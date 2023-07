Sequía: Bahillo destacó que el Estado "estuvo presente" y asistió a productores

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, destacó en declaraciones televisivas las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional y se mostró optimista respecto a su efecto en la recaudación.“No podemos tener la mínima previsibilidad si no tenemos la macro ordenada”, agregó.“Si nosotros no estuviéramos en esta coyuntura endeudamiento irresponsable del gobierno anterior que nos limita enormemente y la restricción de la sequía son medidas que no hubiéramos tomado”.Bahillo expuso en el marco de la XLV Reunión Ordinaria del Consejo Federal Agropecuario (CFA) que se reunió en el Salón del Bicentenario de la Casa Rosada, en cuyo transcurso se analizó con funcionarios provinciales el alcance de las recientes medidas para las economías regionales.En su transcurso, el secretario destacó el anuncio formulado ayer por el ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, quien dijo que a partir del 1° de septiembre todas las economías regionales quedarán exentas del pago de retenciones.Asimismo, cuestionó el accionar del gobierno de Mauricio Macri: “Si hubiera sido por nosotros no hubiéramos llegado a la situación que llegó Macri, porque las políticas del peronismo no tienen nada que ver con las políticas liberales”.“Aún con una situación de estrechez que uno pudiera tener por una sequía, no lo hubiéramos resuelto de ninguna manera con un endeudamiento feroz y entregando condiciones económicas y perdiendo autonomía e independencia económica como lo hizo el gobierno de Mauricio Macri”.En referencia al impacto de la sequía en la actividad agropecuaria, Bahillo remarcó que "fue un denominador común, tanto para la actividad primaria como para las economías regionales", al punto que se perdió "el 50% del volumen exportable".Al respecto, citó que de una campaña a otra la cosecha de soja cayó de 44 millones a 24 millones de toneladas, en maíz de 59 millones a alrededor de 44 millones, y de una cosecha récord de trigo de más de 21 millones de toneladas a 12,4 millones"Esto tiene un fuerte impacto colateral en las actividades complementarias", añadió.Como ejemplo, indicó que en relación con la campaña anterior, si se dividen las toneladas no transportadas por 33 (el tonelaje promedio que transporta un camión) se perdieron "1.530.000 viajes de camiones a puerto", afectando el trabajo "del camionero, el transportista, la estación de servicio, la gomería, todo lo que eso genera en el Interior", además de "1.800 barcos" por las exportaciones no realizadas.En ese contexto, el secretario de Agricultura puso de relieve los programas de asistencia a todas las actividades agropecuarias que llevó adelante el gobierno nacional para sobrellevar las adversidades generadas por la sequía.Dirigiéndose al presidente Alberto Fernández, Bahillo destacó la firma del decreto que "facilitó enormemente la llegada y el acceso a los alcances de la ley de Emergencia", en referencia a "los diferimientos impositivos y la refinanciación bancaria", para que el productor "no tuviera que hacer ningún trámite ante la AFIP".El funcionario también valoró el trabajo con las provincias, "con fondos rotatorios para asistir a los productores, sobre todos los de menor escala"."Nadie puede negar que hubo un Estado presente, con una fuerte inversión", afirmó al respecto, para agregar, como balance de la gestión realizada, que "si no quedan productores en el camino, nuestro objetivo está cumplido".