctica, simple, que trabaja y muestra hechos concretos. Sabemos lo que hay que hacer y tenemos la experiencia para generar más progreso y desarrollo en toda la provincia”.Monjo, por su parte, remarcó que los gobiernos peronistas “se enfocan siempre en la gente, en los humildes, en los trabajadores” y añadió: “Tenemos una provincia en pie, con un gobernador como Gustavo Bordet que gestionó para todos sin discriminar, y ese camino vamos a continuar y profundizar, para mejorar cada localidad, con la base del amor por nuestra gente”.En tanto, Juan Diego Conti, afirmó: “Cuando los otros dicen que no se ha hecho nada en educación, les refresco la memoria: acá en el departamento se está haciendo una de las escuelas de Bellas Artes más grandes de la provincia, hemos hecho aulas nuevas en nuestra escuela agrotécnica, tenemos el colegio José María Paz nuevo, un jardín de infantes que terminó el peronismo, porque la gestión anterior nacional decía que no tenía recursos; de los 40 mil millones de dólares que nos endeudaron, no tenían para terminar un jardín para nuestros gurises. Hoy, este jardín es una realidad, y lo terminó el peronismo”.