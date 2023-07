Gainza presentó el libro “Despertar” con propuestas para Paraná

La palabra de Rogelio Frigerio y Alicia Aluani

En esa línea, acotó: “Tanto Rogelio como Alicia a nivel provincial han optado por un mismo método que hemos tomado nosotros, que es hablar de diagnósticos, pero sobre todo propuestas. No solamente decir qué hay que hacer, sino cómo lo vamos a hacer.”.Asimismo, agregó: “Todas estas propuestas que hoy estuvimos planteando, hoy están compiladas en este libro que se llama ‘Despertar’. Vamos a acercárselo a todos los vecinos de Paraná, sobre todo para discutir en estos 20 días que quedan de elección lo más importante que son las propuestas. Nuestra campaña está centrada en proponer, es una campaña propositiva, que le cuenta a la gente como queremos hacer para transformar Paraná”.“Tenemos que soñar con grande y no nos tenemos que conformar con poco los entrerrianos. La verdad es lo que sentimos. A Ema le debe pasar lo mismo en la calle. No encontré en la calle ningún entrerriano que me haya dicho que se siente condenado a vivir de esta manera”, destacó Frigerio.Aluani, por otro lado, manifestó: “Recorriendo todos los lugares junta a Rogelio y todo su equipo. Tal vez Emanuel ha sintetizado y es difícil sintetizar porque los problemas son muchos, en este libro y por supuesto poniendo sus propuestas. Contenta de estar lugar y en el lugar en que Rogelio me puso”.