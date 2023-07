Preparan material para las PASO: no se podrá entrar con niños al cuarto oscuro

La Secretaría Electoral trabaja de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que están previstas para el próximo 13 de agosto. La prosecretaria Electoral, Narubi Godoy, señaló que por estos días se encuentran “preparando todo el material necesario para que puedan realizarse sin inconvenientes. Ya revisamos y chequeamos las cajas con el kit de materiales que recibirán las autoridades de mesa y los delegados judiciales que consta de la faja de seguridad para el cierre de las urnas, los sobres para que los electores introduzcan la boleta, cartelería y los útiles imprescindibles como biromes, reglas y demás”. También “se están armando las urnas y bolsines que se entregan a cada una de las 3.434 mesas que estarán habilitadas”.Asimismo, “se está confeccionando el sobre con los modelos de boletas oficializadas”.“Las urnas saldrán armadas y rotuladas con el número de mesas en las que estarán ubicadas. Las líneas se despliegan para toda la provincia el jueves 3 de agosto. Son entregadas por el Correo Argentino y custodiadas por el Comando Nacional Electoral”, detalló la funcionaria.Ratificó que “el sobre para el voto es siempre igual para que no se pueda identificar la boleta que está adentro”.Además, “se envían otro tipo de sobres que no son para contener el voto en sí, sino que para procedimientos específicos, como el de identidad impugnada, que casi no se usa y el de votos recurridos que lo conserva la autoridad de mesa hasta el momento de escrutinio: cuando hay alguna discrepancia entre los fiscales, se ingresa la boleta para que sea resulto en el escrutinio definitivo”.En tanto, Godoy señaló que en esta oportunidad el Ministerio del Interior no envió kit de limpieza, alcohol ni barbijo. No obstante, consideró que “la medida de prevención que se mantiene es haber conservado la cantidad de establecimientos habilitados para votar. Este año hay 662 escuelas, es decir una más que en 2021, lo que nos permite distribuir las mesas de manera espaciosa”.Finalmente, estimó que el escrutinio de mesa será lento “por la cantidad de boletas y de documentación que se tendrá que completar. Por ejemplo, hay 27 fórmulas presidenciales” y confirmó que “no se podrá entrar al cuarto oscuro con niños”.